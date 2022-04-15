Почему в Санкт-Петербурге так много львов?

Изображения львов символизируют власть и военную доблесть и весьма распространены в европейской геральдике и скульптуре. Фигуры этих животных можно увидеть в Риме, Мадриде, Париже и многих других городах. Эта традиция идет еще с античных времен: львам посвящено большое количество древнегреческих и древнеримских легенд, где они описаны как стражники богов.

И когда российский император Петр I основал Петербург в 1703 году, он задумал его не просто как северный порт на Балтийском море, а как могущественную европейскую столицу, столицу империи.

Санкт-Петербург довольно сильно выделяется на фоне других городов страны: роскошные дворцы по западному образцу, разводные мосты, широкие улицы, регулярная планировка зданий и общественных пространств. И конечно, буквально с первых дней существования города в архитектуре проявилась и мода на львиную скульптуру. Даже на бюсте самого Петра I, установленного перед его домиком, можно увидеть морду льва на плече.