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Зачем самки осьминогов кидают мусор в ухажеров

Зачем самки осьминогов кидают мусор в ухажеров (6 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 13:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   животные   морские обитатели   осьминоги   полезно   природа   фото   
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Ученые из Сиднейского университета в Австралии уже много лет изучают поведение осьминогов. Недавно они выяснили, что осьминоги Octopus tetricus иногда кидают в других особей камни и ракушки. Оказывается, это происходит не просто так - таким образом самки "отгоняют" самцов, которые слишком настаивают на спаривании!

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Метки: видео   дикая природа   животные   морские обитатели   осьминоги   полезно   природа   фото   
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