Зачем самки осьминогов кидают мусор в ухажеров

Подобные стратегии с мусором и камнями осьминоги используют для строительства укрытия, но оказалось, иногда у них есть и "личные" цели. Ученые описали один случай, когда самка десять раз бросала ил в самца из соседнего укрытия, который пытался спариться с ней. В пяти из десяти бросков ей удалось попасть прямо в цель.