Худший секс, последний в гонке, самый нелепый судебный иск: какие бывают шуточные премии

Премий бывает множество. Их выдают за достижения в науке, кинематографе, искусстве, спорте и так далее. Но есть и в прямом смысле слова странные премии, которые выдают за нелепую смерть, самый скучный экранный секс и прочее, и яркие тому примеры – премия Дарвина и Шнобелевская премия. Какие бывают еще – рассказываем подробнее.
Антипремия «Стелла» - за самый глупый судебный иск
Да, такая тоже была. Как она появилась – отдельная забавная история.
На дворе стоял 1992 год. Пожилая женщина, Стелла Либек, сидела в припаркованной машине и попивала кофеек из МакДоналдса. В какой-то момент, судя по всему, старческий тремор дал о себе знать, и Стелла пролила кофе себе на колени.
Ожог был таким серьезным, что Стеллу в итоге госпитализировали. В больнице повреждениям поставили третью степень, и стоял даже вопрос о жизни или смерти: ожоги были на 16 процентах тела.
В итоге выяснилось, что кофе с температурой 180 градусов по Фаренгейту (около 82 градусов по Цельсию) может вызвать ожог третьей степени менее, чем за 15 секунд (фото ожогов Стеллы публиковать не будем, но они действительно ужасны). Именно с такой температурой варили кофе в МакДоналдсе. Домашние кофемашины же выдают напиток на 30 градусов по Фаренгейту меньше. Так что в МакДоналдсе будьте аккуратнее.
Женщина в итоге не стала терпеть такого издевательства, и подала на компанию в суд. Она выиграла, и получила компенсацию в 2,86 миллиона долларов. И это был лишь двухдневный заработок компании с продажи кофе. Сама же Стелла говорила, что подала в суд не из-за того, что ей хотелось денег (возраст у дамы был уже солидный – 79 лет), а для того, чтобы компания изменила температуру подачи. Потому что это, как минимум, опасно.
В итоге в честь Стеллы назвали целую антипремию, которую выдавали за самые нелепые судебные иски. Присуждали ее в США с 2002 по 2007 год. Последним обладателем стал судья из Вашингтона Рой Л. Персон-младший.
Пирсону-младшему ужасно не понравилось, что химчистка потеряла пару его любимых штанов. Он подал на маленький, семейный бизнес иск в суд на сумму в 65,5 миллионов долларов. За одну пару штанов! Видимо, этот судья – страшный зануда.
В суде Пирсон буквально рыдал из-за потери штанов, и дело даже дошло до Верховного суда. Но высокого судью не тронули слезы Пирсона, и в итоге ему постановили оплатить все убытки химчистки. А заодно и выгнали с работы.
Антипремия «Красный фонарь»
Эту премию дают самому слабому и медлительному участнику велогонки «Тур де Франс». Название премии происходит от красных фонарей безопасности, который раньше висел на последнем вагоне поезда.
В награду гонщикам выдают бумажный красный фонарь, и это больше народная похвала за усилия. Потому что иногда в гонках действительно участвуют простые люди, которым просто хочется пересилить себя. Ежегодно примерно 20% всех гонщиков выбывают из соревнования просто потому, что не справляются с колоссальными нагрузками. Поэтому антипремию вряд ли можно высмеивать.
Первый последний гонщик, получивший эту награду в 1903 году, которого звали Арсен Мийо, - настоящий герой. Как минимум потому, что он хоть и дошел до финиша последним он все же смог это сделать.
В гонке тогда участвовали 60 человек, и лишь 21 из них добрался до финиша на велодроме Парк-де-Пренс в Париже двумя неделями позже. От фаворита гонки и победителя, Мориса Гарина, он отстал на 65 часов, а в сводки прошедших не попадал просто потому, что эти самые сводки уходили в печать раньше, чем Мийо преодолевал контрольную точку.
Но со временем и за последнее место из-за уважения публики началась борьба, да и контракты с этого приходили немалые. В 1974 году два гонщика, итальянец Лоренцо Алаймо и австралиец Дон Аллан, буквально прятались друг от друга, чтобы получить премию.
В этой премии есть также свои рекордсмены. Бельгиец Вим Вансевенант был как бы в помощниках у другого гонщика, и сам участвовал в заездах с 2003 по 2008 год. Каким-то чудом он смог получить Красный фонарь случайно дважды, в 2006 и 2007 году, но его это особо не волновало: главной задачей для него было помочь своему лидеру. Самому ему это жутко не нравилось, и он называл гонку «отстоем», если «вы не выигрываете или у вас нет своего гонщика».
А вот в 2008 он стремился специально выиграть приз. И выиграл.
Антипремия Foot in the Mouth Award
Это премия за самое нелепое высказывание. Изначально она появилась, когда в 1979 году основательница ордена Британской империи Крисси Махер на глазах сотни людей уничтожила сотни официальных документов в Лондоне.
В итоге основатели премии взяли на себя обязанность искоренения тарабарщины в высказываниях политиков, в документах, отчетах и публикациях официальных органов. А название происходит от английского выражения Put one's foot in the mouth, то есть ляпнуть какую-то чушь (с ногой во рту, да-да).
