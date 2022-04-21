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Снеси мне крышу: 20 странных автомобилей с откидным верхом

Снеси мне крышу: 20 странных автомобилей с откидным верхом

Автор:
21 апреля 2022 19:48
Сообщество : Автомир
Метки: Снять   автомир   интересное   крыша   машины   необычное   
1757
20

Здесь не просто проехаться с ветерком, открыв крышу, здесь сам смысл посадки в авто - снять крышу. Они интересные, необычные и удивительные. Настоящие и концепты. Наслаждайтесь!

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Источник:

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Метки: Снять   автомир   интересное   крыша   машины   необычное   
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turyst Полчаса назад
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a.fey 8 минут назад
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annakrajewska 13 минут назад
Был еще польский автомобиль "СМИК" (SMYK) 1957–1959 . К сожалению, только прототип.
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turyst Полчаса назад
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Трям Час назад
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