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Все цвета радуги и еще немного: 25 видов кукурузы, которые вас поразят

Все цвета радуги и еще немного: 25 видов кукурузы, которые вас поразят (33 фото)

Автор:
08 февраля 2022 13:54
Сообщество : Факты
Метки: гибрид   интересное   кукуруза   необычное   природа   сорт   цвет   
887
33

Что вы представляете, когда слышите слово кукуруза? Желтый початок, сладость и сочность. Вкусно! Но кукуруза бывает разная, уж поверьте. Покажем красоту и будем надеяться, что сочность и сладость в них такая же, как и в классической

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Злаковый род включает несколько видов кукурузы:

  • Воздушная, или лопающаяся.
  • Зубовидная с крупными зернами.
  • Кремнистая.
  • Восковая.
  • Крахмалистая.
  • Сахарная.

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Метки: гибрид   интересное   кукуруза   необычное   природа   сорт   цвет   
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4  комментария
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7k
Максим Полчаса назад
самая вкусная кукуруза белая, желтая рядом не валялась
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Leonid Час назад
Разноцветная кукуруза Glass Gem имеет кремнистую структуру, она состоит из твердого крахмала, зерна имеют крайне твердую плотность, это исключает возможность отваривать ее початки в воде и есть, как это делается с обычными сортами, в основном из нее делают муку и попкорн.
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22
sasha 2 часа назад
щас бы печеной на углях кукурузы со сливочным маслом и солью
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8k
Garpia121 2 часа назад
Красиво конечно, а безинженерной не осталось совсем?
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