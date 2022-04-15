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20 фото котов, которые наглыми и абсурдными действиями очень рассмешили своих хозяев

20 фото котов, которые наглыми и абсурдными действиями очень рассмешили своих хозяев (21 фото)

Автор:
15 апреля 2022 09:48
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   кот   наглость   подборка   
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Котики ведут себя как им вздумается. Например, залезают в шкафы на кухне и воруют оттуда еду, нагло занимают чужие лежанки или устраиваются спать прямо на своих сородичах. А еще они постоянно делают смешные мордочки.

Словом, с котами не соскучишься. В этом материале мы собрали забавные фотографии котов, которые так рассмешили хозяев своими абсурдными и наглыми действиями, что те не смогли не поделиться снимками в интернете.


Собаке купили новую лежанку, но наглый кот решил, что на ней будет спать он

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Выпустили погулять на улицу

По следам видно, как быстро он передумал гулять.

Когда в доме два представителя кошачьих и оба хотят спать на одной и той же лежанке

Один оказался проворнее и первым занял уютное местечко, а второй — наглым, он бесцеремонно лег сверху.

«Человек, выключи уже этот пылесос!»

Самое удобное место для наблюдения за всем вокруг

Кот на полу впечатлен высоким прыжком сородича

Даже несмотря на то, что он остался без шубки, кот считает себя неотразимым

Если уж захотел лечь на коробку из-под пиццы, то он ляжет на нее

Даже несмотря на то, что на коробке уже лежит другой кот.

Кажется, ему абсолютно комфортно в этой позе

Он решил, что полотенце постелили специально для него

Чтобы мягче и теплее сидеть было.

«Дорогой, кажется, наш кот уменьшился»

По столу ходить уже неинтересно

«Хозяйка, на что ты там смотришь? Может, других котов рассматриваешь?»

«Хватит читать! Поиграй со мной и покорми меня»

Его хозяйка случайно уронила банку с кормом

Такого он не ожидал. Выражение его мордочки говорит само за себя.

Когда питомцы удивляются чему-то, то делают смешные мордочки.

Застали врасплох при попытке украсть пакетик с кормом

Она впервые залезла под дом

После поездки в ветеринарную клинику у кота появились милые шерстяные сапожки

Особо пушистым домашним животным периодически требуется стрижка. И не всегда в таких случаях владельцы хвостатых обращаются к профессионалам.

Кажется, из этого «теста» получится кто-то очень сладкий

Кофе с шерстью обеспечено

«Кто здесь? А, человек, это ты…»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   животные   забавно   кот   наглость   подборка   
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