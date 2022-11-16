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Хум - самый маленький городок в мире

Хум - самый маленький городок в мире

Автор:
16 ноября 2022 21:08
Сообщество : Путешествия
Метки: Разное   в мире   город   города   интересные места   места   мир   факты   фото   хорватия   
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Вы видели, как выглядит самый маленький город в мире? Это Хум - город-крепость в Хорватии, расположенный на вершине холма. Происхождение города окутано тайнами, но первое упоминание о нем относится к 1102 году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в мире   город   города   интересные места   места   мир   факты   фото   хорватия   
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2  комментария
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Трям 45 минут назад
Как-то я не так прочитал заголовок про самый маленький... )))
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