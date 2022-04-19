«Изгой» отправил меня в больницу. Я был там три дня с чем-то, что, хотите верьте, хотите нет, и чуть не умер, — рассказал он. - Я подхватил инфекцию из пореза, и она разъедала мою ногу. Я этого не знал; я просто думал, что у меня рана. Наконец, врач сказал мне честно: мол, простите, но мы должны поместить вас в больницу, потому что мы должны вылечить вас от этой инфекции, прежде чем она отравит вашу кровь и вы умрете».