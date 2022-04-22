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25 нераскрытых преступлений, загадочных исчезновений и тайн мироздания

25 нераскрытых преступлений, загадочных исчезновений и тайн мироздания

Автор:
22 апреля 2022 09:00
Сообщество : Истории
Метки: Нераскрытое   Нераскрытые   загадки века   загадочный убийца   интересно   истории   нераскрытая тайна   нераскрытые преступления   тайны   факты   
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Чем дальше мы продвигаемся в будущее, тем больше нераскрытых тайн остаётся в прошлом. Есть множество нерешённых загадок и вопросов, ответы на которые мы можем никогда не узнать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нераскрытое   Нераскрытые   загадки века   загадочный убийца   интересно   истории   нераскрытая тайна   нераскрытые преступления   тайны   факты   
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3  комментария
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20k
uutb Час назад
У меня в прошлом году сосед пропал... Вышел мусор вынести и пропал. Жена всех на уши подняла: больницу, милицию, МЧС... Через три недели нашли, а точнее сам нашелся! Оказывается, этот чудак, промутил с корешом какую-то схему и что бы все утряслось, нужно было где-то отсидеться, так они сняли "дом у озера" набрали кучу еды и бухла, пригласили женщин с пониженной социальной ответственностью и упали в осадок! А, нашелся, когда бухой в хлам, приехал домой за загранником, хотели на месяц в Турцию сгонять кости погреть, вот тут-то его жена и "встретила".... Это был не скандал... Это был Всемирный Звиздец....
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51k
zloykoyot 50 минут назад
Смешались в кучу кони, люди...
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9k
Ivan Час назад
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