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Спать внутри туши животного, зашивать себе веки, питаться одними фруктами - и это еще далеко не все, что творят актеры, чтобы вжиться в роль!
Во время съемок «Морбиуса» Джаред Лето притворялся инвалидом, как и его персонаж, и продолжал хромать на костылях, даже когда не снимался.
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Из-за костылей его выходы в уборную так затягивались, что Джаред договорился пользоваться инвалидной коляской, чтобы быстрее передвигаться туда-сюда.
Перед съемками «Отряда самоубийц» Джаред Лето, который отзывался только на имя Миста Джей, отправил своим коллегам по съемкам дохлую свинью во время первого чтения сценария по ролям. А Марго Робби он послал живую крысу.
Позднее он объяснил свое поведение, заявив: «Я сделал все это, чтобы создать динамику, создать элемент неожиданности, спонтанности и действительно разрушить любые преграды, которыми человек защищается. Джокер не уважает такие вещи, как личное пространство или границы».
Джейми Фокс, играл Рэя Чарльза в фильме «Рэй», носил протезы век, поэтому в дни съемок его глаза были заклеены по 14 часов подряд.
Позднее в интервью он рассказал, что испытывал приступы паники в течение первых двух недель съемок, прежде чем привык к «тревожному чувству клаустрофобии». Ему пришлось рассказать о своем дискомфорте коллегам, поскольку его товарищи по съемочной группе часто забывали, что он не мог видеть, и оставляли его сидеть в одиночестве за столом после обеда, полагая, что он сможет вернуться на съемочную площадку самостоятельно.
Эштон Катчер заработал себе панкреатит и дважды попадал в больницу, готовясь сыграть Стива Джобса в «Джобсе».
Стив Джобс был известен как «фрукторианец» и жил преимущественно на фруктовой диете, которую Эштон пытался воспроизвести. Его жена Мила Кунис жаловалась: «Он вел себя ужасно глупо. Он ел только виноград и дважды попадал в больницу. С панкреатитом! Это было действительно глупо!»
Во время съемок «Выжившего» Леонардо ДиКаприо спал внутри туши животного, и ему было так холодно, что он постоянно был на грани переохлаждения.
Лео также является строгим вегетарианцем в реальной жизни, но в своем фильме он настоял на том, чтобы есть сырое мясо бизона, чтобы стать как можно ближе к своему персонажу Хью Глассу.
Чтобы подготовиться к своей роли в «Изгое», Тому Хэнксу пришлось быстро сбросить 25 килограммов, а кроме того, для натуральности он отказался мыться. Это чуть не убило его после того, как он подхватил стафилококковую инфекцию из-за раны на ноге.
«Изгой» отправил меня в больницу. Я был там три дня с чем-то, что, хотите верьте, хотите нет, и чуть не умер, — рассказал он. - Я подхватил инфекцию из пореза, и она разъедала мою ногу. Я этого не знал; я просто думал, что у меня рана. Наконец, врач сказал мне честно: мол, простите, но мы должны поместить вас в больницу, потому что мы должны вылечить вас от этой инфекции, прежде чем она отравит вашу кровь и вы умрете».
Роберт Паттинсон по-настоящему мастурбировал на съемочной площадке, изображая Сальвадора Дали в фильме «Отголоски прошлого».
Когда его спросили, почему он просто не сымитировал это для камеры, Роберт ответил: «Это просто так не работает».
В «Маяке» Роберт Паттинсон заставлял себя блевать, лизать грязь, мочиться на себя, класть камни в ботинки и напиваться во время съемок.
Позже, обсуждая свою роль, он добавил: «Почему-то поклонники Станиславского используют его метод, только когда они играют моральных уродов. Вы никогда не увидите, чтобы кто-то был мил со всеми, чтобы подать глубину характера».
