В Африке умерла горилла, ставшая знаменитой после селфи с сотрудником парка

1184
6
Горная горилла, которая стала мировой сенсацией после того, как позировала для селфи со смотрителем парка, умерла на руках своего «друга всей жизни», который спас её ещё в младенчестве.
Осиротевшая Ндакаси (Ndakasi) была запечатлена в Национальном парке Вирунга, что на востоке Конго, лежащей на 49-летнем смотрителе Андре Бауме (Andre Bauma) в момент последних секунд пребывания в этом мире.
Ндакаси, которая умерла в возрасте 14 лет, была спасена рейнджерами парка Вирунга, когда ей было всего 2 месяца после того, как они обнаружили примата держащимся за безжизненное тело её матери, застреленной несколькими часами ранее вооружёнными ополченцами.
Позже она вместе с другой осиротевшей гориллой Ндезе (Ndeze) была переведена в парк Senkwekwe Center (Центр Сенквекве), где пара прославилась в Интернете, когда в 2019 году она появилась в селфи со смотрителем парка Матье Шамаву (Mathieu Shamavu).
Позже она вместе с другой осиротевшей гориллой Ндезе (Ndeze) была переведена в парк Senkwekwe Center (Центр Сенквекве), где пара прославилась в Интернете, когда в 2019 году она появилась в селфи со смотрителем парка Матье Шамаву (Mathieu Shamavu).
×
Однако после более чем десятилетнего ухода в Senkwekwe Center жизнерадостная горилла умерла из-за «продолжительной болезни, в результате которой её состояние резко ухудшилось», — говорится в заявлении парка.
Ндакаси умерла 26 сентября на руках Баумы, который нечто подобное, чтобы согреть малышку после смерти матери, проделывал 14 лет назад.
На фотографии с последними вздохами Ндакаси видно, как она склонила свою голову на грудь Баумы, который в свою очередь смотрит куда-то в сторону, полностью погрузившись в себя и свои мысли.
Ндакаси умерла 26 сентября на руках Баумы, который нечто подобное, чтобы согреть малышку после смерти матери, проделывал 14 лет назад.
На фотографии с последними вздохами Ндакаси видно, как она склонила свою голову на грудь Баумы, который в свою очередь смотрит куда-то в сторону, полностью погрузившись в себя и свои мысли.
«Для меня было честью поддерживать такое любящее существо и заботиться о нём, особенно учитывая травму, которую Ндакаси получил в очень молодом возрасте, — сказал Баума. — Можно сказать, что она пошла в свою мать Ньирансекуйе (Nyiransekuye), имя которой означает «тот, кто рад приветствовать других».»
«Она обладала милым характером и интеллектом, которые помогли мне понять связь между людьми и большими обезьянами и почему мы должны делать всё, что в наших силах, чтобы их защитить», — добавил он.
«Я горд называть Ндакаси своим другом. Я любил её как ребёнка, и её жизнерадостный характер заставлял меня улыбаться каждый раз, когда я с ней общался.»
«Все мы в Вирунге будем скучать по ней, но мы всегда благодарны за то богатство, которое Ндакаси принесла в нашу жизнь во время её пребывания в Сенквекве.»
«Она обладала милым характером и интеллектом, которые помогли мне понять связь между людьми и большими обезьянами и почему мы должны делать всё, что в наших силах, чтобы их защитить», — добавил он.
«Я горд называть Ндакаси своим другом. Я любил её как ребёнка, и её жизнерадостный характер заставлял меня улыбаться каждый раз, когда я с ней общался.»
«Все мы в Вирунге будем скучать по ней, но мы всегда благодарны за то богатство, которое Ндакаси принесла в нашу жизнь во время её пребывания в Сенквекве.»
Ндакаси пережила массовое убийство своей семьи в 2007 году, но травма от потери семьи в сочетании с длительным периодом реабилитации означала, что она стала слишком уязвимой для возвращения назад в дикую природу.
Эта резня побудила конголезские власти провести институциональную реформу и реформу безопасности в Национальном парке, которые усилили защиту горных горилл.
В парке рассказали, что Ндакаси родилась в то время, когда мировая популяция горных горилл была хрупкой и находилась под угрозой исчезновения. Но за время её жизни вид вырос на 47% — с 720 особей в 2007 году до примерно 1063 в 2021 году.
Эта резня побудила конголезские власти провести институциональную реформу и реформу безопасности в Национальном парке, которые усилили защиту горных горилл.
В парке рассказали, что Ндакаси родилась в то время, когда мировая популяция горных горилл была хрупкой и находилась под угрозой исчезновения. Но за время её жизни вид вырос на 47% — с 720 особей в 2007 году до примерно 1063 в 2021 году.
Вирунга считается самым биологически разнообразным национальным парком Африки, охватывающим тропические леса, снежные горы и действующие вулканы.
Это также один из последних бастионов популяций диких горных горилл. В парках в горах Конго, Руанды и Уганды обитают в своей естественной среде последние оставшиеся горные гориллы.
Однако восточная часть Конго годами страдала от вооружённого конфликта, из-за которого нередко гибли обитатели парка и страдали его посетители.
Это побудило руководство парка Вирунга принять экстраординарные меры, чтобы обезопасить своих посетителей и животных от постоянных боевых действий в регионе, начав защищать их с помощью высококвалифицированной охраны из элитных рейнджеров и служебных собак, а также тесно сотрудничая с сообществами, живущих в непосредственной близости к парку.
Однако всё это стоит немалых денег, и государственный парк заявляет, что не смог бы выжить без частных пожертвований посетителей.
Это также один из последних бастионов популяций диких горных горилл. В парках в горах Конго, Руанды и Уганды обитают в своей естественной среде последние оставшиеся горные гориллы.
Однако восточная часть Конго годами страдала от вооружённого конфликта, из-за которого нередко гибли обитатели парка и страдали его посетители.
Это побудило руководство парка Вирунга принять экстраординарные меры, чтобы обезопасить своих посетителей и животных от постоянных боевых действий в регионе, начав защищать их с помощью высококвалифицированной охраны из элитных рейнджеров и служебных собак, а также тесно сотрудничая с сообществами, живущих в непосредственной близости к парку.
Однако всё это стоит немалых денег, и государственный парк заявляет, что не смог бы выжить без частных пожертвований посетителей.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Австралии нашли мотылька размером с крысу
- Впервые за 3000 лет в Австралии появились тасманийские дьяволы
- Огромный лось напал на туриста в Колорадо
- Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи
- Невероятный момент: горилла очарована человеческим потомством
35
Понравилось35
Новости партнёров