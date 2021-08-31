Зачем самки осьминогов кидают мусор в ухажеров

147
6
1
Ученые из Сиднейского университета в Австралии уже много лет изучают поведение осьминогов. Недавно они выяснили, что осьминоги Octopus tetricus иногда кидают в других особей камни и ракушки. Оказывается, это происходит не просто так - таким образом самки "отгоняют" самцов, которые слишком настаивают на спаривании!
Исследователи из Сиднейского университета с 2015 года следят за осьминогами в заливе Джервис на южном побережье Нового Южного Уэльса. С помощью скрытых камер они изучают поведение головоногих моллюсков, и делают интересные открытия. Анализируя отснятый материал, они обнаружили, что самки осьминогов намеренно бросают ракушки и камни в самцов - оказывается, не просто так.
Ученые объяснили, что самки кидают камни и ракушки в надоедливых ухажеров, чтобы предотвратить их нежелательные попытки спаривания. Вот как это выглядит: сначала самка берет ракушки или мусор со дна, потом подносит к своему сифону и направляет на него поток воды, а затем с помощью сокращения мышц делает "бросок" в другую особь.
Подобные стратегии с мусором и камнями осьминоги используют для строительства укрытия, но оказалось, иногда у них есть и "личные" цели. Ученые описали один случай, когда самка десять раз бросала ил в самца из соседнего укрытия, который пытался спариться с ней. В пяти из десяти бросков ей удалось попасть прямо в цель.
Бывают и обратные случаи. Исследователь осьминогов Годфри-Смит рассказал, что однажды увидел, как самец начал кидаться в самку мусором из-за того, что она отвергла его ухаживания. Так он решил выплеснуть свое разочарование!
Еще один интересный факт об осьминогах - они часто выбирают в качестве укрытия скорлупу кокоса, которую выбрасывают в море люди. По мнению ученых, это еще один признак "разумного" поведения у этих моллюсков.
Вот как осьминоги используют "бросок" ракушками в драке
Источник:
Ссылки по теме:
- Почему скорпионы светятся в ультрафиолете?
- Ученые обнаружили жутковатую морскую звезду с десятками зубов
- В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя
- "Поезд ехидн" - интересный ритуал перед спариванием
- У берегов Японии увидели редчайших косаток
16
Понравилось16
Новости партнёров