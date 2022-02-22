FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9204 поста • 761 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
Шторм в Англии разрушил коллекцию винтажных авто

Шторм в Англии разрушил коллекцию винтажных авто (13 фото)

Автор:
22 февраля 2022 16:43
Сообщество : Автомир
Метки: Великобритания   авто   автомир   автомобили   истории   машины   ретрокар   фото   
647
13
Недавно на Европу обрушился мощный шторм "Юнис". 46-летний гоночный инженер Юэн Серджисон, житель английского города Дарлтон, рассказал о своем ущербе - шторм разрушил его коллекцию ретро-автомобилей. Стоимость ретрокаров оценивалась в почти 500 000 фунтов стерлингов (53 млн рублей).
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Великобритания   авто   автомир   автомобили   истории   машины   ретрокар   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
806
Трям 3 часа назад
Недотачки с неправильным рулем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим В. Новоженов Час назад
А из чего был его гараж, если все соседние постройки целые ?!? Из соломы ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Владимир 2 часа назад
Меня терзают смутные сомнения. Цемент в кладке вообще применяли? Кирпичики, как из магазина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Готовая подборка подарков к 23 февраля Готовая подборка подарков к 23 февраля История самого длинного лимузина в мире История самого длинного лимузина в мире Новый Mercedes-Benz британца "раздели" под его окнами Новый Mercedes-Benz британца "раздели" под его окнами Как футуристы XX века представляли себе автомобили будущего Как футуристы XX века представляли себе автомобили будущего Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Британец объедается шаурмой ради благотворительности Британец объедается шаурмой ради благотворительности
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30968



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Кирзачи
2
188
Кирзачи
Набирающие популярность в сообществах
«Анчартед: На картах не значится»: Приключения воришек и любителей золота
0
22
«Анчартед: На картах не значится»: Приключения воришек и любителей золота
Сказ о том, как несколько уже не молодых мужиков юность вспомнили
0
6
Сказ о том, как несколько уже не молодых мужиков юность вспомнили
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего не понятно, но очень интересно
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#Россия#дтп#СССР#автомобили#кино#Реакция#ДНР
#Юмор#факты#история#интересное#подборка#авто аварии#дети#автомир#Приколы#ЛНР
#прикол#ватермарк#в мире#люди#аварии#Украина#картинки#Ynews#путин#собака

На что жалуетесь?

Вернуться