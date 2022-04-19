Когда на планете Земля появились первые живые организмы

Такие вещи важно понимать, как именно могла возникнуть жизнь в Солнечной системе, и поможет в дальнейшем определить, как искать жизнь на других планетах.

Первым, справедливости ради, породу получил геохимик Доминик Папино из Университетского колледжа Лондона во время экспедиции 2008 года. Сама породы очень долго была частью морского дна, а камешек, в котором обнаружили структуру, был размером с кулак.

О своем открытии Папино совместно с коллегами сообщил еще в 2017 году, и тогда статья вызвала множество споров: действительно ли «трубки» появившиеся в камнях – следы деятельности биоорганизмов, или же это естественные геологические образования.