<<Выступления Нурлана Сабурова в США сорвали местные украинцы>>

Комик Нурлан Сабуров умудрился стать неугодным всем - и сторонникам и противникам спецоперации на Украине. Сабуров отправился в тур по США, чтобы подзаработать, но пока получилось только огрести.
На этой неделе у Сабурова было запланировано несколько концертов в США. Но с первого концерта всё не задалось — публика требует у комика высказаться про Украину и занять хоть какую-нибудь позицию. Сначала артист делал вид, что их не слышит, после, когда пришлось отвечать, делал это так уклончиво, что разозлил публику. А после заявил, что он боится прямо озвучить свою позицию, потому что у него семья.
На этот раз концерт Сабурова в Чикаго вовсе отменили. Этого добились украинские активисты. Старались усердно, в вопросе были задействованы два консула и представители Украинского национального конгресса, а также зрители.
«Концерт клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально «отложили на неопределенное время» (вероятно, чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Это благодаря давлению украинской диаспоры», — цитирует ликование одного из деятелей сайт «СтарХит».
Пока речь идёт об одном концерте. Впереди у комика ещё выступления.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Местные комики сорвали выступление приезжего комика. Конкуренция она такая))))
Жуть конечно, как людям промыли мозги!(