Захватывающие факты о зданиях и сооружениях, известных на весь мир

В мире множество архитектурных чудес - Колизей, пирамиды Гизы, Эйфелева башня, телебашня CN Tower, Сиднейский оперный театр, Купол Скалы и многие другие. Но помимо их красоты и величия, есть еще кое-что: истории и секреты, которые эти прекрасные здания могут нам рассказать.
1. Оперный театр в Сиднее, Австралия
В истории Сиднейского оперного театра есть драматическая составляющая. Человек, который придумал его дизайн, - датский архитектор Йорн Утзон. Ради этого проекта он переехал из Дании в Австралию со всей семьей и полностью отдал себя созданию театра. К сожалению, после семи лет напряженной работы министр труда нового правительства, Дэвид Хьюз, заставил Утзона уйти в отставку.
Было много протестов с требованием восстановления Утзона в должности, но он покинул страну, когда увидел, что правительство не заинтересовано и не собирается идти на компромисс. Позже он охарактеризовал ситуацию словами "Malice in Blunderland" ("Злоба в Стране ошибок"), поскольку Хьюз отказался от его наработок и не выплатил зарплату его сотрудникам. Утзона даже не пригласили на открытие Оперного театра. Он так больше и не приехал в Австралию и не увидел, как его мечта осуществилась.
Было много протестов с требованием восстановления Утзона в должности, но он покинул страну, когда увидел, что правительство не заинтересовано и не собирается идти на компромисс. Позже он охарактеризовал ситуацию словами "Malice in Blunderland" ("Злоба в Стране ошибок"), поскольку Хьюз отказался от его наработок и не выплатил зарплату его сотрудникам. Утзона даже не пригласили на открытие Оперного театра. Он так больше и не приехал в Австралию и не увидел, как его мечта осуществилась.
2. Эйфелева башня, Париж
Эйфелева башня была построена в качестве экспоната для Всемирной промышленной выставки 1889 года и ее планировали снести через 20 лет. Это, вероятно, успокоило бы бесчисленное количество людей, которые ненавидели это сооружение с самого начала. Представители интеллектуальной элиты считали, что башня разрушает первозданную, благородную красоту Парижа. Они назвали ее уродливым и бесполезным дополнением к ландшафту.
Писатель Ги де Мопассан, например, говорил, что часто обедает в ресторане, расположенном в Эйфелевой башне. Почему? Это было единственное место в городе, откуда ее не было видно.
Писатель Ги де Мопассан, например, говорил, что часто обедает в ресторане, расположенном в Эйфелевой башне. Почему? Это было единственное место в городе, откуда ее не было видно.
×
2. Великая пирамида Гизы (пирамида Хеопса), Египет
Великая пирамида Гизы - единственное чудо древнего мира, которое все еще существует. Заказчиком ее был фараон Хеопс (Хуфу). Пирамида считалась самым высоким искусственным сооружением в мире в течение 3800 лет. Это архитектурное чудо ошеломляло людей на протяжении тысячелетий - и поражает до сих пор. Существует множество теорий о строительстве Великой пирамиды, в том числе стойкий миф о том, что такую громадину могли возвести только инопланетяне. Но погодите, это еще не самая забавная теория!
Совсем недавно, в 2014 году, два археолога-любителя озвучили собственную теорию, согласно которой пирамида была построена жителями затерянного города Атлантиды. В попытке получить доказательства мужчины тайно пробрались в пирамиду после ее закрытия и раскурочили стену, чтобы получить образец для испытаний. Излишне говорить, что этот акт вандализма не повеселил египетское правительство. Уголовный суд Гизы приговорил двух "археологов" и кинорежиссера, который был с ними, а также шестерых египетских охранников, дежуривших в то время, к пяти годам тюрьмы.
Совсем недавно, в 2014 году, два археолога-любителя озвучили собственную теорию, согласно которой пирамида была построена жителями затерянного города Атлантиды. В попытке получить доказательства мужчины тайно пробрались в пирамиду после ее закрытия и раскурочили стену, чтобы получить образец для испытаний. Излишне говорить, что этот акт вандализма не повеселил египетское правительство. Уголовный суд Гизы приговорил двух "археологов" и кинорежиссера, который был с ними, а также шестерых египетских охранников, дежуривших в то время, к пяти годам тюрьмы.
