Захватывающие факты о зданиях и сооружениях, известных на весь мир

Великая пирамида Гизы - единственное чудо древнего мира, которое все еще существует. Заказчиком ее был фараон Хеопс (Хуфу). Пирамида считалась самым высоким искусственным сооружением в мире в течение 3800 лет. Это архитектурное чудо ошеломляло людей на протяжении тысячелетий - и поражает до сих пор. Существует множество теорий о строительстве Великой пирамиды, в том числе стойкий миф о том, что такую громадину могли возвести только инопланетяне. Но погодите, это еще не самая забавная теория!



Совсем недавно, в 2014 году, два археолога-любителя озвучили собственную теорию, согласно которой пирамида была построена жителями затерянного города Атлантиды. В попытке получить доказательства мужчины тайно пробрались в пирамиду после ее закрытия и раскурочили стену, чтобы получить образец для испытаний. Излишне говорить, что этот акт вандализма не повеселил египетское правительство. Уголовный суд Гизы приговорил двух "археологов" и кинорежиссера, который был с ними, а также шестерых египетских охранников, дежуривших в то время, к пяти годам тюрьмы.