Все цвета радуги и еще немного: 25 видов кукурузы, которые вас поразят

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Что вы представляете, когда слышите слово кукуруза? Желтый початок, сладость и сочность. Вкусно! Но кукуруза бывает разная, уж поверьте. Покажем красоту и будем надеяться, что сочность и сладость в них такая же, как и в классической
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Злаковый род включает несколько видов кукурузы:
- Воздушная, или лопающаяся.
- Зубовидная с крупными зернами.
- Кремнистая.
- Восковая.
- Крахмалистая.
- Сахарная.
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