2. Телебашня CN Tower, Торонто, Канада
Си-Эн Тауэр - самая известная и яркая достопримечательность Торонто, построенная, чтобы показать промышленную мощь Канады. Это телебашня, обслуживающим более 16 канадских телевизионных и FM-радиостанций. Однако из-за большой высоты зимой возникают проблемы, связанные с обледенением. И особенно ближе к весне, когда лед начинает таять.
Так, в апреле 2018 года большие куски льда упали с вершины башни, отправившись вниз как ледяные ракеты. Они пробили крышу близлежащего стадиона Роджерс-Центр в тот же день, когда должен был состояться бейсбольный матч команды Toronto Blue Jays. Игру пришлось отложить, а стадион и все прилегающие дороги и территории закрыли.
Так, в апреле 2018 года большие куски льда упали с вершины башни, отправившись вниз как ледяные ракеты. Они пробили крышу близлежащего стадиона Роджерс-Центр в тот же день, когда должен был состояться бейсбольный матч команды Toronto Blue Jays. Игру пришлось отложить, а стадион и все прилегающие дороги и территории закрыли.
5. Колизей, Рим, Италия
Все мы знаем, что Колизей в Риме когда-то был знаменитой ареной, где воины-рабы сражались друг с другом и с дикими животными (помните фильм "Гладиатор"?). Но знаете ли вы, что император Тит, который завершил строительство Колизея в 79 году нашей эры, затопил его, чтобы воспроизвести легендарные морские сражения? Более 3000 человек "сражались" в одной из таких массовых инсценировок.
6. Собор Святой Софии, Айя-София, Стамбул, Турция
Собор Святой Софии - знаменитая церковь, которая превратилась в мечеть, а затем в музей, а затем снова в мечеть в Стамбуле, - существует уже более тысячи лет. Вокруг этого сооружения ходит множество легенд и историй, но одна из них остается неизменной - история про "плачущую колонну", мраморная поверхность которой всегда остается влажной, независимо от того, насколько жарко. На протяжении веков люди касались отверстия в основании колонны, одни для того, чтобы исцелиться от всего, что их беспокоит, а другие в надежде, что их заветное желание исполнится.
7. Телебашня Tokyo Skytree, Токио, Япония
Похоже, японцы ничего не делают просто так. Планируя построить Tokyo Skytree, самую высокую в стране телебашню, проектировщики выбрали высоту 634 метра по очень конкретной причине. На японском языке эти цифры читаются как "му-са-си". А где находится башня? Конечно же, в провинции, когда-то известной как Мусаси!
8. Бурдж-Халифа, Дубай, ОАЭ
Бурдж-Халифа в Дубае, самое высокое отдельно стоящее сооружение в мире, выглядит роскошно, но имеет и свою темную сторону. На его строительстве трудились в основном рабочие из Южной и Восточной Азии, и многим из них платили менее 10 долларов в день. Официально сообщалось только об одном пострадавшем в 2007 году, но исследование, проведенное организацией Human Rights Watch, показывает, что многие несчастные случаи со смертельным исходом остались незамеченными, особенно из-за "теплового истощения, стресса и самоубийств".
9. Храм бога солнца Сурьи в Конарке, известный также как "Чёрная Пагода", Индия
Храм Солнца в Конарке, построенный в 13 веке, является объектом Всемирного наследия. Храм отдает дань уважения индуистскому богу Солнца Сурье и символизирует собой массивную колесницу, запряженную каменными лошадьми. В период своего расцвета это было 60-метровое чудо, однако сегодня большая часть комплекса лежит в руинах. Тем не менее, сложная каменная кладка храма делает его чрезвычайно популярным среди туристов.
10. Танцующий дом, Прага, Чехия
Танцующий дом в Праге сложно не заметить. После разрушений во время Второй мировой войны городу захотелось создать что-то красивое. Канадско-американский архитектор Фрэнк Гери и чешский архитектор Владо Милунич спроектировали здание в "деконструктивистском" стиле с использованием бетона и стекла. Они хотели, чтобы законченная конструкция отражала легендарный танец Фреда Астера и Джинджер Роджерс.
