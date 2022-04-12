Беляны: гигантские лодки, которые ходили по Волге и после одного плавания разбирались

Когда беляны доходили до пункта назначения (чаще всего это был Царицын, а также Саратов или Астрахань), то корабли разгружали, а сами беляны разбирали. Брус с них поставлялся дальше на деревоперерабатывающие заводы. Эта практика была популярна вплоть до начала ХХ века, и сотни белян каждое лето были созданы ради одного — совершить одно плавание и после этого быть разобранными.

Деревянные контейнеры из прошлого

Беляны были плоскодонными лодками, строили их разных размеров. На строительство одной средней лодки обычно уходило около 450 бревен, еловых и сосновых. Первоначально их даже строили без гвоздей, просто связывая бревна друг с другом. Также лодки не смолили, из-за чего они были белесого цвета. Поэтому им и дали такое поэтичное название — беляны.