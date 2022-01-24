Где располагается самое кошачье село России

Однако есть на нашей необъятной и такие места, которые связаны с этими животными больше, чем остальные. К таким населенным пунктам можно отнести село Кошки, расположившееся в Самарской области.

История села

Населенный пункт со столь звучащим названием находится на берегу реки Кондурча. Село считается большим, приживают в нем около 8 тысяч человек. Известно, что данный населенный пункт был заложен еще несколько веков тому назад — в 1737 году.