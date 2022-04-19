Когда на планете Земля появились первые живые организмы

Любой человек, худо-бедно интересовавшийся возникновением жизни на Земле в курсе, что ученые сходятся во мнении, что появилась она примерно два миллиарда лет назад, и при этом – все формы сразу.
Дальше, согласно исследованиям, началась Эра Раннего Протерозоя, во время которой формировались предпосылки для возникновения вообще всех животных на Земле.
Но недавно группа исследователей из Калифорнийского университета провела исследование, которое показало, что жизнь на нашей планете могла появиться задолго до описанных палеонтологами, да и биологами, событий.
А все дело в том, что в руки ученых попали образцы древней породы, возраст которой – 3,75-4,28 миллиарда лет. Нашли кусочек породы в супракрустальном поясе Нуввуагиттук, в Канаде, и в нем содержатся разные древние осадочные и вулканические породы. И оказывается, что как раз там содержатся структуры древнейших организмов.
Таким образом, если структуры в этих породах действительно будут принадлежать биоорганизмам, получится, что жизнь на Земле появилась гораздо раньше, чем принято считать. В самом смелом предположении – всего спустя 300 млн. лет после образования нашей планеты.
Такие вещи важно понимать, как именно могла возникнуть жизнь в Солнечной системе, и поможет в дальнейшем определить, как искать жизнь на других планетах.
Первым, справедливости ради, породу получил геохимик Доминик Папино из Университетского колледжа Лондона во время экспедиции 2008 года. Сама породы очень долго была частью морского дна, а камешек, в котором обнаружили структуру, был размером с кулак.
О своем открытии Папино совместно с коллегами сообщил еще в 2017 году, и тогда статья вызвала множество споров: действительно ли «трубки» появившиеся в камнях – следы деятельности биоорганизмов, или же это естественные геологические образования.
До этого открытия древнейшие ископаемые свидетельства жизни были найдены в Западной Австралии, там возраст соответствующих пород составил 3,46 млрд лет. Однако и по поводу тех находок также не прекращаются споры. Ученые расходятся во взглядах на то, могут ли все эти окаменелости иметь биологическое происхождение.
В 2017 году, после всех этих споров, было решено провести новое исследование. Первоначальное базировалось на очень тонких срезах, тогда как в новой работе описываются более крупные образцы.
И в этой работе описывается, как в образцах окаменелостей прослеживается древовидный ствол с параллельными ветвями на одной из сторон, поперечник которого толщиной почти в сантиметр.
Исследователи, впрочем, признают, что некоторые из представленных «узоров» могли все же образоваться в результате сугубо геологических процессов, но уверены в том, что структуру вышеописанного «ствола» невозможно объяснить абиотическими процессами. Более того, многими своими чертами погребенные в скале образования напоминают останки окисляющих железо бактерий, которые и в настоящее время обитают вблизи донных гидротермальных источников.
«Конечно, у нас нет возможности выделить из всего этого какую-либо ДНК — эти молекулы просто не пережили бы прошедшие миллиарды лет, а также жару и давление, которым подверглась эта порода, — рассуждает Папино. — Однако на основе наблюдаемой морфологии мы можем сказать, что эти микрофоссилии [ископаемые останки] напоминают те, что остаются от современных бактерий, носящих название "Mariprofundus ferrooxydans".
Но все равно, большинство «улик» полученных в результате исследовательской работы, указывают на тот факт, что жизнь могла появиться на нашей планете гораздо раньше. И это дает нам повод продолжать изучение недр нашей Земли.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тупо версия, чо :)
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Ловите наркомана
21 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду её. И увидел Бог, что это хорошо.
22 И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.
23 И был вечер, и было утро: день пятый.
24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.
25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
Бытие 1 глава Библия: https://bible.by/syn/1/1/https://bible.by/syn/1/1/
Вот такая фантастика нравится мне куда больше
Извиняюсь спросить: динозавры, мамонты, клопы - так они все сразу, что ли, появились?
ПС. Кстати, википедия утверждает, что жизнь появилась именно 4,25 млрд лет назад.