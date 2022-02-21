«Дядьки развязывают войну»: Юрий Шевчук жестко высказался о российской власти и Украине

Шевчук часто критикует российскую власть. Он не согласен со многими решениями и не стесняется об этом говорить. В частности, он жёстко критикует действия вокруг Украины - он считает, что это их внутреннее дело, а нам туда соваться не следует.

Недавно Юрий Юлианович дал интервью и рассказал, что он думает о ситуации на Украине:

«Я категорически против любых силовых решений, только политика».

«Я категорически против, протестую! Это ужасно, что сейчас происходит».

«Жалко очень людей с Донецка, с Донбасса, которых вывезли в эти палатки в Ростовской области». И добавил, что народ получается, как разменная монета - простые люди будут страдать еще больше, чем сейчас.

«Ради каких-то собственных амбиций наполеоновских дядьки развязывают войну».

Шевчук знает о чём говорит. Он ездил в Чечню и воочию наблюдал, к чему приводят чужие амбиции и нежелание договариваться. Но такие вопросы решает отнюдь не Юрий Юлианович, поэтому обстановка накаляется всё сильней. И пока мирного решения что-то незаметно. Такое ощущение, что всё уже решено - людей из ДНР и ЛНР не просто так эвакуируют.

ВЦИОМ публикует какие-то странные результаты опросов: из них выходит, что 78% российских граждан одобряют приём беженцев и денежные выплаты.

В Белгородской области едут колонны военной техники. Очевидцы их снимают и почему-то от души веселятся. Хотя поводов для такого незамутнённого счастья не наблюдается.