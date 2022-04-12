Беляны: гигантские лодки, которые ходили по Волге и после одного плавания разбирались

Эти огромные лодки были одноразовыми: их строили все лето, но совершали они лишь одно плавание. Деревянные суда плыли вниз по Волге лишь ради одного — чтобы потом быть разобранными.
Лучший способ переправить лес по реке
Лесозаготовка веками была одной из самых популярных сфер деятельности в России. Однако в прошлом, когда не было железных дорог и автомобилей, как можно было переправить лес в другую часть страны? Правильно — по реке. Для этого необходим был транспорт, который способен перевезти бревна. Но строители пошли дальше, и решили превратить сами корабли в дерево. Так и появлялись беляны, которые, с одной стороны, перевозили брус, а с другой, были сами этим брусом.
Беляны строились в местах, где велась заготовка леса: это верхние течения Волги и Камы. Лесозаготовку обычно вели зимой, а летом приступали к строительству лодок. Все лето их строили, а с приходом осени эти барки, груженые деревом, отправлялись в свое первое и последнее плавание вниз по реке.
Когда беляны доходили до пункта назначения (чаще всего это был Царицын, а также Саратов или Астрахань), то корабли разгружали, а сами беляны разбирали. Брус с них поставлялся дальше на деревоперерабатывающие заводы. Эта практика была популярна вплоть до начала ХХ века, и сотни белян каждое лето были созданы ради одного — совершить одно плавание и после этого быть разобранными.
Деревянные контейнеры из прошлого
Беляны были плоскодонными лодками, строили их разных размеров. На строительство одной средней лодки обычно уходило около 450 бревен, еловых и сосновых. Первоначально их даже строили без гвоздей, просто связывая бревна друг с другом. Также лодки не смолили, из-за чего они были белесого цвета. Поэтому им и дали такое поэтичное название — беляны.
Некоторые барки были очень большими: около 120 метров в длину. Они могли перевезти больше десяти тонн, и этот объем легко сравнить с современным грузовым контейнером.
Беляны везли с собой груз: это была древесина в виде балок, бревен и досок. Груз распределяли рядами, оставляя доступ ко дну судна: если вдруг дно прорвет, до него можно будет легко добраться и устранить течь.
Заметили милые домики на палубе? Они служили каютами для экипажа. Избушки соединялись мостом: здесь сидел лоцман. Сами лодки украшали российским флагом, флагом купца, на них могли изображать святых или какие-нибудь символы. Когда беляны приезжали в пункт назначения, лодки разбирались, а дерево перевозили на завод. Избушки, служившие матросам каютами, продавались в качестве домов.
Беляны ходили по Волге достаточно долго, ведь пароходы работали на дровах. Спрос на древесину снизился только после того, когда большинство кораблей стало заправляться горючим топливом. Ну а потом, после строительства сети железных дорог, беляны и вовсе перестали строить: лес стало дешевле перевозить по рельсам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А если без сарказма, то дастали уже по три раза одно и тоже в тексте переписывать, лишь бы раздуть. Почему нельзя грамотно составить текст без этих повторений. Графоманство одно.