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Почему в Санкт-Петербурге так много львов?

Почему в Санкт-Петербурге так много львов? (15 фото)

Автор:
15 апреля 2022 10:32
Сообщество : Путешествия
Метки: лев   путешествия   санкт-петербург   статуя   факты   фото   
538
15

В этой части России никогда не водились львы, но буквально на каждом углу можно увидеть их в камне или металле. И появились они здесь не случайно.

Львиные скульптуры, похоже, нравились строителям русских городов, однако ни в одном другом городе России вы не встретите такого невероятного количества львиных скульптур, как в Санкт-Петербурге. Вот один любуется закатом на набережной, придерживая лапой шар земной, пара других, оскалившись, охраняют подвесной мост, а третьи встречают гостей у дворянской усадьбы, держа в зубах цепи.

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Сколько именно в городе львов точно неизвестно, знатоки говорят, что их больше тысячи. И у каждого льва есть своя интересная история.


Львиная доля

Изображения львов символизируют власть и военную доблесть и весьма распространены в европейской геральдике и скульптуре. Фигуры этих животных можно увидеть в Риме, Мадриде, Париже и многих других городах. Эта традиция идет еще с античных времен: львам посвящено большое количество древнегреческих и древнеримских легенд, где они описаны как стражники богов.

И когда российский император Петр I основал Петербург в 1703 году, он задумал его не просто как северный порт на Балтийском море, а как могущественную европейскую столицу, столицу империи.

Санкт-Петербург довольно сильно выделяется на фоне других городов страны: роскошные дворцы по западному образцу, разводные мосты, широкие улицы, регулярная планировка зданий и общественных пространств. И конечно, буквально с первых дней существования города в архитектуре проявилась и мода на львиную скульптуру. Даже на бюсте самого Петра I, установленного перед его домиком, можно увидеть морду льва на плече.

«Львиная» история города стала идеей для потрясающей комедии Эльдара Рязанова 1973 года «Невероятные приключения итальянцев в России». По сюжету, несколько итальянцев под видом туристов приезжает в Ленинград, чтобы отыскать сокровища, спрятанные «подо львом», и буквально перекапывают весь город в поисках дореволюционных богатств.

А все потому, что эти скульптуры буквально на каждом шагу. Один из героев даже говорит, что львов здесь больше, чем жителей.


Самые известные львы Петербурга

Львы, играющие шарами перед зданием Адмиралтейства, - пожалуй, один из наиболее узнаваемых видов города. Скульптуры отлиты из меди и стоят здесь с 1832 года, с момента основания Адмиралтейства. Как думаете, что это за шары? Оказывается, есть такая античная легенда, что львы-стражи по ночам держат лапу на шаре, чтобы не уснуть. А если задремлет, то лапа скатиться, и он проснется. В общем, если увидите льва с шаром под лапой - знайте, что он на страже и смотрит в оба.

На канале Грибоедова есть мост 1820-х годов постройки, который так и называется - Львиный. Цепи моста держат в зубах четыре белых чугунных льва, скрывая пилоны и крепежные элементы.

На Свердловской набережной у усадьбы Безбородко середины XVIII века можно увидеть целых 29 скульптур. Чугунный «прайд» держит в зубах единую цепь по периметру усадьбы. Сам дом сильно обветшал, а вот скульптуры отлично сохранились.

Огромное количество львов живет не только в самом Петербурге, но и в его окрестностях: Петергофе, Павловске, Кронштадте.


Мифические львы

А вот на Петровской набережной можно встретить весьма необычных львов - «Ши-цза». Это стражники из китайской мифологии, которые обычно ставятся перед входами в храмы. В китайской традиции львы приносят удачу и охраняют от злых сил. Эти фигуры  были сделаны из гранита в Маньчжурии в начале XX века для одного из храмов, но затем подарены русским соседям. С 1907 года они украшают Петербург.

Китайские львы есть и в саду дружбы на Литейном проспекте, который был открыт в 2003 году. У них также шар под лапой.

Мифические грифоны - львы с крыльями - охраняют Банковский мост в центре Петербурга, который ведет к бывшему Ассигнационному банку (сейчас это здание занимает экономический университет).

Согласно древнегреческим легендам, именно грифоны охраняли золото в стране гипербореев. Их еще называли «собаками Зевса». Они стерегли и денежные запасы Российской Империи. А еще очень удачно маскировали крепежные элементы моста.

Самые древние львы охраняют Академию художеств: это сфинксы, львы с головой человека, которых привез в 1830-х из Александрии один из членов академии наук на волне увлечений Древним Египтом. Эти сфинксы были созданы более 3500 лет назад.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: лев   путешествия   санкт-петербург   статуя   факты   фото   
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384
Fisher1979 Полчаса назад
Они точно помнят сколько их.
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61
ghor 8 минут назад
Так и не ответили на вопрос почему столько львов в городе. ((
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13k
Сергей 12 минут назад
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1k
Viguzig 15 минут назад
Красивый у нас город)))

пысы грифоны - не львы, львы - не грифоны) Но на мосту сидят именно львы с крыльями, но не грифоны)
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7k
0rfans Полчаса назад
Моя 1 из мечт)) - Посетить Питер...
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54k
Igor Полчаса назад
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10k
kaboza 47 минут назад
По легенде если погладить грифона, то удача свалится) мне размах позволил двух с разу погладить))) ждемс... уже как лет 15цть
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