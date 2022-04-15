Анапа, Сочи, Геленджик: 20 снимков популярных курортов в эпоху СССР

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В подборке снимков — классика отечественного отдыха у моря: курорты Краснодарского края. Не потеряли своей популярности со времен Российской империи и до наших дней.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
2.
Геленджик, на фоне Тонкого мыса. Семен Плетнев, 24 июля 1933 года, Северо-Кавказский край, г. Геленджик, из архива Галины Грин.
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4.
Курорт Ейск. Неизвестный автор, 18 августа 1938 года, Краснодарский край, г. Ейск, из архива Михаила Зайкова.
5.
1938 г. Геленджик. Виктор Курушин, январь - июнь 1938 года, г. Геленджик, из архива Инны Бальзиной.
6.
Санаторий «Геленджик». Вход на пляж. А. Соколенко, 1950 - 1969 год, Краснодарский край, г. Геленджик, из архива Виталия Кефалиди.
9.
Приморская долина – Река Паук, последствия ливня. Неизвестный автор, 25 июля 1960 года, г. Туапсе, из архива Сергея Ключко.
11.
Корабль «Анапа». Неизвестный автор, 1 мая 1965 - 1 октября 1965 года, Краснодарский край, хутор Джанхот, из архива Виталия Кефалиди.
12.
Мама с дочкой. Неизвестный автор, 5 июля 1965 года, Краснодарский край, г. Анапа, из архива Ольги Александровны Мартыновой.
13.
Парк «Южные Культуры». Неизвестный автор, 16 августа 1961 года, Краснодарский край, г. Сочи, Адлер, из архива Т. Д.
14.
Туристическая база ВЦСПС. В. Белоусов, 1960-е, Краснодарский край, г. Сочи, Адлер, из архива Т. Д.
15.
На память об отдыхе в Анапе. Неизвестный автор, июнь - август 1969 года, г. Анапа, из архива Разиных.
16.
Аэропорт. В. Панов, 10 марта 1971 год, Краснодарский край, г. Адлер, из архива Дмитрия Болдецова.
18.
Ресторан «Старая Мельница». Неизвестный автор, 1 января 1970 - 1 января 1988 года, г. Сочи, из архива Юры Сочинского.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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