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Сообщество Кулинарные рецепты 2472 поста • 780 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кулинарные рецепты 
Рецепт домашнего хлеба от очень милой девушки

Рецепт домашнего хлеба от очень милой девушки

Автор:
22 апреля 2022 10:42
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Девушка   Рецепт   видео   деревня   красота   фото   хлеб   
1850
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Испечь этот настоящий хлеб в домашних условиях сможет каждый.

Надеюсь у всех тесто поднялось?

Источник:

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Метки: Девушка   Рецепт   видео   деревня   красота   фото   хлеб   
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30  комментариев
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45k
dima423 2 часа назад
она специально так сиськами светит... 2 раза посмотрел, рецепт не запомнил)
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2k
Егерь 16 минут назад
3 раза посмотрел, но рецепта хлеба так и не увидел..
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90k
sapér Vodička Полчаса назад
СИСЬКИ !!!
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4k
Роман 46 минут назад
о Каролинка на фишках :)
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8k
Ф Ив 46 минут назад
Слишком сильно акцентируется внимание на женской красоте.
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11k
котегRUS 48 минут назад
Каролина вообще умничка!)
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3k
Vlamir 56 минут назад
На вопрос - чем должна пахнуть современная женщина - я всегда отвечаю - пирогами!
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18k
nobody® Час назад
400К подписчиков, 3 млн. просмотров у ролика. Девочка задорно попросила лайк, сходил в ютуб.
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163
Uganda Час назад
признавайтесь, пацаны, на грудь смотрели, да?
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11k
harlamov Час назад
Попытка разыграть сисечно-древнерусскую простоту... Девочка к успеху идет. Аудитория найдется.
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3k
roy komarov 2 часа назад
Аленушка
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14k
Вася 2 часа назад
она даже в телявизоре была

Ссылка www.youtube.com
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11k
Antique computer 2 часа назад
Настоящий и вкусный хлеб на дрожжах не получится. Конечно, он будет лучше хлебозаводского, но все равно не то.

Настоящий хлеб - только на специальной закваске, которая живет годами и постоянно пополняется. Так печет моя жена, профессионал, специально училась этому делу по специальности.

Те же, кто используют сухие дрожжи - либо зарабатывают на таком хлебе, либо травят домочадцев.

P.S. А девушка симпатичная, я бы вдул.
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GoodNeon

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