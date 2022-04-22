25 нераскрытых преступлений, загадочных исчезновений и тайн мироздания

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Чем дальше мы продвигаемся в будущее, тем больше нераскрытых тайн остаётся в прошлом. Есть множество нерешённых загадок и вопросов, ответы на которые мы можем никогда не узнать.
1.
«Кто украл картины на 500 миллионов долларов из бостонского музея Изабеллы Стюарт Гарднер более 30 лет назад? Музей предлагает вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет вернуть украденные работы».
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2.
«В моём родном городе Сера-Спрингс, штат Техас, несколько лет назад пропал без вести пожарный по имени Майкл Чемберс. Абсолютно нормальный чувак, очень скромный. В его гараже нашли кровь, который принадлежала ему, и полиция заявила, что он, должно быть, разогнался на велосипеде и прыгнул в озеро, покончив жизнь самоубийством. У них практически нет доказательств для такого вывода. Что ж, дело стало ещё более странным, когда жители маленького городка узнали, что жена Майкла в то время спала с начальником полиции. Около 40 процентов населения считает, что полиция причастна к смерти Майкла и скрывает это. Вот бы кто-нибудь взялся расследовать эту историю!»
3.
«Что на самом деле случилось с Джонбенет Рэмси?»
Джонбенет Патрисия Рэмси (6 августа 1990, Атланта, Джорджия — 25 декабря 1996, Боулдер) — победительница детских конкурсов красоты в США, убитая в 1996 году в возрасте шести лет. Несмотря на многочисленные версии и домыслы, убийца или убийцы Рэмси так и не были найдены.
Джонбенет Патрисия Рэмси (6 августа 1990, Атланта, Джорджия — 25 декабря 1996, Боулдер) — победительница детских конкурсов красоты в США, убитая в 1996 году в возрасте шести лет. Несмотря на многочисленные версии и домыслы, убийца или убийцы Рэмси так и не были найдены.
4.
«Однажды ночью я проснулась от крика мужчины на улице. Он кричал: «Полиция, полиция, кто-нибудь, вызовите полицию, меня похитили". А женщина рядом ним в слезах говорила: «Ты с ума сошёл? О чём ты говоришь? Ты только что сделал мне предложение! Что ты говоришь?" Прошло несколько минут, все в моём доме наблюдали за происходящим из окон, и появились три полицейские машины. Мужчина и женщина спокойно начинают разговор с полицией. Ещё через несколько минут женщина садится в полицейскую машину и говорит:: «Я уезжаю, хорошо? Но больше никогда меня не ищи». Мужчина некоторое время продолжает разговаривать с копами, а потом вызывает такси и тоже уезжает. Я хотела бы знать, что именно случилось той ночью…»
5.
«Что на самом деле происходит внутри черных дыр… что происходит за горизонтом событий, что происходит с информацией, что на самом деле находится на месте сингулярности… к сожалению, человечество может никогда этого не узнать».
6.
«Исчезновения Ди Би Купера и Рэя Грикара».
Ди Би Купер – это тот самый преступник, который в 1971 году затребовал 200 000$, а затем выпрыгнул с парашютом из самолёта и исчез. В 1980 году маленький ребёнок, проживавший со своей семьей в районе северной части Портленда, откопал в песочнице несколько пачек денег на общую сумму 5 800$. Номера и серия купюр были сверены и совпали с теми, что полиция передала Куперу. Но это не помогло найти самого преступника.
Рэй Грикар – окружной прокурор, который в 2005 году пропал без вести при странных обстоятельствах. На следующий день его автомобиль и мобильный телефон нашли на парковке антикварного магазина в соседнем городе. Через несколько месяцев его ноутбук и жёсткий диск нашли в реке. Последним поисковым запросом на его домашнем компьютере были способы уничтожения жёстких дисков. Человек пропал бесследно и никто так и не понял, что с ним произошло.