В Танцующем доме наверху расположен ресторан, где подают блюда французской и другой интернациональной кухни. Как он называется? "Джинджер и Фред", конечно же!
В Танцующем доме наверху расположен ресторан, где подают блюда французской и другой интернациональной кухни. Как он называется? "Джинджер и Фред", конечно же!
11. Музей Гуггенхайма в Бильбао, Испания
Музей Гуггенхайма в Бильбао также является одним из самых знаменитых произведений современной архитектуры в мире. Разработан тем же Фрэнком Гери, одним из крупнейших архитекторов современности, стоявшим у истоков архитектурного деконструктивизма.
Люди описывают это здание как "корабль мечты", "самую большую игрушку в мире", а один критик сказал, что его панели напоминали ему рыбью чешую. Но музей - не просто красивая игрушка. Область Бильбао в Испании когда-то была шумным портовым городом, но экономические потрясения оставили его безлюдным и бедным в середине 20 века. Однако с момента открытия музея в 1997 году этот район превратился в современный центр культуры и деятельности.
Люди описывают это здание как "корабль мечты", "самую большую игрушку в мире", а один критик сказал, что его панели напоминали ему рыбью чешую. Но музей - не просто красивая игрушка. Область Бильбао в Испании когда-то была шумным портовым городом, но экономические потрясения оставили его безлюдным и бедным в середине 20 века. Однако с момента открытия музея в 1997 году этот район превратился в современный центр культуры и деятельности.
12. Сикстинская капелла, Ватикан
Помимо того, что здесь проходит папский конклав, люди стекаются сюда, чтобы увидеть своими глазами Сикстинскую капеллу и украшающие ее фрески. А жемчужина всего здания - легендарный потолок, расписанный Микеланджело. Но хотите верьте, хотите нет, Микеланджело был не первым, кто расписывал этот потолок. Папа первоначально пригласил заняться этим Рафаэля, который был более популярным живописцем в то время.
Рафаэль завидовал растущему успеху Микеланджело и хотел найти способ закрепить трон лучшего художника за собой. Он убедил Папу выбрать Микеланджело, надеясь, что его соперник на справится с масштабной задачей и поставит себя в неловкое положение. Угадайте, что было дальше.
Рафаэль завидовал растущему успеху Микеланджело и хотел найти способ закрепить трон лучшего художника за собой. Он убедил Папу выбрать Микеланджело, надеясь, что его соперник на справится с масштабной задачей и поставит себя в неловкое положение. Угадайте, что было дальше.
13. Акрополь, Афины, Греция
Афинский Акрополь находится над главным городом на скалистом утесе. Он состоит из руин нескольких известных древних построек, самая известная из которых - Парфенон. Строительство началось в пятом веке до нашей эры, в золотой век Афин. Позже, во время Великой Отечественной войны, немцы подняли на этом месте свой флаг, но местные жители этого не выдержали. Через месяц двум афинянам удалось сорвать флаг и разорвать его в клочья. Их действия стали символом сопротивления и помогли городу остаться сильным под оккупацией.
14. Вестминстерское аббатство, Лондон, Великобритания
Вестминстерское аббатство - самое важное религиозное сооружение Соединенного Королевства. На месте коронации Вильгельма Завоевателя с тех пор короновались все английские и британские монархи, вплоть до Елизаветы II. В нем находится Кресло для коронации, старинное деревянное кресло, на котором сидел каждый монарх со времен Эдуарда I в тот момент, когда корона Англии впервые коснулась его головы. Это самый старый известный предмет английской мебели, построенный в конце 13 века.
15. Купол Скалы, Иерусалим, Израиль
Купол Скалы - исламский храм в Старом Иерусалиме. Камень основания, на котором построен храм, имеет большое значение в авраамических религиях. Считается, что это место, где Адам, первый человек, созданный Богом, впервые ступил на Землю. Также считается, что именно здесь пророк Авраам пытался принести в жертву своего сына, чтобы угодить своему Богу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- "Это деструктивная секта. Простите меня": истории плоскоземельцев
- Супергерои среди нас: простые люди, которых запомнит человечество
- Аркадий Высоцкий
- Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает
- Рудольф Дизель."В неустанной погоне за целью..."
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...