Для "Ярости" Шайя Лабаф отказался мыться, намеренно разрезал себе лицо и вырвал один из зубов. Его поведение стало настолько нервным, что его партнеру Брэду Питту пришлось вмешаться и поговорить с ним.
Его коллега по фильму Логан Лерман вспоминал: «Шайя выходит в коридор и говорит: «Эй, парни, смотрит, что покажу!» — и тут же достает нож и режет себе лицо. Весь фильм он то и дело ковырял эти порезы на лице».
Гэри Олдман отравился никотином после того, как накурился любимых сигар Уинстона Черчилля на сумму $20 000 для фильма «Темные времена».
«У меня было серьезное отравление никотином, - вспоминал актер. - А что вы хотите: я выкуривал сигару на три четверти, затем она гасла, и реквизитор заменял ее новой сигарой — мы делали это в течение 10 или 12 дублей почти для каждой сцены».
У Колина Ферта появились головные боли, защемление нерва в руке и заикание после того, как он изобразил Георга VI в фильме «Король говорит».
«Мне пришлось научиться заикаться, а затем изображать кого-то, кто отчаянно пытается не заикаться. Это сковывало мою левую руку — это было очень странно. Должно быть, я что-то запирал, защемлял нерв", - пояснил он позже. - Дерек Якоби сказал мне: «Вы можете обнаружить, что это влияет на вашу речь в течение некоторого времени после. Когда работа будет закончена, это исчезнет».
В своем первом фильме «Лихорадка джунглей» Холли Берри не хотела экспериментировать с наркотиками ради своей роли наркоманки, поэтому вместо этого она вживалась в роль своей героини, не принимая душ в течение восьми недель.
Джейми Дорнан преследовал женщину, выходившую из лондонского метро, чтобы подготовиться к роли серийного убийцы в «Падении».
«Однажды я последовал за женщиной, сошедшей с поезда, чтобы увидеть, каково это — преследовать кого-то вот так, — объяснял он. - Я прошел за ней пару поворотов, а потом она это заметила и спросила: «Что ты делаешь?» Это было захватывающе, в каком-то грязном смысле. Я не горжусь собой. Но я действительно думаю, что чему-то научился благодаря этому, потому что я, конечно же, никогда не делал ничего подобного. Это было интригующе и интересно - войти в этот процесс».
Во время съемок фильма «Моя левая нога» Дэниел Дэй-Льюис отказался вылезать из инвалидной коляски своего персонажа, и члены съемочной группы были вынуждены поднимать его. Он даже сломал два ребра из-за того, что все время сидел сгорбившись.
Поскольку настоящая Кристи Браун была инвалидом, Дэниел также научился рисовать, используя нож, который он держал между пальцами ног, и даже заставлял людей кормить его с ложки.
Он так серьезно относился к тому, чтобы остаться в образе, что заставлял людей называть его Кристи Брауном даже вне съемок и не отзывался на свое собственное имя.
Во время съемок в фильме «Банды Нью-Йорка» Дэниел Дэй-Льюис заболел пневмонией, потому что отказывался носить теплое пальто между сценами: ведь таких пальто не существовало в 1860-х годах.
«Я признаю, что вел себя как безумец, - позже говорил он. - Признаюсь, эта роль была не очень хороша для моего физического и психического здоровья».
Роберт Де Ниро заплатил дантисту $5000 долларов , чтобы его зубы сточили, заострили и деформировали для роли в «Мысе страха».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: актеры вжиться в роль голливуд звезды знаменитости метод Станиславского ну вы даете! шоу бизнес
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Кристиана Бейла в этом списке нет, а должен быть в верхних строчках.
Лето, как актер хорош, но Джокер из него никакущий.
Была уже тема и намного лучше:
а других, пилятт теплых вещей в те годы не было?
__
Холли Берри не хотела экспериментировать с наркотиками ради своей роли наркоманки, поэтому вместо этого она вживалась в роль своей героини, не принимая душ в течение восьми недель.
это вообще как между собой стыкуется??