Парень пришел смотреть квартиру и нашел криповый потайной ход

Бывают квартиры с приятными сюрпризами вроде бассейна в гостиной, а бывают — с неприятными, например, душем на кухне или, как в этом случае, загадочным и откровенно криповым потайным ходом, спрятанным за кухонным шкафчиком.
Джейми Уилкис подыскивал себе жилье в Лондоне, и в одной из квартир его ждала поистине загадочная находка. «Смотрел сегодня квартиру, и, кажется, я никогда не смогу забыть этот черный ход…» — написал он в Twitter.
Джейми нашел за самым обычным с виду кухонным шкафчиком лестницу, ведущую к выходу в задний дворик.
Видео Джейми привлекло внимание пользователей и моментально разлетелось по платформе — сейчас у твита 53,6 тысяч ретвитов и почти 349 тысяч лайков, а у видео — более 5 миллионов просмотров. Удивительная находка одновременно заинтриговала и напугала пользователей Твиттера, один из них написал: «Это более чем практично. А как иначе незаметно избавляться от тел?». Другой пошутил: «Я поднимаю люк, чтобы войти, и мне на голову падает гигантская порция греческого салата, который ты как раз готовишь». «По лондонским стандартам эта лестница — дополнительная спальня. Риелтор опишет ее как уютную отдельную студию с персональным входом», — грустно добавил третий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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