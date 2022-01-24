Где располагается самое кошачье село России

Россия известна на весь мир любовью к кошкам. Россияне действительно любят заводить этих мурчащих животных в качестве питомцев, причем они уж очень распространены в большинстве регионов страны.
Однако есть на нашей необъятной и такие места, которые связаны с этими животными больше, чем остальные. К таким населенным пунктам можно отнести село Кошки, расположившееся в Самарской области.
История села
Населенный пункт со столь звучащим названием находится на берегу реки Кондурча. Село считается большим, приживают в нем около 8 тысяч человек. Известно, что данный населенный пункт был заложен еще несколько веков тому назад — в 1737 году.
Существует несколько версий основания села. Одна их них гласит, что на место пришел самаркандский эмир на сражение с ханом. На одной из гор он установил шатер, который на его языке назывался «кош». В дальнейшем место стали населять русские, которые и сменили название на более привычное им и благозвучное. Только теперь они имели в виду вовсе не шатер, а прекрасных мурлыкающих существ, которые помогали им бороться с грызунами.
По другой легенде, считается, что однажды это место посетил именитый купец Кошкин. Оно настолько ему понравилось, что он пожелал заложить здесь населенный пункт. Однако в 1737 году зафиксировано, что село было основано на месте небольшого селения чувашей на месте Преображенской слободы.
Развитие места
Существует мнение, что на берегу реки, у которой раскинулось село, в XIV столетии произошло сражение, и оно имело решающее значение в истории государства. В нем приняли участие от 200 до 400 тысяч человек. В данном сражении как раз и сошлись войска самаркандского эмира Тимура и хана Золотой Орды. Данная битва имела свой вес в освобождении русских земель от ига.
Сегодня на территории села работает маслосырзавод под торговой маркой «Кошкинское». В селе не очень хорошо развита инфраструктура, но есть все необходимые предприятия: районная больница, школа, магазины и храм.
Источник:
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Знаем, были ) Как и в Усолье, в санатории Волжский Утес, в деревне Комаровка.. много времени летом в детстве там проводил, обнося фрукты и ягоды. В крайний раз, правда, заглядывал в 2011 (