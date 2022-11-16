Хум - самый маленький городок в мире

В 1552 году здесь построили сторожевую башню и колокол, которые выступали как часть обороны города. Позже сюда начали переезжать стражники с семьями. Однако, на протяжении веков город не развивался. Сегодня он состоит всего из двух улиц и трех рядов средневековых домов. Местные жители зарабатывают деньги в основном с сельского хозяйства и туризма. Да, хотя городок крошечный, туристов здесь хватает - ведь он занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький город в мире.