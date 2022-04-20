Лапти! Люди в берестяной обуви, сфотографированные с 1860 по... 1992 год

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20
В подборке снимков — жители Российской империи, СССР и Российской Федерации, на ногах которых — национальный вид обуви.
1.
Ночлежный дом Бугрова перед открытием. Кулачный бой. Максим Дмитриев, 1897 - 1903 год, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 2, Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области.
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9.
Участок железной дороги Белорецк – Запрудовка. Железнодорожники во время отдыха. Неизвестный автор, 1912 год, Государственный исторический музей Южного Урала.
14.
«На промысел в Москву». Крестьяне на перроне Казанского вокзала. Аркадий Шайхет, 1929 год, г. Москва, Каланчевская пл., МАММ/МДФ.
18.
Реклама лаптей. Александр Кружков, 1 июня 1983 - 31 декабря 1984 года, Калининская обл., Старицкий р-н, дер. Турково, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
19.
Открытый урок по плетению лаптей. Александр Кружков, 1 июня 1983 - 31 июля 1989 года, Калининская обл., Старицкий р-н, дер. Турково, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И вообще, лапти - не полноценная обувь, обувью служили обмотки-онучки. Лапти защищали их лт преждевременного износа, а сами служили от трёх дней до недели, потом - в печку
нехилый такой разброс дат
Почему-то дворяне, фабриканты, чиновники, интеллигенты лаптей не носили. Видимо, как только у человека заводились деньжата, у него сразу менялась национальность.