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В Африке умерла горилла, ставшая знаменитой после селфи с сотрудником парка

В Африке умерла горилла, ставшая знаменитой после селфи с сотрудником парка (6 фото)

Автор:
07 октября 2021 07:23
Сообщество : Животные
Метки: в мире   горилла   животные   новости   печаль   природа   фото   
1184
6
Горная горилла, которая стала мировой сенсацией после того, как позировала для селфи со смотрителем парка, умерла на руках своего «друга всей жизни», который спас её ещё в младенчестве.
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Метки: в мире   горилла   животные   новости   печаль   природа   фото   
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4  комментария
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137
Alex 56 минут назад
Ничего не понял. Фоток много, а какая из них умерла ?
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6k
Сергей 9 минут назад
Очень больно когда "уходят" друзья, и не важно был это человек, собака, обезьяна или кошка. То существо которое любило тебя, понимало и принимало таким какой ты есть.
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