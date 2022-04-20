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Лапти! Люди в берестяной обуви, сфотографированные с 1860 по... 1992 год

Лапти! Люди в берестяной обуви, сфотографированные с 1860 по... 1992 год (20 фото)

Автор:
20 апреля 2022 22:01
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
529
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В подборке снимков — жители Российской империи, СССР и Российской Федерации, на ногах которых — национальный вид обуви.
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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7  комментариев
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36k
KiploksAKS 4 часа назад
Лапти чаще плели не из бересты. Из ивовой коры, из липового лыка, из отхода пенькового производства и старых верёвок. Даже плели из тонкой дозы и дранки, как корзинки. Даже из соломы.
И вообще, лапти - не полноценная обувь, обувью служили обмотки-онучки. Лапти защищали их лт преждевременного износа, а сами служили от трёх дней до недели, потом - в печку
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121
Андрей 3 часа назад
Открытый урок по плетению лаптей. Александр Кружков, 1 июня 1983 - 31 июля 1989 года

нехилый такой разброс дат
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1k
Sergey Pankratov 4 часа назад
[ национальный вид обуви ]
Почему-то дворяне, фабриканты, чиновники, интеллигенты лаптей не носили. Видимо, как только у человека заводились деньжата, у него сразу менялась национальность.
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45k
Элек Мек 4 часа назад
Старообрядцы.
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52k
igor 4 часа назад
лол а чему тут удивляться у меня дед всё детство в лаптях пробегал
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20k
SolomonA 4 часа назад
Заголовок неправильный. Лапти делались из лыка, а не из бересты.
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4k
Горожанин 5 часов назад
В Московский департамент мостов и туннелей...

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