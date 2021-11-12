Художник превращает грубые наброски в потрясающие работы

Антти Карппинен — цифровой художник, фотограф, ретушер и преподаватель из Финляндии. Идеи для новых работ посещают его повсюду, и он сразу же делает быстрые наброски в тетради, чтобы ничего не забыть. Хотя он часто потом вносит какие-то поправки в рисунок или немного меняет концепцию, иногда окончательный вариант почти полностью повторяет набросок — взгляните сами!