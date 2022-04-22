25 нераскрытых преступлений, загадочных исчезновений и тайн мироздания

«Исчезновение Клаудии Лоуренс. Мне был 21 год, когда она пропала без вести, а ей было 35. В этом году мне 35, и я не могу поверить, что её так и не нашли. Предыстория: она была шеф-поваром в колледже Гудрик при Йоркском университете. Она закончила свою смену в 14:00 18 марта 2009 г. и пошла домой. Она разговаривала с обоими родителями по телефону, и её мобильный телефон был активен до вечера, показывая отправленные/полученные сообщения. Она сказала маме по телефону, что ложится спать пораньше, так как на следующий день ей на смену в 6 утра. На работе она так и не появилась. В тот вечер она должна была встретиться с другом за ужином/выпивкой и снова не появилась. Полиция Великобритании предположила, что её убили, но никаких доказательств нет, тело не найдено и т. д. Действительно грустная история»