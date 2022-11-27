Оползень накрыл полутораметровым слоем грязи курортный городок в Италии

Оползень сошёл с горы Эпомео, находящейся за деревушкой, неся с собой валуны и обломки деревьев, это в свою очередь привело к обрушению не менее 10 зданий. В настоящий момент спасатели не могут добраться до 30 семей, оказавшихся изолированными. Дорога, ведущая к их домам, в настоящее время непроходима из-за грязи.