В Турции автобус попал под оползень

Микроавтобус подъехал к тоннелю - и остановился из-за камнепада.
Турция переживает не лучшие времена. Страна еще не оправилась от разрушительных землетрясений, разрушивших некрупные города на юго-востоке страны. Однако создается впечатление, что силы стихии испытывают жителей Турции на прочность. В горных районах зафиксированы оползни. Из-за них закрыли для движения трассу Артвин-Эрзурум.
На видео попал момент камнепада. Микроавтобус был вынужден затормозить перед тоннелем из-за крупных камней, осыпающихся с горы.
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На втором видео, снятом дорожными рабочими, видно, насколько мощным может быть камнепад.
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Данных о пострадавших пока нет. Водителям рекомендовано искать объездные пути, а СМИ сообщают, что в Артвин прибудут специалисты, которые определят вероятность новых оползней.
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