Шторм в Англии разрушил коллекцию винтажных авто

647
13
Недавно на Европу обрушился мощный шторм "Юнис". 46-летний гоночный инженер Юэн Серджисон, житель английского города Дарлтон, рассказал о своем ущербе - шторм разрушил его коллекцию ретро-автомобилей. Стоимость ретрокаров оценивалась в почти 500 000 фунтов стерлингов (53 млн рублей).
В минувшие выходные по Европе прошелся мощный шторм "Юнис" с порывами ветра скоростью более 200 километров в час. 46-летний гоночный инженер Формулы-1 Юэн Серджисон из английского города Дарлтон рассказал, как шторм разрушил его коллекцию ретро-автомобилей. Его коллекция оценивалась в 500 000 фунтов стерлингов (53 млн рублей), и шторм принес колоссальный ущерб.
Среди автомобилей в коллекции - Alfa Romeo GTA, Aston Martin V8 Vantage,Mini Marcos, Triumph Stag, и два легких спортивных автомобиля TVR. Они хранились возле дома инженера в небольшом здании, крыша которого обвалилась во время шторма, повредив все автомобили. Серджисон также занимается продажей и хранением машин - и несмотря на ущерб, был рад, что в момент происшествия внутри не было ни клиентов, ни кого-то другого.
×
×
"К счастью, все были в безопасности. Никого из моих сотрудников, клиентов или животных там не было. В основном были повреждены мои собственные машины, а не машины клиентов. Общий ущерб по-прежнему составит сотни тысяч фунтов стерлингов, потому что последствия разрушительные," - рассказывает Серджисон.
Сильный шторм "Юнис" назвали одним из самых мощных подобных стихийных бедствий в Европе за последние 30 лет. Миллионы домов в нескольких европейских странах остались без электричества. Были отменены сотни авиарейсов, и во многих регионах остановились поезда и другой общественный транспорт. "Юнис" унес жизни по меньшей мере 16 человек.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- 9 отвратительных и страшных вещей, которые бы ждали Вас в Древнем Риме
- Старая, старая байка про лампочку
- У британцев живет необычный любимец - валийский барашек
- Афера века в Tinder: как израильский мошенник обчищал женщин и стал звездой документалки от Netflix
- Что такое Стокгольмский синдром
14
Понравилось14
Новости партнёров