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Оползень накрыл полутораметровым слоем грязи курортный городок в Италии

Оползень накрыл полутораметровым слоем грязи курортный городок в Италии

Автор:
27 ноября 2022 10:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Оползень   видео   грязь   жертвы   италия   курортный город   машины   
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Мощнейший оползень сошёл на курортный город Казамиччола на итальянском острове Искья, утащив за собой автомобили, грузовики и автобусы, разрушены десятки зданий.

 
Река грязи и мусора обрушилась на Казамиччолу, муниципалитет на острове Искья, около 5 часов утра 26 ноября.

 

Местные власти сообщают, что буквально за 6 часов выпало 126 миллиметров осадков. После такого обильного дождя город накрыло грязевым оползнем.


 

Оползень сошёл с горы Эпомео, находящейся за деревушкой, неся с собой валуны и обломки деревьев, это в свою очередь привело к обрушению не менее 10 зданий. В настоящий момент спасатели не могут добраться до 30 семей, оказавшихся изолированными. Дорога, ведущая к их домам, в настоящее время непроходима из-за грязи.


 

200 человек должны быть эвакуированы, дома находятся под угрозой обрушения. 10 из них уже не подлежат восстановлению.


 

В результате схода оползня погибла женщина, 13 человек ранены и 11 считаются пропавшими без вести.



 

Грязью завалило машины и целые кварталы. Сильный ветер, дующий на острове, затрудняет работу спасателей, но работа продолжается.


 

В порту отчётливо видны машины, которых грязевые потоки просто вынесли в море, в том числе и тех, что были припаркованы не возле порта. Не повезло и двум туристическим автобусам.


Спасательные работы продолжаются до сих пор, однако большое количество кварталов по-прежнему остаются без электричества и воды, и спасатели не могут добраться до них.

Источник:

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Метки: Оползень   видео   грязь   жертвы   италия   курортный город   машины   
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3  комментария
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6k
Mixalych Час назад
А вот и культурный слой подвалил...
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16k
Роберт Шекли 3 минуты назад
- Собянин, верни ЛИВНЕВКИ!!!!
- Это в Италии
- А что вы хотите - это неукротимая сила природы
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5k
Компьютер DELL монитором 13 минут назад
Путина уже обвинили ?
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