Ди Би Купер – это тот самый преступник, который в 1971 году затребовал 200 000$, а затем выпрыгнул с парашютом из самолёта и исчез. В 1980 году маленький ребёнок, проживавший со своей семьей в районе северной части Портленда, откопал в песочнице несколько пачек денег на общую сумму 5 800$. Номера и серия купюр были сверены и совпали с теми, что полиция передала Куперу. Но это не помогло найти самого преступника.
Рэй Грикар – окружной прокурор, который в 2005 году пропал без вести при странных обстоятельствах. На следующий день его автомобиль и мобильный телефон нашли на парковке антикварного магазина в соседнем городе. Через несколько месяцев его ноутбук и жёсткий диск нашли в реке. Последним поисковым запросом на его домашнем компьютере были способы уничтожения жёстких дисков. Человек пропал бесследно и никто так и не понял, что с ним произошло.
7.
«Народы моря — кем они были?» Википедия утверждает, что это группа средиземноморских народов, начавших миграцию в условиях «катастрофы бронзового века», в XIII веке до н. э., к границам Египта и государства хеттов, предположительно из региона Эгейского моря. Этническая принадлежность «народов моря» достоверно не установлена, то есть все отождествления носят предположительный характер.
8.
«Исчезновение Клаудии Лоуренс. Мне был 21 год, когда она пропала без вести, а ей было 35. В этом году мне 35, и я не могу поверить, что её так и не нашли. Предыстория: она была шеф-поваром в колледже Гудрик при Йоркском университете. Она закончила свою смену в 14:00 18 марта 2009 г. и пошла домой. Она разговаривала с обоими родителями по телефону, и её мобильный телефон был активен до вечера, показывая отправленные/полученные сообщения. Она сказала маме по телефону, что ложится спать пораньше, так как на следующий день ей на смену в 6 утра. На работе она так и не появилась. В тот вечер она должна была встретиться с другом за ужином/выпивкой и снова не появилась. Полиция Великобритании предположила, что её убили, но никаких доказательств нет, тело не найдено и т. д. Действительно грустная история»
9.
«Существуют ли инопланетяне? Не просто инопланетные бактерии, а что-то с интеллектом животных или потенциалом быть такими же умными или умнее, чем люди».
11.
«Есть так много замечательных историй, но меня постоянно тянет к тайне Бобби Данбара. Это просто отличный пример того, насколько сумасшедшим иногда бывает наш мир. Сюжет таков: мальчик пропадает без вести, и его находят в компании странствующего разнорабочего, который утверждает, что ему продали/отдали мальчика в качестве ученика. Бобби возвращают родителям. Сначала мать опознаёт в нём своего сына, но вскоре приходит к выводу, что это не её мальчик. 90 с лишним лет спустя член семьи доказал с помощью ДНК, что «Бобби» действительно был другим мальчиком, что вызвало массовый раскол в семье между теми, кто хотел принять прошлое и двигаться дальше, и теми, кто думал, что прошлое не стоит тревожить. Но что случилось с настоящим Бобби Данбаром? Мы, вероятно, никогда не узнаем, как и когда он умер. Большинство считает, что его тело было съедено аллигаторами в районе, через который путешествовал его наставник. Просто дикая история».
11.
«Здесь, в Уэльсе, жила дама по имени Тревалин Эванс, которая повесила на витрину своего магазина табличку с надписью «Вернусь через 2 минуты» и исчезла без следа».
12.
«Что, чёрт возьми, случилось с моей игрушкой, маленьким пони Moondancer? Однажды во время игры она упала за комод. Когда папа выдвинул комод, её там уже не было. Я понятия не имею, как может кусок пластика исчезнуть без следа в течение 4 часов, при том, что в комнате никого не было. До сих пор скучаю по этому пони».
13.
