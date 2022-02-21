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«Дядьки развязывают войну»: Юрий Шевчук жестко высказался о российской власти и Украине

«Дядьки развязывают войну»: Юрий Шевчук жестко высказался о российской власти и Украине (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 февраля 2022 16:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   Украина   Шевчук   войска   ддт   политика   
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Лидер «ДДТ» категорически против введения войск на Украину. Он считает, что вопрос можно решить только с помощью переговоров. А силовое решение может привести Россию к катастрофе.

Шевчук часто критикует российскую власть. Он не согласен со многими решениями и не стесняется об этом говорить. В частности, он жёстко критикует действия вокруг Украины - он считает, что это их внутреннее дело, а нам туда соваться не следует.

Недавно Юрий Юлианович дал интервью и рассказал, что он думает о ситуации на Украине:

«Я категорически против любых силовых решений, только политика».

«Я категорически против, протестую! Это ужасно, что сейчас происходит».

«Жалко очень людей с Донецка, с Донбасса, которых вывезли в эти палатки в Ростовской области». И добавил, что народ получается, как разменная монета - простые люди будут страдать еще больше, чем сейчас.

«Ради каких-то собственных амбиций наполеоновских дядьки развязывают войну».

Шевчук знает о чём говорит. Он ездил в Чечню и воочию наблюдал, к чему приводят чужие амбиции и нежелание договариваться. Но такие вопросы решает отнюдь не Юрий Юлианович, поэтому обстановка накаляется всё сильней. И пока мирного решения что-то незаметно. Такое ощущение, что всё уже решено - людей из ДНР и ЛНР не просто так эвакуируют.

ВЦИОМ публикует какие-то странные результаты опросов: из них выходит, что 78% российских граждан одобряют приём беженцев и денежные выплаты.

В Белгородской области едут колонны военной техники. Очевидцы их снимают и почему-то от души веселятся. Хотя поводов для такого незамутнённого счастья не наблюдается.


Отдельные граждане всё приговаривают, что «не надо нагнетать», «панику тут, понимаешь развели». Успокойтесь, никто и не нагнетает.

Всё и так паршиво.

Но пока остаётся небольшой шанс на мирное решение вопроса. Надеемся, что «дядьки» договорятся и боевых действий удастся избежать. Иначе можно получить такой ворох проблем, с которыми можно и не справиться.

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Метки: Россия   Украина   Шевчук   войска   ддт   политика   
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39k
Андрей 11 минут назад
А что, мысль хорошая. Отправить на переговоры к 404лам Юру и пусть он выруливает к миру договорами и переговорами. А потом спросить кто ему помешал это сделать.
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902
Chaim Kushnir Минуту назад
вот когда певцы и прочие артисты начинают ощущать себя совестью нации... Пой,Юра , свои песенки. Многими своими изречениями ты прекрасно показал свою сущность и глубину развития.
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183
AirflyAl 7 минут назад
Шевчуку нужно предоставить выбор: жить хоть бы и в палатке или погибнуть? Очень, очень интересно что же выберет сей мудрец?
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112
DoctorBetruger 7 минут назад
Хоть какие-то адекваты мелькают...
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2k
Роман Бумеров 8 минут назад
Прям инфоповод, певец ротом против! Публичность к сожалению не подразумевает информированности или наличия мозгов.
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6k
Александр Зотов 11 минут назад
к видео: за "танкток" ещё драть не начали, смотрю...блогеры, туды их в кочергу
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1.9M
Иван Кемеров 16 минут назад
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−139
Племянник Путина 17 минут назад
Задрали эти скоморохи. Как разжигать эти твари в первых рядах, а как до горячего дошло так сразу "ой всё пропало, надо договариваться." А договариваться там уже не кем...
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24k
Ваня 21 минуту назад
да потому что надо было в начале нулевых украину брать под свой контроль...
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6k
Борис Карабанов 21 минуту назад
Блин, что ни певец, - эксперт, что ни артист, - профессионал. А главное - широкого профиля! Ещё вчера были вирусологами и инфекционистами, а уже сегодня сплошь политологи и военные стратеги.
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