FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7266 постов • 783 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Безумно редкие моменты, стать свидетелем которых можно лишь по чистой случайности

Безумно редкие моменты, стать свидетелем которых можно лишь по чистой случайности

Автор:
11 августа 2022 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Момент   в мире   животные   кадр   природа   удивительно   фото   
782
15

В этом мире найдутся миллионы необычных вещей, которые вы наверняка даже представить себе не могли. И чем активнее мы познаем окружающий мир, тем больше он дарит нам неожиданных сюрпризов.

Усатый конь

Некоторые лошади имеют великолепные усики. Одна из таких пород — это цыганская упряжная. Ее представители действительно удивят кого угодно таким оригинальным внешним видом.

×
×

Птичий дом

Создание такой миниатюрной копии домика для пернатых стоит до 1000 долларов. Маленькую копию не отличить от оригинала на лужайке.

Дверь на опушке

Автор снимка побоялся подходить ближе к загадочному входу, который выглядел как портал на краю поля.

Правила пользования туалетной комнатой

Эта фотография из Латвии очень разочарует тех, кто привык мыть свою кошку в раковине общественного туалета. В одном из заведений этой страны есть табличка, запрещающая это делать. Впрочем, как и многое другое.

Необычная кровать

Такой жесткий матрас с турмалиновыми камушками находится на кровати бабушки и дедушки. Они верят в то, что, нагреваясь, камни дарят им отменное здоровье.

Кнопка спасения

На одной из выставок змей в США есть вот такая красная кнопка. Она предназначена для экстренного вызова специалистов в случае укуса змеи, вот только нажать на нее, кажется, не так-то просто.

Кусочек помидора, напоминающий мозг в разрезе

Кусочек одного из сортов гибридного томата схож со снимками головного мозга человека.

Туманные кольца, возникающие вокруг Луны и Солнца

Явление считается довольно редким.

Ленивый питомец

Иногда домашние питомцы отличаются довольно ленивым характером. Данная кошка не исключение. Она так долго оставалась неподвижной, что паук успел сплести паутину прямо на ее ушах.

Пасхальный хлеб

Такой невероятно странный внешне хлеб изготавливают на Сардинии. Он состоит из манной крупы, муки и дрожжей. И довольно долго хранится.

Двойник кота

Девушка случайно наткнулась на двойника своего питомца в магазине. Она признается, что тоже страдает от обилия шерсти своего животного, равно как и молодой человек с плаката.

Лицо под корой

Внимательный школьник заметил фрагмент человеческого лица прямо на дереве. На нем отчетливо видно рот, нос и щеку.

Радужная кошка

Проснувшись, хозяйка обнаружила, что ее питомец сильно преобразился. Нет, он не кушал Skittles, просто так отразились лучи солнца.

Личинки пчел

Будущие пчелы имеют удивительный вид при увеличении. Они находятся в перевернутом состоянии и еще не совсем сформировали свою внешность. А какое из удивительных чудес попадалось на глаза вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Момент   в мире   животные   кадр   природа   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Serj81 11 минут назад
До сих пор трясёт от безумно редких фото, как теперь с этим жить дальше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
450
Lexx 16 секунд назад
6. Жить захочешь - нажмёшь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

433908



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в Подмосковье открыла стрельбу
Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в Подмосковье открыла стрельбу
Офицерская классика: знаковые пистолеты, применяемые в эпоху СССР
Офицерская классика: знаковые пистолеты, применяемые в эпоху СССР
Набирающие популярность в сообществах
Не романтизируйте: свой бизнес на ЧПУ станке
Не романтизируйте: свой бизнес на ЧПУ станке
"Донецк это Украина?": в сети ищут режиссёра для тиктоков про Донецк с зарплатой в 200 тысяч
"Донецк это Украина?": в сети ищут режиссёра для тиктоков про Донецк с зарплатой в 200...
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#забавно#улыбнуло#СССР#подборка#сарказм#Жизнь#Еда
#Юмор#животные#история#картинки#интересное#факты#собака#сатира#кошка#истории
#люди#в мире#позитив#новости#смешно#Ynews#знаменитости#удивительно#домашние животные#комментарии
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C 5 причин купить робот-пылесос Midea i5C ​18 фото сифак, самых веселых приматов планеты, которым жизнь в удовольствие ​18 фото сифак, самых веселых приматов планеты, которым жизнь в удовольствие 10 самых красивых ящериц в мире 10 самых красивых ящериц в мире 17 снимков, показывающих, что природа обладает огромной силой 17 снимков, показывающих, что природа обладает огромной силой Кто прошел по лесной тропе за три недели — разные животные, снятые фотоловушкой Кто прошел по лесной тропе за три недели — разные животные, снятые фотоловушкой 15 недавно обнаруженных видов животных 15 недавно обнаруженных видов животных

На что жалуетесь?

Вернуться