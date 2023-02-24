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В Турции автобус попал под оползень

В Турции автобус попал под оползень

Автор:
24 февраля 2023 11:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Оползень   Турция   авто   автобус   видео   дорога   камнепад   
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Микроавтобус подъехал к тоннелю - и остановился из-за камнепада.

Турция переживает не лучшие времена. Страна еще не оправилась от разрушительных землетрясений, разрушивших некрупные города на юго-востоке страны. Однако создается впечатление, что силы стихии испытывают жителей Турции на прочность. В горных районах зафиксированы оползни. Из-за них закрыли для движения трассу Артвин-Эрзурум.


На видео попал момент камнепада. Микроавтобус был вынужден затормозить перед тоннелем из-за крупных камней, осыпающихся с горы.



На втором видео, снятом дорожными рабочими, видно, насколько мощным может быть камнепад.

Данных о пострадавших пока нет. Водителям рекомендовано искать объездные пути, а СМИ сообщают, что в Артвин прибудут специалисты, которые определят вероятность новых оползней.

Источник:

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Метки: Оползень   Турция   авто   автобус   видео   дорога   камнепад   
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3  комментария
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16k
Booka1a 16 минут назад
ну охрененная тактика, тормознуть на открытом месте, вместо того, что бы заехать в тоннель. куда камни не упадут
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65k
Татьяна Юсова 24 минуты назад
Вот повезло, так повезло! Там такой огромный булыжник пролетел мимо!
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