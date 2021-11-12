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Художник превращает грубые наброски в потрясающие работы

Художник превращает грубые наброски в потрясающие работы (17 фото)

Автор:
12 ноября 2021 08:04
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   фотоманипуляции   фотошоп   цифровое искусство   
1681
17

Антти Карппинен — цифровой художник, фотограф, ретушер и преподаватель из Финляндии. Идеи для новых работ посещают его повсюду, и он сразу же делает быстрые наброски в тетради, чтобы ничего не забыть. Хотя он часто потом вносит какие-то поправки в рисунок или немного меняет концепцию, иногда окончательный вариант почти полностью повторяет набросок — взгляните сами!

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Метки: искусство   фотоманипуляции   фотошоп   цифровое искусство   
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1k
Анна Анна 2 часа назад

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Dmitry 12 минут назад
Круто! Что тут еще сказать? Талантище!
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10k
Majul 53 минуты назад
Огонь!
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805
Nikoha Salym 2 часа назад
Круто!
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