Парень пришел смотреть квартиру и нашел криповый потайной ход

Видео Джейми привлекло внимание пользователей и моментально разлетелось по платформе — сейчас у твита 53,6 тысяч ретвитов и почти 349 тысяч лайков, а у видео — более 5 миллионов просмотров. Удивительная находка одновременно заинтриговала и напугала пользователей Твиттера, один из них написал: «Это более чем практично. А как иначе незаметно избавляться от тел?». Другой пошутил: «Я поднимаю люк, чтобы войти, и мне на голову падает гигантская порция греческого салата, который ты как раз готовишь». «По лондонским стандартам эта лестница — дополнительная спальня. Риелтор опишет ее как уютную отдельную студию с персональным входом», — грустно добавил третий.