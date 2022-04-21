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За вечер больше ста переводов: екатеринбуржцы скинулись на «зарплату» народному дворнику

За вечер больше ста переводов: екатеринбуржцы скинулись на «зарплату» народному дворнику (3 фото)

Автор:
21 апреля 2022 12:28
Метки: доброта   люди   факты   
3653
3

После публикации E1.RU у Антона Бурдина началась новая жизнь

Народный дворник из Компрессорного сегодня, что называется, проснулся знаменитым. После того как материал о нем вышел на E1.RU, Антон Бурдин получил сотню денежных переводов от жителей города. И несколько предложений о работе.

— Я очень признателен людям, которые переводят мне деньги. Я заплатил за коммунальные услуги — у меня там долг. И купил продуктов, — рассказал Антон. — Остальные деньги пока оставил, ведь у меня нет работы, надо экономить

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Жители Екатеринбурга перевели Антону чуть больше 50 тысяч рублей. Многие отправляли переводы с подписью «народная зарплата». А еще дворник получил сотни благодарностей.


— Вот настоящий герой! Молодец парень! — написал читатель E1.RU в комментарии к публикации. — Сил тебе, всё остальное у тебя есть! Но пусть будет еще больше!

— Я хоть и живу в области, но меня эта история тронула до глубины души. Хочется просто поддержать этого человека. Он не стал бить в колокола, что его на работу не приняли, он просто взял и пошел работать! Ну не молодец ли!

— Прочитав о таком «больном» парне, становится стыдно за себя, город и наше государство. Этот парень здоровее многих из нас. Мог просто сидеть на пятой точке и получать пенсию, но он хочет работать, приносить пользу.

Антон вряд ли надолго останется безработным. В понедельник его ждут на собеседование в частном хозяйстве недалеко от его дома. Кроме того, та самая управляющая компания, которая недавно отказала инвалиду в трудоустройстве, теперь подбирает для него ставку. Судьбой народного дворника озаботился депутат гордумы от Компрессорного.

— Я сейчас в переговорах с управляющей компанией «Пионер», прошу, чтобы они все-таки дали парню нормально работать. Раз у него есть такое желание и силы, и он готов помогать родному микрорайону, — рассказал депутат городской думы Михаил Вечкензин. — Они сказали, что посмотрят, куда можно его устроить. Но я их прямо попросил. Если не получится, найдем ему другую работу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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24  комментария
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25k
Федор 5 часов назад
Изложили бы суть вопроса? Я не понял почему парню отказали и кто отказал в работе? И чем он занялся после этого? Автор, чуть подробней излагай пост, а то несведущему читателю не все понятно!
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2k
Pill Час назад
Почему нужно сделать репортаж, слова и помощь общественности, чтоб о нуждающемся человеке позаботилось государство? Уроды.
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2k
Sergey Nekrasov 2 часа назад
Блевать хочется от такого государства, и от [мат] чиновников, по каждому второму петля плачет.
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919
iKrek 2 часа назад
Надо было вместо метлы на ружье скинуться. Ведь чисто не там где убирают, а там где не мусорят

Парень молодец, герой нашего времени.
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17
eutace 4 часа назад
зачем работать там от куда уже раз выгнали? найдите парню новую работу
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96
Александр Зотов 4 часа назад
Люди из соседних домов идут и кидают весь мусор прямо в сквере. Даже сейчас уже новый стал появляться, а он только-только мешки на свалку унес.
-------
чиста не там, где убирают, а там где не мусорят
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96
Александр Зотов 4 часа назад
Из статьи по ссылке:
"Когда Антон только начал уборку в сквере, его работу сразу заметили местные стали подходить и благодарить, а теперь еще и помогают кто чем может. Одни привезли мешков для мусора, другие перевели денег на перчатки и новенькую метлу.

Мы здесь гуляем с собакой, так на прошлой неделе просто пройти было невозможно. Валялись бутылки, обертки какие-то, говорит местная жительница Ольга. Сейчас чисто, даже дышится как-то легче."
-------------
Ну может стоило и самим местным жителям не смотреть на помойку, а убрать
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30k
Snork Snorkoff 5 часов назад
Ведь такой пост можно было написать, действительно про Человека с большой буквы, а получилась какая-то скомканная хрень с очередным "стыдно за государство.." тьфу
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