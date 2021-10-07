В Африке умерла горилла, ставшая знаменитой после селфи с сотрудником парка

«Для меня было честью поддерживать такое любящее существо и заботиться о нём, особенно учитывая травму, которую Ндакаси получил в очень молодом возрасте, — сказал Баума. — Можно сказать, что она пошла в свою мать Ньирансекуйе (Nyiransekuye), имя которой означает «тот, кто рад приветствовать других».»



«Она обладала милым характером и интеллектом, которые помогли мне понять связь между людьми и большими обезьянами и почему мы должны делать всё, что в наших силах, чтобы их защитить», — добавил он.



«Я горд называть Ндакаси своим другом. Я любил её как ребёнка, и её жизнерадостный характер заставлял меня улыбаться каждый раз, когда я с ней общался.»



«Все мы в Вирунге будем скучать по ней, но мы всегда благодарны за то богатство, которое Ндакаси принесла в нашу жизнь во время её пребывания в Сенквекве.»