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Анапа, Сочи, Геленджик: 20 снимков популярных курортов в эпоху СССР

Анапа, Сочи, Геленджик: 20 снимков популярных курортов в эпоху СССР (20 фото)

Автор:
15 апреля 2022 22:07
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
3805
20
В подборке снимков — классика отечественного отдыха у моря: курорты Краснодарского края. Не потеряли своей популярности со времен Российской империи и до наших дней.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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38k
Игорь 2 дня назад
Ялта и Симеиз 1981. Фото мои, аппарат Смена-3.
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Ваня 2 дня назад
эх, детство мое босоногое...
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