В Турции автобус попал под оползень

Турция переживает не лучшие времена. Страна еще не оправилась от разрушительных землетрясений, разрушивших некрупные города на юго-востоке страны. Однако создается впечатление, что силы стихии испытывают жителей Турции на прочность. В горных районах зафиксированы оползни. Из-за них закрыли для движения трассу Артвин-Эрзурум.

На видео попал момент камнепада. Микроавтобус был вынужден затормозить перед тоннелем из-за крупных камней, осыпающихся с горы.