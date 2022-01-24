FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2233 поста • 489 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Где располагается самое кошачье село России

Где располагается самое кошачье село России (4 фото)

Автор:
24 января 2022 11:21
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   город   интерено   кошачье село   путешествия   факты   фото   
149
4

Россия известна на весь мир любовью к кошкам. Россияне действительно любят заводить этих мурчащих животных в качестве питомцев, причем они уж очень распространены в большинстве регионов страны.

Однако есть на нашей необъятной и такие места, которые связаны с этими животными больше, чем остальные. К таким населенным пунктам можно отнести село Кошки, расположившееся в Самарской области.


История села

Населенный пункт со столь звучащим названием находится на берегу реки Кондурча. Село считается большим, приживают в нем около 8 тысяч человек. Известно, что данный населенный пункт был заложен еще несколько веков тому назад — в 1737 году.

×
×

Существует несколько версий основания села. Одна их них гласит, что на место пришел самаркандский эмир на сражение с ханом. На одной из гор он установил шатер, который на его языке назывался «кош». В дальнейшем место стали населять русские, которые и сменили название на более привычное им и благозвучное. Только теперь они имели в виду вовсе не шатер, а прекрасных мурлыкающих существ, которые помогали им бороться с грызунами.

По другой легенде, считается, что однажды это место посетил именитый купец Кошкин. Оно настолько ему понравилось, что он пожелал заложить здесь населенный пункт. Однако в 1737 году зафиксировано, что село было основано на месте небольшого селения чувашей на месте Преображенской слободы.

Развитие места

Существует мнение, что на берегу реки, у которой раскинулось село, в XIV столетии произошло сражение, и оно имело решающее значение в истории государства. В нем приняли участие от 200 до 400 тысяч человек. В данном сражении как раз и сошлись войска самаркандского эмира Тимура и хана Золотой Орды. Данная битва имела свой вес в освобождении русских земель от ига.

Сегодня на территории села работает маслосырзавод под торговой маркой «Кошкинское». В селе не очень хорошо развита инфраструктура, но есть все необходимые предприятия: районная больница, школа, магазины и храм.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: в мире   город   интерено   кошачье село   путешествия   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
255
Almax 39 минут назад
"есть все необходимые предприятия: районная больница, школа, магазины и храм" - мне кажется, не всё из этого необходимые предприятия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Broscan Полчаса назад
И живут там люди-кошки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир 53 минуты назад
>> село Кошки, расположившееся в Самарской области
Знаем, были ) Как и в Усолье, в санатории Волжский Утес, в деревне Комаровка.. много времени летом в детстве там проводил, обнося фрукты и ягоды. В крайний раз, правда, заглядывал в 2011 (
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине Остров, на котором нет змей и черника величиной с виноград Остров, на котором нет змей и черника величиной с виноград Почему нельзя посещать город Виттенум в Австралии? Почему нельзя посещать город Виттенум в Австралии? 20 удивительных мест на планете, которые нужно увидеть 20 удивительных мест на планете, которые нужно увидеть Самый северный город на краю России: как живут люди в Певеке Самый северный город на краю России: как живут люди в Певеке Кому на самом деле принадлежит самая короткая в мире граница? Кому на самом деле принадлежит самая короткая в мире граница?
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

253550



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
37
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да что не так с этой игрой?
2
146
На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да что не так с этой...
Набирающие популярность в сообществах
Рубрика: журналы СССР. Журнал - "Физкультура и спорт". 9 номер 1985 года
1
7
Рубрика: журналы СССР. Журнал - "Физкультура и спорт". 9 номер 1985 года
Лампочки ильича
0
15
Лампочки ильича
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#подборка#СССР#кино#дизайн#фотографии#дети#хобби#авария
#фото#прикол#Россия#забавно#факты#животные#интересное#ретро#деньги
#интересно#история#Приколы#картинки#Ynews#наука#страна#смешные#добрые видео

На что жалуетесь?

Вернуться