Череп человека из Петралонской пещеры поставил под сомнение теорию происхождения человечества

В северной части Греции в 1959 году пастух отыскал углубление в скале в районе села Петралона, ведущее в пещеру. Сам он лезть внутрь не рискнул и обратился за помощью к односельчанам.
Группа энтузиастов обнаружила пещеру со сталактитами, в которой впоследствии отыскали множество разнообразных находок: окаменелости, остатки древней древесины, шерсть вымерших животных и орудия труда. Но самой главной находкой стал череп, вмурованный в стену.
По-хорошему, она должна была стать частью общественного достояния, то есть пополнить общественную музейную экспозицию. Но вмешался доктор Арис Пулианос. В свое время ученый и педагог стал автором довольно спорного труда под названием «Происхождение греков».
В книге он пытался доказать, что греки – это отдельный этнос, который не имеет связи со славянскими народами. Ученый занялся исследованием пещеры и находки, которой дали название Человек Петралоны. В ходе работы ученому удалось выяснить, что Петралонский человек развивался совершенно автономно в европейской среде, и у него не было пришедших из Африки предков.
У Пулианоса нашлись оппоненты, которые признали его теорию ошибочной, поскольку находке было всего 60 тыс., а не 750 тыс. лет. Но стратиграфический анализ пещеры и отложений, а также еще двух скелетов, найденных позднее, показал, что речь действительно о цифре около 700 тыс. лет.
Исследователи, работавшие с черепом, подтвердили, что у него есть отличия и от неандертальцев, и от хомо сапиенс. Таким образом, присутствие явных европейских черт у такой древней находки противоречит африканской теории происхождения человека.
Петралонская пещера отличается уникальной конструкцией. В своде имелось большое отверстие, куда на протяжении сотен лет падали различные животные, начиная с небольших черепах и заканчивая крупными носорогами. Под ним сохранилась целая гора костей. Пещерой пользовались древние люди, представители нескольких поколений. Археологи отыскали признаки 20 культурных слоев.
По останкам можно изучать периоды смены климата на планете, в связи с которыми менялось видовое разнообразие флоры и фауны.
Что касается доктора Пулианоса, то результаты его исследований власти старались держать закрытыми. Вход в пещеру закрыли. А в 2012 на уже немолодого ученого с супругой было совершено нападение. Как утверждал Пулианос, люди в капюшонах избили пожилую пару и пригрозили, что появятся снова, если ученый обнародует на публике еще хоть одно слово из своей теории. Кому и зачем нужно скрывать доказательства противоречий классической антропологической теории и эволюции человека? Этот вопрос остается открытым.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Правильный ответ - никому. Это надо быть полным дураком, чтобы не примазаться к такому экстраординарному событию.
Под собором Парижской Богоматери нашли череп Квазимодо - он ОЧЕНЬ сильно отличался от человеческого. Ну просто потому, что Квазимодо был уродом. Но это ничего не доказывает и не опровергает.
Теория эволюции подтверждена сотнями тысяч исследований и миллионами артефактов. И вот один череп якобы ей противоречит. Все расходимся, Дарвин не прав, а земля плоская.
?
Возраст: 150-250 тыс.л.н. (Grun, 1996). 200-700 тыс.л.н. (электрон-спин-резонанс на наплывах на черепе) (Hennig et al., 1980).
https://antropogenez.ru/fossil/302/https://antropogenez.ru/fossil/302/
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Череп поставил под сомнение здравомыслие автора и точно установил его малограмотность... Особенно в вопросах антропологии.
А тут за обычный череп. Понял бы, если бы опять за гигантов взялись! Их не зря скрывает ведущий американский университет, боясь изменения истории, которую нам навязали рептилоиды. Мировое правительство под угрозой.