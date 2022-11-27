Оползень накрыл полутораметровым слоем грязи курортный городок в Италии

Мощнейший оползень сошёл на курортный город Казамиччола на итальянском острове Искья, утащив за собой автомобили, грузовики и автобусы, разрушены десятки зданий.
Река грязи и мусора обрушилась на Казамиччолу, муниципалитет на острове Искья, около 5 часов утра 26 ноября.
Местные власти сообщают, что буквально за 6 часов выпало 126 миллиметров осадков. После такого обильного дождя город накрыло грязевым оползнем.
Оползень сошёл с горы Эпомео, находящейся за деревушкой, неся с собой валуны и обломки деревьев, это в свою очередь привело к обрушению не менее 10 зданий. В настоящий момент спасатели не могут добраться до 30 семей, оказавшихся изолированными. Дорога, ведущая к их домам, в настоящее время непроходима из-за грязи.
200 человек должны быть эвакуированы, дома находятся под угрозой обрушения. 10 из них уже не подлежат восстановлению.
В результате схода оползня погибла женщина, 13 человек ранены и 11 считаются пропавшими без вести.
Грязью завалило машины и целые кварталы. Сильный ветер, дующий на острове, затрудняет работу спасателей, но работа продолжается.
В порту отчётливо видны машины, которых грязевые потоки просто вынесли в море, в том числе и тех, что были припаркованы не возле порта. Не повезло и двум туристическим автобусам.
Спасательные работы продолжаются до сих пор, однако большое количество кварталов по-прежнему остаются без электричества и воды, и спасатели не могут добраться до них.
Источник:
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