За вечер больше ста переводов: екатеринбуржцы скинулись на «зарплату» народному дворнику

После публикации E1.RU у Антона Бурдина началась новая жизнь
Народный дворник из Компрессорного сегодня, что называется, проснулся знаменитым. После того как материал о нем вышел на E1.RU, Антон Бурдин получил сотню денежных переводов от жителей города. И несколько предложений о работе.
— Я очень признателен людям, которые переводят мне деньги. Я заплатил за коммунальные услуги — у меня там долг. И купил продуктов, — рассказал Антон. — Остальные деньги пока оставил, ведь у меня нет работы, надо экономить
Жители Екатеринбурга перевели Антону чуть больше 50 тысяч рублей. Многие отправляли переводы с подписью «народная зарплата». А еще дворник получил сотни благодарностей.
— Вот настоящий герой! Молодец парень! — написал читатель E1.RU в комментарии к публикации. — Сил тебе, всё остальное у тебя есть! Но пусть будет еще больше!
— Я хоть и живу в области, но меня эта история тронула до глубины души. Хочется просто поддержать этого человека. Он не стал бить в колокола, что его на работу не приняли, он просто взял и пошел работать! Ну не молодец ли!
— Прочитав о таком «больном» парне, становится стыдно за себя, город и наше государство. Этот парень здоровее многих из нас. Мог просто сидеть на пятой точке и получать пенсию, но он хочет работать, приносить пользу.
Антон вряд ли надолго останется безработным. В понедельник его ждут на собеседование в частном хозяйстве недалеко от его дома. Кроме того, та самая управляющая компания, которая недавно отказала инвалиду в трудоустройстве, теперь подбирает для него ставку. Судьбой народного дворника озаботился депутат гордумы от Компрессорного.
— Я сейчас в переговорах с управляющей компанией «Пионер», прошу, чтобы они все-таки дали парню нормально работать. Раз у него есть такое желание и силы, и он готов помогать родному микрорайону, — рассказал депутат городской думы Михаил Вечкензин. — Они сказали, что посмотрят, куда можно его устроить. Но я их прямо попросил. Если не получится, найдем ему другую работу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Парень молодец, герой нашего времени.
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чиста не там, где убирают, а там где не мусорят
я сужу по центру Мюнхена.
убирают 3 раза в день.
и всеравно мусор.
давай ты не будешь говорить шо мне делать, а я не скажу куда тебе идти.
"Когда Антон только начал уборку в сквере, его работу сразу заметили местные стали подходить и благодарить, а теперь еще и помогают кто чем может. Одни привезли мешков для мусора, другие перевели денег на перчатки и новенькую метлу.
Мы здесь гуляем с собакой, так на прошлой неделе просто пройти было невозможно. Валялись бутылки, обертки какие-то, говорит местная жительница Ольга. Сейчас чисто, даже дышится как-то легче."
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Ну может стоило и самим местным жителям не смотреть на помойку, а убрать
Инвалид детства решил прибраться - молодец. Всё.
Он же один раз уберется и будет месяц болеть. А кто за него убирать будет???
Вон на калитку входную пусть оформят, закрывать вечером.