Рецепт домашнего хлеба от очень милой девушки

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Испечь этот настоящий хлеб в домашних условиях сможет каждый.
Надеюсь у всех тесто поднялось?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Настоящий хлеб - только на специальной закваске, которая живет годами и постоянно пополняется. Так печет моя жена, профессионал, специально училась этому делу по специальности.
Те же, кто используют сухие дрожжи - либо зарабатывают на таком хлебе, либо травят домочадцев.
P.S. А девушка симпатичная, я бы вдул.
(Хотя есть лаваш и на закваске)