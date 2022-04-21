За вечер больше ста переводов: екатеринбуржцы скинулись на «зарплату» народному дворнику

Жители Екатеринбурга перевели Антону чуть больше 50 тысяч рублей. Многие отправляли переводы с подписью «народная зарплата». А еще дворник получил сотни благодарностей.

— Вот настоящий герой! Молодец парень! — написал читатель E1.RU в комментарии к публикации. — Сил тебе, всё остальное у тебя есть! Но пусть будет еще больше!



— Я хоть и живу в области, но меня эта история тронула до глубины души. Хочется просто поддержать этого человека. Он не стал бить в колокола, что его на работу не приняли, он просто взял и пошел работать! Ну не молодец ли!



— Прочитав о таком «больном» парне, становится стыдно за себя, город и наше государство. Этот парень здоровее многих из нас. Мог просто сидеть на пятой точке и получать пенсию, но он хочет работать, приносить пользу.