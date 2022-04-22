Инстинкт выживания: видеоблогер спасается бегством от оползня

На видео она показывает на то место, откуда доносился шум. Там стоит облако пыли, поднимающееся из-за деревьев, растущих вдоль дороги.



Отбежав на безопасное расстояние, девушка начала звать на помощь, пыталась остановить машину.



Алана поделилась видео в своём аккаунте в TikTok (thedirtyexplorer), и с тех пор его посмотрели более 40 миллионов раз. Оно стало вирусным и в других социальных сетях.