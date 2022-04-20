Голодный пекари забрался в машину за чипсами

Воспользовавшись этой оплошностью, в автомобиль влезло животное, известное как пекари, при этом основным мотивом такого поведения являлось даже не баловство, а голод. В машине лежал пакет чипсов, и пекари с удовольствием отдал ему должное, вот только он умудрился запереться. Рыская по салону в поисках выхода, пекари перевёл коробку передач в нейтральное положение, и транспортное средство покатилось. К счастью, поездка была непродолжительной — машина съехала по подъездной дорожке и пересекла улицу, после чего остановилась, оставив пассажира в целости и сохранности.