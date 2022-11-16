Хум - самый маленький городок в мире

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Вы видели, как выглядит самый маленький город в мире? Это Хум - город-крепость в Хорватии, расположенный на вершине холма. Происхождение города окутано тайнами, но первое упоминание о нем относится к 1102 году.
Средневековый городок Хум находится на хорватском полуострове Истрия, на вершине холма и высоте примерно 349 метров, и в 2,5 часах езды от столицы Хорватии - Загреба. Его возвели на развалинах древнеримского поселения где-то в 11 веке - первое упоминание о нём встречается в исторических документах в 1102 году. Население городка согласно переписи 2019 года составляет 72 человека.
В 1552 году здесь построили сторожевую башню и колокол, которые выступали как часть обороны города. Позже сюда начали переезжать стражники с семьями. Однако, на протяжении веков город не развивался. Сегодня он состоит всего из двух улиц и трех рядов средневековых домов. Местные жители зарабатывают деньги в основном с сельского хозяйства и туризма. Да, хотя городок крошечный, туристов здесь хватает - ведь он занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький город в мире.
Жители всегда придумывают что-то, чтобы организовать туристам радушный приём и скрасить их досуг. Всё-таки в Хуме есть своя особенная романтика и атмосфера - окруженный небольшим каменным забором, возведенным в средневековые времена, этот город хранит старые традиции и историю. Прогуливаясь по одной из мощеных улиц, можно немного окунуться в историю и полюбоваться средневековой архитектурой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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