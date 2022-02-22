Шторм в Англии разрушил коллекцию винтажных авто

Среди автомобилей в коллекции - Alfa Romeo GTA, Aston Martin V8 Vantage,Mini Marcos, Triumph Stag, и два легких спортивных автомобиля TVR. Они хранились возле дома инженера в небольшом здании, крыша которого обвалилась во время шторма, повредив все автомобили. Серджисон также занимается продажей и хранением машин - и несмотря на ущерб, был рад, что в момент происшествия внутри не было ни клиентов, ни кого-то другого.