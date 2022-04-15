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Заброшенные советские курорты и санатории в объективе бельгийского фотографа

Заброшенные советские курорты и санатории в объективе бельгийского фотографа (21 фото)

Автор:
15 апреля 2022 23:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   абхазия   грузия   интересно   курорты   санатории   фото   
1578
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Сейчас особенно актуальна поговорка: "Что имеем - не храним, потерявши - плачем". Сейчас речь пойдет не о привычном укладе жизни, скорее о безвозвратно утерянном времени, которое, к сожалению, осталось в детских воспоминаниях многих.

В советскую пору не были так доступны заграничные курорты, но в стране настолько был развит внутренний туризм и вообще рекреационная сфера, что наши люди не сильно переживали о закрытых границах.

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Впрочем, потенциал и сейчас есть, а вот от былой инфраструктуры остались в основном лишь воспоминания.

Бельгийский фотограф Реджинальд Ван де Вельде сделал серию фотоснимков, на тему: заброшенные советские санатории и курорты.

Он отправился в Грузию и Абхазию, чтобы посмотреть на некогда один из туристических центров Советского Союза.

Несмотря на то, что многие из санаториев и курортов сейчас не работают, бельгийский фотограф отметил, что местные власти постепенно работают над тем, чтобы вдохнуть вторую жизнь в эти курорты и санатории.

«Я думал, что железнодорожные станции будут в очень плохом состоянии, но это оказалось не так, их активно ремонтируют. Местные садовники ухаживают за садами, заботятся об окружающей среде. Все активные санатории находятся под присмотром. Дороги, ведущие туда, тоже отремонтированы», — резюмировал Реджинальд Ван де Вельде

Источник:

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Метки: СССР   абхазия   грузия   интересно   курорты   санатории   фото   
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5  комментариев
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2k
cfhfwby Час назад
Если бы Абхазия осталась в составе Грузии, то там был бы рай. Почему тупые цыгане отделились от них, непонятно? Думали, что сами все станут директорами и управляющими, начальниками и президентами? Ан нет, живут побирушки за счет нашего народа. И наш бизнес не пускают, тоже мог бы прилично поднять эти места.
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1k
Пошляк Стебаныч 21 минуту назад
Ой, что-то не очень верится. Первое, что приходит в негодность, сукно. Столы убитые, а сукно даже не выцвело. ПОСТАНОВА!
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34k
Mamin Sibiriak 24 минуты назад
"Советское" у западных обывателей ассоциируется с "российское". У нас с советской вообще и курортной инфраструктурой в частности тоже не очень, но все "гордые и независимые" доблестно просрали ВСЁ наследие СССР, от и до.
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3k
Timka Полчаса назад
"Местные садовники ухаживают за садами, заботятся об окружающей среде."

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