Премию, как правило, получают политики и даже знаменитости. Среди них есть Сильвио Берлускони, Алисия Сильверстоун. Кроме того, у награды есть несменные обладатели. Нет, это не Виталий Кличко и не Джо Байден (пока что), а всем известный Джордж Буш-младший, за все те высказывания, которые он говорил, будучи президентом.
Кроме него, пожизненную премию получил еще и нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В 2019 году конкуренцию ему составляли Дональд Трамп и Рассел Брэнд, но Джонсон получил премию «за последовательную и многолетнюю чушь», а до этого становился победителем трижды. Насладимся некоторыми его высказываниями.
«Брексит означает Брексит, и мы собираемся добиться от него титанического успеха».
«Я не мог не не соглашаться с вами меньше».
К слову, Трамп тогда занял второе место за высказывание, что он «встретил принца китов».
Антипремия «Пигасус»
Премия ежегодно присуждается за вклад в лженауку, и направлена на разоблачение парапсихологического мошенничества. Основал ее известный иллюзионист и скептик Джеймс Рэнди.
Забавно здесь то, что победителей объявляют телепатически, а победителям разрешают предсказать свои победы. Трофеи же отправляют с помощью психокинеза.
«Мы отправляем награды; если они не получают, то это, вероятно, из-за отсутствия у них паранормальных способностей», - сказано на странице антипремии.
Изначально премия называлась в честь экстрасенса Ури Геллера «Премией Ури». Этот самый Ури с помощью силы взгляда сгибал ложки. А вот Рэнди смог разоблачить недоэкстрасенса, и в итоге первым логотипом премии стала согнутая ложка.
Сейчас премию переименовали в «Пигасус» из-за фразы «Когда свинья полетит». Это что-то вроде нашей поговорки по свистящего на горе рака. А пигасус – это как бы каламбур из двух слов: pig и Pegasus, то есть свинья и Пегас.
Премию вручают первого апреля, и однажды победителем стало Министерство обороны США. В 1981 году там на полном серьезе проводилось исследование о том, сгорит ли советская ракета, если (внимание!) сжечь ее фотографию. На это потратили аж 6 миллионов долларов.
Антипремия Bad Sex in Fiction Award
Часто эту премию получают обладатели Букеровской премии, Гонкуровской премии (самая престижная во Франции) и даже нобелевские лауреаты. А все потому, что в их жизни, судя по всему, не хватает того самого. Да, ее выдают за худшее описание секса в художественной литературе.
Премию учредил в 1993 году редактор журнала «Литературное обозрение» Оберон Во и критик Рода Кениг. Официально она выдается за «самую выдающееся ужасную сцену сексуального описания в хорошем в остальном романе».
Она призвана привлечь внимание к плохо написанным, избыточным или откровенно вызывающим негодование отрывкам из сексуальных описаний в современной художественной литературе.
Само произведение не обязательно должно быть написано в год вручения награды. Первым ее обладателем стал Мелвин Брэгг за роман «Время Танцевать». А знаете Габриэля Гарсиа Маркеса? Да-да, он тоже обладатель. Да и Джеймс Фрей (принял награду с воодушевлением) с Томом Вулфом (а он вообще бойкотировал премию) – его коллеги по премии.
А еще известным обладателем этой премии является Харуки Мураками с его романом «Убийство командора». В 2019 году обладателями стали сразу два автора – лауреат Гонкуровской премии Дидье Декуан и британец Джон Харви.
Дидье Декуан получил Гокуровскую премию в 1977 году за роман «Среди садов и диких заводей». Действие происходит в XII веке в Японии. Там же есть описание постельной сцены:
«Кацуро застонал, в то время как у него под кимоно, ниже живота, вздыбился бугорок, который Миюки, схватив в кулак, принялась сжимать, мять, массировать, давить и растирать. От таких ласк яички и член у Кацуро сжались в одну сплошную массу, ходившую ходуном под ее настойчивой рукой. Миюки казалось, что она теребит маленькую обезьянку, скрючившую лапки.»
Джон Харви, в свою очередь, получил премию за роман «Пакс», в котором была показана такая сцена:
«Она пылала, а в нем был жар. Он посмотрел на ее идеальную черную стройность. Ее глаза были хищными. Как и его собственные, они были пылали огнем и желанием. Более чем пожар, более чем тропики: они вдвоем мчались по экватору. Они обнялись, как будто насильственные объятия могли спаять их двоих в одно целое». (Перевод вольный)
И это был только первый раз, когда эти авторы получили приз. Интересно и то, что так авторы премии сделали отсылку к Букеровской премии – в том же году председатель премии заявил, что были выбраны после долгих дебатов двоих лауреатов.
А вот, как объявили победителей судьи:
«Столкнувшись с двумя неприятными соперниками, мы не смогли выбрать между ними. Мы верим, что британская общественность признает наше тяжелое положение».
А затем заявили, что они не в состоянии сделать выбор даже после нескольких часов дебатов.
К слову, Том Вулф так отозвался о премии:
«Есть старая поговорка: «Вы можете привести шлюху к культуре, но вы не можете заставить ее петь». В этом случае вы можете заставить английского литературного подражателя иронизировать, но вы не можете заставить его понять суть».
В прошлом и позапрошлом году премию, однако, не вручали.
Источник:
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Вот умеют люди бабки отмывать! Многим еще учиться и учиться до такого! Это тебе не с дорожных работ скомуниздить, тут талант нужно иметь!