«Кто убил Либби и Эбби в Индиане?» Нераскрытое двойное убийство девушек-подростков из тихого городка Дельфи, которые 13 февраля 2017 года отправились погулять по лесной тропе (специальный прогулочный маршрут, местная достопримечательность), а на следующий день были найдены мёртвыми у заброшенного моста. Полиция прорабатывала несколько версий, было несколько подозреваемых, но все версии оказались несостоятельными.
15.
«Мадлен Макканн. Я почти уверен, что она мертва, но я бы хотел, чтобы тот, кто это сделал, предстал перед правосудием».
Мэдлин Бэт Макканн — 3-х летняя девочка из графства Лестершир, пропавшая 3 мая 2007 года из номера отеля в Прайя-да-Луш. Она была на отдыхе вместе с родителями, младшими близнецами, друзьями семьи и их детьми. Мэдлин пропала из собственной постели за девять дней до своего четвёртого дня рождения.
Мэдлин Бэт Макканн — 3-х летняя девочка из графства Лестершир, пропавшая 3 мая 2007 года из номера отеля в Прайя-да-Луш. Она была на отдыхе вместе с родителями, младшими близнецами, друзьями семьи и их детьми. Мэдлин пропала из собственной постели за девять дней до своего четвёртого дня рождения.
16.
«Где Джимми Хоффа?»
Джеймс Риддли «Джимми» Хоффа — американский профсоюзный лидер, неожиданно пропавший в 1975 году при невыясненных обстоятельствах.
Джеймс Риддли «Джимми» Хоффа — американский профсоюзный лидер, неожиданно пропавший в 1975 году при невыясненных обстоятельствах.
17.
«Меня беспокоит исчезновение Мекайлы Бали и всё, что с этим связано».
Мекайла Бали — гражданка Канады, которая в возрасте 16 лет исчезла из своего родного города Йорктон, Саскачеван, Канада 12 апреля 2016 года. Последний раз ее видели с 13:00 до 13:45. на остановке местного автобуса.
Мекайла Бали — гражданка Канады, которая в возрасте 16 лет исчезла из своего родного города Йорктон, Саскачеван, Канада 12 апреля 2016 года. Последний раз ее видели с 13:00 до 13:45. на остановке местного автобуса.
18.
«Расшифровка письменности долины Инда».
Письменность долины Инда — нерасшифрованная письменность, известная по нескольким тысячам кратких надписей благодаря раскопкам в долине Инда. Предположительно использовалась для языка дравидийской группы.
Письменность долины Инда — нерасшифрованная письменность, известная по нескольким тысячам кратких надписей благодаря раскопкам в долине Инда. Предположительно использовалась для языка дравидийской группы.
20.
«Однажды я видел видео про этого чувака, который был в аэропорту, и он выглядел испуганным. Он бросился бежать и покинул аэропорт, и больше его никто не видел».
22.
«Кто такой человек из Сомертона и как/почему он умер?» Загадочная смерть, которую не могут раскрыть вот уже 74 года.
1 декабря 1948 года на пляже Сомертон в городе Аделаида (Австралия) обнаружили тело мужчины, одетого в дорогую одежду. Все этикетки с вещей были срезаны. Следов насильственной смерти не нашли. Несмотря на все усилия, полиции почти ничего не удалось выяснить в этой странной истории.
1 декабря 1948 года на пляже Сомертон в городе Аделаида (Австралия) обнаружили тело мужчины, одетого в дорогую одежду. Все этикетки с вещей были срезаны. Следов насильственной смерти не нашли. Несмотря на все усилия, полиции почти ничего не удалось выяснить в этой странной истории.
23.
«Интересно, был ли предыдущий владелец моего дома действительно серийным убийцей, как все говорят».
24.
«Я хотел бы узнать, кем был Зодиак…» Речь об американском серийном убийце, действовавшем в Северной Калифорнии по крайней мере с конца 1960-х до начала 1970-х годов. Его так и не поймали.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Нераскрытое Нераскрытые загадки века загадочный убийца интересно истории нераскрытая тайна нераскрытые преступления тайны факты
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