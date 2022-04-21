Снеси мне крышу: 20 странных автомобилей с откидным верхом

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Здесь не просто проехаться с ветерком, открыв крышу, здесь сам смысл посадки в авто - снять крышу. Они интересные, необычные и удивительные. Настоящие и концепты. Наслаждайтесь!
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T.25 или Type 25 — это городской автомобиль , разработанный Гордоном Мюрреем , который создал суперкар McLaren F1 . Автомобиль впервые появился на публике 28 июня 2010 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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