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Древние божества и мифологические существа на современный лад

Древние божества и мифологические существа на современный лад (25 фото)

Автор:
27 ноября 2021 13:39
Сообщество : Искусство
Метки: digital art   Древнегреческие боги   Скульптуры   древний рим   мифологические существа   славянская мифология   цифровое искусство   цифровой художник   
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Цифровой художник из Македонии Оливер Маринкоски решил представить, как выглядели были древнеславянские боги, если изобразить их в виде классических скульптур, но немного осовременить. Результат ему понравился, поэтому коллекция пополнилась 3D-моделями и из других древних мифологий. Тут есть на что полюбоваться!
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* Медуза признана судом России иноагентом

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: digital art   Древнегреческие боги   Скульптуры   древний рим   мифологические существа   славянская мифология   цифровое искусство   цифровой художник   
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Мойша 13 минут назад
Комментарий к фото
А причем тут амеровская каска?
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