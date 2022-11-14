Череп человека из Петралонской пещеры поставил под сомнение теорию происхождения человечества

По останкам можно изучать периоды смены климата на планете, в связи с которыми менялось видовое разнообразие флоры и фауны.

Что касается доктора Пулианоса, то результаты его исследований власти старались держать закрытыми. Вход в пещеру закрыли. А в 2012 на уже немолодого ученого с супругой было совершено нападение. Как утверждал Пулианос, люди в капюшонах избили пожилую пару и пригрозили, что появятся снова, если ученый обнародует на публике еще хоть одно слово из своей теории. Кому и зачем нужно скрывать доказательства противоречий классической антропологической теории и эволюции человека? Этот вопрос остается открытым.