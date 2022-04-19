30 актёров, которые кардинально изменились ради ролиВы когда-нибудь задумывались, насколько сложна работа актёра? Она требует полной отдачи. Чтобы вжиться в роль, нужна поработать над психологической подготовкой, и внешним сходством. Иногда для...