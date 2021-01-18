FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3640 постов • 910 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Захватывающие факты о зданиях и сооружениях, известных на весь мир

Захватывающие факты о зданиях и сооружениях, известных на весь мир (15 фото)

Автор:
18 января 2021 14:45
Сообщество : Факты
Метки: занимательные факты   здания и сооружения   интересно   истории   тайны   факты   хочу все знать   
473
15
В мире множество архитектурных чудес - Колизей, пирамиды Гизы, Эйфелева башня, телебашня CN Tower, Сиднейский оперный театр, Купол Скалы и многие другие. Но помимо их красоты и величия, есть еще кое-что: истории и секреты, которые эти прекрасные здания могут нам рассказать.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: занимательные факты   здания и сооружения   интересно   истории   тайны   факты   хочу все знать   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman Час назад
16. Лахта-сентер. В простонародье Фаллос Газпрома или Газ-член. Штаб-квартира Газпрома возле Петербурга. Символизирует силу и мощь газовой империи - главной опоры российского бюджета, кормильца казны РФ.
16. Лахта-сентер. В простонародье Фаллос Газпрома или Газ-член. Штаб-квартира Газпрома возле Петербурга. Символизирует силу и мощь газовой империи - главной опоры российского бюджета, кормильца казны РФ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты 18 исторических явлений, которым до сих пор нет внятного объяснения 18 исторических явлений, которым до сих пор нет внятного объяснения 30 неожиданных фактов, которые вас поразят! 30 неожиданных фактов, которые вас поразят! Загадки подводных городов Загадки подводных городов 36 женщин из мировой истории, которые стали первопроходцами 36 женщин из мировой истории, которые стали первопроходцами Краткие как выстрел и бьющие навылет: 34 факта из всемирной истории Краткие как выстрел и бьющие навылет: 34 факта из всемирной истории
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

477648



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика
2
38
15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика
"Спасибо за счастливое детство": пользователи соцсетей скорбят о смерти Бориса Грачевского
0
50
"Спасибо за счастливое детство": пользователи соцсетей скорбят о смерти Бориса Грачевского
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Неужели на этом возили детей? Школьный автобус из 1930-х
0
5
Неужели на этом возили детей? Школьный автобус из 1930-х
О чем на самом деле поется в песне группы ABBA «Happy New Year» и как ее перепели в СССР
1
10
О чем на самом деле поется в песне группы ABBA «Happy New Year» и как ее перепели в СССР
Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты
Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
2
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#история#картинки#Россия#коты#комментарии#СССР#сарказм.#дтп
#интересно#животные#сша#кино#люди#приколы#настроение#познавательно#аварии#общество
#фото#прикол#истории#подборка#интересное#прикольные#позитив#актеры#авария дня#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться