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Парень пришел смотреть квартиру и нашел криповый потайной ход

Парень пришел смотреть квартиру и нашел криповый потайной ход (6 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 14:38
Сообщество : Жизнь
Метки: twitter   англия   видео   интересное видео   лондон   потайной ход   соцсети   
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Бывают квартиры с приятными сюрпризами вроде бассейна в гостиной, а бывают — с неприятными, например, душем на кухне или, как в этом случае, загадочным и откровенно криповым потайным ходом, спрятанным за кухонным шкафчиком.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: twitter   англия   видео   интересное видео   лондон   потайной ход   соцсети   
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7k
Александр Полчаса назад
В чём криповость?
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Свирепый Бамбр Полчаса назад
Парень пришел смотреть квартиру и нашел криповый потайной ход
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5k
Енот Потаскун Полчаса назад
ля, и че тут крипового? они небось еще обсераются если в обычном подъезде лампочка не горит.
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3
Ямщик 52 минуты назад
Квартира для беглых олигархов
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6k
Перст Указующий 52 минуты назад
а из крипового хода появляются крипы и всех вокруг насилуют!
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18k
SerGProS Перст Указующий 24 минуты назад
Парень пришел смотреть квартиру и нашел криповый потайной ход
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