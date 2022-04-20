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Голодный пекари забрался в машину за чипсами

Голодный пекари забрался в машину за чипсами (3 фото)

Автор:
20 апреля 2022 10:03
Сообщество : Животные
Метки: в мире   голод   животные   новости   пекари   свиянья   фото   чипсы   
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Жителю округа Явапай (Аризона, США) не стоило оставлять заднюю дверь своей машины открытой на ночь.

Воспользовавшись этой оплошностью, в автомобиль влезло животное, известное как пекари, при этом основным мотивом такого поведения являлось даже не баловство, а голод. В машине лежал пакет чипсов, и пекари с удовольствием отдал ему должное, вот только он умудрился запереться. Рыская по салону в поисках выхода, пекари перевёл коробку передач в нейтральное положение, и транспортное средство покатилось. К счастью, поездка была непродолжительной — машина съехала по подъездной дорожке и пересекла улицу, после чего остановилась, оставив пассажира в целости и сохранности.

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На место происшествия прибыли полицейские, и спасательная операция не заняла много времени. Помощнику шерифа нужно было всего лишь открыть дверь, после чего пекари умчался в естественную среду обитания.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   голод   животные   новости   пекари   свиянья   фото   чипсы   
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