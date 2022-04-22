FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3551 пост • 1803 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Инстинкт выживания: видеоблогер спасается бегством от оползня

Инстинкт выживания: видеоблогер спасается бегством от оползня

Автор:
22 апреля 2022 09:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Аляска   Оползень   видео   вирусное видео   интересное видео   камнепад   крупно повезло   обвал   соцсети   
677
3
1
Девушка чуть не погибла под градом камней. Инцидент произошёл на Аляске 6 апреля и попал на видео, поскольку главная его участница Алана Дэвис — видеоблогер и камера у неё всегда включена. Ну что сказать, быстро бегает!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Аляска   Оползень   видео   вирусное видео   интересное видео   камнепад   крупно повезло   обвал   соцсети   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Ivan 2 часа назад
Хорошо, что маленький. От большого не убежишь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Игорь 20 минут назад
осталось кирпичи отложить в прямом эфире
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68506



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Внешность эльфа, голос ангела: жизнь немецкой певицы, покорившей слушателей из СССР
12
123
Внешность эльфа, голос ангела: жизнь немецкой певицы, покорившей слушателей из СССР
История позабытой могилы на окраине деревенского кладбища: как одна роль сгубила карьеру талантливого актера
0
24
История позабытой могилы на окраине деревенского кладбища: как одна роль сгубила...
Набирающие популярность в сообществах
Жёлтый скальный валлаби: Когда пол — это лава. Кенгуру, который живёт в каменистых скалах и прыгает на 4 метра по утёсам
1
0
Жёлтый скальный валлаби: Когда пол — это лава. Кенгуру, который живёт в каменистых...
В России могут выпустить купюры с портретом Жириновского
0
23
В России могут выпустить купюры с портретом Жириновского
Тачка на водороде: будущее или реальность
Тачка на водороде: будущее или реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Ватермарк#история#кино#Жизнь#аварии#автомир#автомобили#новости
#Юмор#животные#факты#мир#Россия#дтп#милота#Разное#дети#позитив
#интересно#в мире#люди#интересное#картинки#подборка#Приколы#фильм#комментарии#СССР
Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео) Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео) "Что это, черт побери, было?": жители KZ недовольны героем-геем из мультсериала про шпионов Q-Force "Что это, черт побери, было?": жители KZ недовольны героем-геем из мультсериала про шпионов Q-Force Похоронное бюро оскандалилось рекламой 18+ Похоронное бюро оскандалилось рекламой 18+ Шестерых студентов Высшей школы "Останкино" отчисляют за лайк в Инстаграме Шестерых студентов Высшей школы "Останкино" отчисляют за лайк в Инстаграме Ироничный московский священник снимает забавные скетчи Ироничный московский священник снимает забавные скетчи Опубликованный МВД ролик о мошенниках высмеяли в соцсетях Опубликованный МВД ролик о мошенниках высмеяли в соцсетях

На что жалуетесь?

Вернуться