Худший секс, последний в гонке, самый нелепый судебный иск: какие бывают шуточные премии

Эту премию дают самому слабому и медлительному участнику велогонки «Тур де Франс». Название премии происходит от красных фонарей безопасности, который раньше висел на последнем вагоне поезда.

В награду гонщикам выдают бумажный красный фонарь, и это больше народная похвала за усилия. Потому что иногда в гонках действительно участвуют простые люди, которым просто хочется пересилить себя. Ежегодно примерно 20% всех гонщиков выбывают из соревнования просто потому, что не справляются с колоссальными нагрузками. Поэтому антипремию вряд ли можно высмеивать.

Первый последний гонщик, получивший эту награду в 1903 году, которого звали Арсен Мийо, - настоящий герой. Как минимум потому, что он хоть и дошел до финиша последним он все же смог это сделать.

В гонке тогда участвовали 60 человек, и лишь 21 из них добрался до финиша на велодроме Парк-де-Пренс в Париже двумя неделями позже. От фаворита гонки и победителя, Мориса Гарина, он отстал на 65 часов, а в сводки прошедших не попадал просто потому, что эти самые сводки уходили в печать раньше, чем Мийо преодолевал контрольную точку.

Но со временем и за последнее место из-за уважения публики началась борьба, да и контракты с этого приходили немалые. В 1974 году два гонщика, итальянец Лоренцо Алаймо и австралиец Дон Аллан, буквально прятались друг от друга, чтобы получить премию.