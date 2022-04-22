Инстинкт выживания: видеоблогер спасается бегством от оползня

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Девушка чуть не погибла под градом камней. Инцидент произошёл на Аляске 6 апреля и попал на видео, поскольку главная его участница Алана Дэвис — видеоблогер и камера у неё всегда включена. Ну что сказать, быстро бегает!
Алана наслаждалась красивым видом на пляже и снимала очередное видео (она ведёт проект о природе и достопримечательностях Аляски), когда услышала шум камнепада прямо за спиной.
Это стало для неё шоком, но хорошо, что шок не помешал ей быстро среагировать на опасность: она поднялась и побежала со всей силы подальше от оползня.
Это стало для неё шоком, но хорошо, что шок не помешал ей быстро среагировать на опасность: она поднялась и побежала со всей силы подальше от оползня.
На видео она показывает на то место, откуда доносился шум. Там стоит облако пыли, поднимающееся из-за деревьев, растущих вдоль дороги.
Отбежав на безопасное расстояние, девушка начала звать на помощь, пыталась остановить машину.
Алана поделилась видео в своём аккаунте в TikTok (thedirtyexplorer), и с тех пор его посмотрели более 40 миллионов раз. Оно стало вирусным и в других социальных сетях.
Отбежав на безопасное расстояние, девушка начала звать на помощь, пыталась остановить машину.
Алана поделилась видео в своём аккаунте в TikTok (thedirtyexplorer), и с тех пор его посмотрели более 40 миллионов раз. Оно стало вирусным и в других социальных сетях.
Через четыре дня после описываемых событий в том же месте, чуть выше по склону, случился ещё один камнепад, более крупный. После первого обвала обломки расчистили за сутки, а во второй раз камней и земли было ещё больше.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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