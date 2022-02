Худший секс, последний в гонке, самый нелепый судебный иск: какие бывают шуточные премии

Это премия за самое нелепое высказывание. Изначально она появилась, когда в 1979 году основательница ордена Британской империи Крисси Махер на глазах сотни людей уничтожила сотни официальных документов в Лондоне.

В итоге основатели премии взяли на себя обязанность искоренения тарабарщины в высказываниях политиков, в документах, отчетах и публикациях официальных органов. А название происходит от английского выражения Put one's foot in the mouth, то есть ляпнуть какую-то чушь (с ногой во рту, да-да).

Премию, как правило, получают политики и даже знаменитости. Среди них есть Сильвио Берлускони, Алисия Сильверстоун. Кроме того, у награды есть несменные обладатели. Нет, это не Виталий Кличко и не Джо Байден (пока что), а всем известный Джордж Буш-младший, за все те высказывания, которые он говорил, будучи президентом.