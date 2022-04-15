Заброшенные советские курорты и санатории в объективе бельгийского фотографа

Сейчас особенно актуальна поговорка: "Что имеем - не храним, потерявши - плачем". Сейчас речь пойдет не о привычном укладе жизни, скорее о безвозвратно утерянном времени, которое, к сожалению, осталось в детских воспоминаниях многих.
В советскую пору не были так доступны заграничные курорты, но в стране настолько был развит внутренний туризм и вообще рекреационная сфера, что наши люди не сильно переживали о закрытых границах.
Впрочем, потенциал и сейчас есть, а вот от былой инфраструктуры остались в основном лишь воспоминания.
Бельгийский фотограф Реджинальд Ван де Вельде сделал серию фотоснимков, на тему: заброшенные советские санатории и курорты.
Он отправился в Грузию и Абхазию, чтобы посмотреть на некогда один из туристических центров Советского Союза.
Несмотря на то, что многие из санаториев и курортов сейчас не работают, бельгийский фотограф отметил, что местные власти постепенно работают над тем, чтобы вдохнуть вторую жизнь в эти курорты и санатории.
«Я думал, что железнодорожные станции будут в очень плохом состоянии, но это оказалось не так, их активно ремонтируют. Местные садовники ухаживают за садами, заботятся об окружающей среде. Все активные санатории находятся под присмотром. Дороги, ведущие туда, тоже отремонтированы», — резюмировал Реджинальд Ван де Вельде
Источник:
АНТИФИШКИ
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