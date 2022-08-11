Безумно редкие моменты, стать свидетелем которых можно лишь по чистой случайности

В этом мире найдутся миллионы необычных вещей, которые вы наверняка даже представить себе не могли. И чем активнее мы познаем окружающий мир, тем больше он дарит нам неожиданных сюрпризов.
Усатый конь
Некоторые лошади имеют великолепные усики. Одна из таких пород — это цыганская упряжная. Ее представители действительно удивят кого угодно таким оригинальным внешним видом.
Птичий дом
Создание такой миниатюрной копии домика для пернатых стоит до 1000 долларов. Маленькую копию не отличить от оригинала на лужайке.
Дверь на опушке
Автор снимка побоялся подходить ближе к загадочному входу, который выглядел как портал на краю поля.
Правила пользования туалетной комнатой
Эта фотография из Латвии очень разочарует тех, кто привык мыть свою кошку в раковине общественного туалета. В одном из заведений этой страны есть табличка, запрещающая это делать. Впрочем, как и многое другое.
Необычная кровать
Такой жесткий матрас с турмалиновыми камушками находится на кровати бабушки и дедушки. Они верят в то, что, нагреваясь, камни дарят им отменное здоровье.
Кнопка спасения
На одной из выставок змей в США есть вот такая красная кнопка. Она предназначена для экстренного вызова специалистов в случае укуса змеи, вот только нажать на нее, кажется, не так-то просто.
Кусочек помидора, напоминающий мозг в разрезе
Кусочек одного из сортов гибридного томата схож со снимками головного мозга человека.
Туманные кольца, возникающие вокруг Луны и Солнца
Явление считается довольно редким.
Ленивый питомец
Иногда домашние питомцы отличаются довольно ленивым характером. Данная кошка не исключение. Она так долго оставалась неподвижной, что паук успел сплести паутину прямо на ее ушах.
Пасхальный хлеб
Такой невероятно странный внешне хлеб изготавливают на Сардинии. Он состоит из манной крупы, муки и дрожжей. И довольно долго хранится.
Двойник кота
Девушка случайно наткнулась на двойника своего питомца в магазине. Она признается, что тоже страдает от обилия шерсти своего животного, равно как и молодой человек с плаката.
Лицо под корой
Внимательный школьник заметил фрагмент человеческого лица прямо на дереве. На нем отчетливо видно рот, нос и щеку.
Радужная кошка
Проснувшись, хозяйка обнаружила, что ее питомец сильно преобразился. Нет, он не кушал Skittles, просто так отразились лучи солнца.
Личинки пчел
Будущие пчелы имеют удивительный вид при увеличении. Они находятся в перевернутом состоянии и еще не совсем сформировали свою внешность. А какое из удивительных чудес попадалось на глаза вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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