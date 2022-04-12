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Беляны: гигантские лодки, которые ходили по Волге и после одного плавания разбирались

Беляны: гигантские лодки, которые ходили по Волге и после одного плавания разбирались (6 фото)

Автор:
12 апреля 2022 09:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: беляны   гигантские лодки   интересно   лодка   познавательно   факты   фото   
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Эти огромные лодки были одноразовыми: их строили все лето, но совершали они лишь одно плавание. Деревянные суда плыли вниз по Волге лишь ради одного — чтобы потом быть разобранными.

Лучший способ переправить лес по реке

Лесозаготовка веками была одной из самых популярных сфер деятельности в России. Однако в прошлом, когда не было железных дорог и автомобилей, как можно было переправить лес в другую часть страны? Правильно — по реке. Для этого необходим был транспорт, который способен перевезти бревна. Но строители пошли дальше, и решили превратить сами корабли в дерево. Так и появлялись беляны, которые, с одной стороны, перевозили брус, а с другой, были сами этим брусом.

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Беляны строились в местах, где велась заготовка леса: это верхние течения Волги и Камы. Лесозаготовку обычно вели зимой, а летом приступали к строительству лодок. Все лето их строили, а с приходом осени эти барки, груженые деревом, отправлялись в свое первое и последнее плавание вниз по реке.

Когда беляны доходили до пункта назначения (чаще всего это был Царицын, а также Саратов или Астрахань), то корабли разгружали, а сами беляны разбирали. Брус с них поставлялся дальше на деревоперерабатывающие заводы. Эта практика была популярна вплоть до начала ХХ века, и сотни белян каждое лето были созданы ради одного — совершить одно плавание и после этого быть разобранными.


Деревянные контейнеры из прошлого

Беляны были плоскодонными лодками, строили их разных размеров. На строительство одной средней лодки обычно уходило около 450 бревен, еловых и сосновых. Первоначально их даже строили без гвоздей, просто связывая бревна друг с другом. Также лодки не смолили, из-за чего они были белесого цвета. Поэтому им и дали такое поэтичное название — беляны.

Некоторые барки были очень большими: около 120 метров в длину. Они могли перевезти больше десяти тонн, и этот объем легко сравнить с современным грузовым контейнером.

Беляны везли с собой груз: это была древесина в виде балок, бревен и досок. Груз распределяли рядами, оставляя доступ ко дну судна: если вдруг дно прорвет, до него можно будет легко добраться и устранить течь.

Заметили милые домики на палубе? Они служили каютами для экипажа. Избушки соединялись мостом: здесь сидел лоцман. Сами лодки украшали российским флагом, флагом купца, на них могли изображать святых или какие-нибудь символы. Когда беляны приезжали в пункт назначения, лодки разбирались, а дерево перевозили на завод. Избушки, служившие матросам каютами, продавались в качестве домов.

Беляны ходили по Волге достаточно долго, ведь пароходы работали на дровах. Спрос на древесину снизился только после того, когда большинство кораблей стало заправляться горючим топливом. Ну а потом, после строительства сети железных дорог, беляны и вовсе перестали строить: лес стало дешевле перевозить по рельсам.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: беляны   гигантские лодки   интересно   лодка   познавательно   факты   фото   
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Енот Потаскун 16 минут назад
Так я не понял, что происходило с белянами, когда они приезжали в пункт назначения?
А если без сарказма, то дастали уже по три раза одно и тоже в тексте переписывать, лишь бы раздуть. Почему нельзя грамотно составить текст без этих повторений. Графоманство одно.
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