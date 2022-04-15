Волчица спасала семерых щенков из затопленного логова

Снег у логова стал таять, заливая волчий дом. Когда же волчица выбиралась из своего укрытия в последний раз, она отряхивалась от воды, а значит, ее было много. Матери требовалось спасти беспомощных малышей от потопа, и она стала вытаскивать их одного за другим, перенося на сухое место. Всего сотрудники фонда насчитали 7 щенков, которых вытащила волчица.