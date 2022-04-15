Волчица спасала семерых щенков из затопленного логова

Выбирая логово для рождения детенышей, волчица нашла идеальное место, но, когда снег стал таять и убежище оказалось затопленным, маме ничего не оставалось, как действовать быстро и решительно.
Недавно сотрудники фонда защиты дикой природы в штате Миннесота, США, стали свидетелями интересного события: мама-волчица спасала своих щенков от потопа. Чтобы наблюдать за животными и оказывать им помощь в случае необходимости, волонтеры фонда естественной природы расставили по всем лесам штата фотоловушки и камеры. Так они смогли узнать историю заботливой волчицы.
Еще до наступления весны и потепления волчица нашла себе идеальное логово для продолжения рода — яму, окруженную большими корнями деревьев. В таком месте до ее волчат будет трудно добраться другим хищникам, и малыши будут в порядке, пока волчица охотится. Но враг пришел откуда она не ждала — настала весна.
Снег у логова стал таять, заливая волчий дом. Когда же волчица выбиралась из своего укрытия в последний раз, она отряхивалась от воды, а значит, ее было много. Матери требовалось спасти беспомощных малышей от потопа, и она стала вытаскивать их одного за другим, перенося на сухое место. Всего сотрудники фонда насчитали 7 щенков, которых вытащила волчица.
Но она пришла к логову в восьмой раз, чтобы убедиться, что в затопленном доме никого не осталось. Спрятав щенков, волчица отправилась искать новый дом своим малышам. Обычно волки не подпускают к себе людей, и наблюдать за жизнью волчицы и ее детенышей мало кому удалось.
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АНТИФИШКИ
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