Древние божества и мифологические существа на современный лад

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Цифровой художник из Македонии Оливер Маринкоски решил представить, как выглядели были древнеславянские боги, если изобразить их в виде классических скульптур, но немного осовременить. Результат ему понравился, поэтому коллекция пополнилась 3D-моделями и из других древних мифологий. Тут есть на что полюбоваться!
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* Медуза признана судом России иноагентом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: digital art Древнегреческие боги Скульптуры древний рим мифологические существа славянская мифология цифровое искусство цифровой художник
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