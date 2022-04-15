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Выступления Нурлана Сабурова в США сорвали местные украинцы

Выступления Нурлана Сабурова в США сорвали местные украинцы (1 фото)

Автор:
15 апреля 2022 08:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: США   Украины   америка   выражение   интересное   мнение   сабуров   фото   
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Комик Нурлан Сабуров умудрился стать неугодным всем - и сторонникам и противникам спецоперации на Украине. Сабуров отправился в тур по США, чтобы подзаработать, но пока получилось только огрести.

На этой неделе у Сабурова было запланировано несколько концертов в США. Но с первого концерта всё не задалось — публика требует у комика высказаться про Украину и занять хоть какую-нибудь позицию. Сначала артист делал вид, что их не слышит, после, когда пришлось отвечать, делал это так уклончиво, что разозлил публику. А после заявил, что он боится прямо озвучить свою позицию, потому что у него семья.

На этот раз концерт Сабурова в Чикаго вовсе отменили. Этого добились украинские активисты. Старались усердно, в вопросе были задействованы два консула и представители Украинского национального конгресса, а также зрители.

«Концерт клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально «отложили на неопределенное время» (вероятно, чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Это благодаря давлению украинской диаспоры», — цитирует ликование одного из деятелей сайт «СтарХит».

Пока речь идёт об одном концерте. Впереди у комика ещё выступления.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   Украины   америка   выражение   интересное   мнение   сабуров   фото   
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17  комментариев
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
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1k
perekrestok 7 минут назад
Не смотрю этих клоунов с ТНТ. Потому что "кто девочку кормит, тот ее и. танцует". Так что поехал к пиндосам бабло просить, будь готов ко всему. Клоунская работа она такая.
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291
HalloFreeSpace Полчаса назад
КАкой смысл спрашивать мнение о политической ситуации у артиста, хоккеиста, футболиста..?
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27k
Vazari Полчаса назад
Забавно смотреть, как люди, если их так можно назвать, продавшие свою родину за джинсы, жевачку и жратву, предъявляют претензии к казаху, зарабатывающему свой хлеб в России своим трудом.
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HalloFreeSpace Vazari 24 минуты назад
А почему они что-то продали ? Каждый волен жить и работать там где нравится .
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5k
Shtoppi 37 минут назад
<<Выступления Нурлана Сабурова в США сорвали местные украинцы>>
Местные комики сорвали выступление приезжего комика. Конкуренция она такая))))
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61k
Шварц 40 минут назад
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5k
Бу 41 минуту назад
Русофобия Про.
Жуть конечно, как людям промыли мозги!(
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12k
K7OO 59 минут назад
А что не так? Если едешь зарабатывать к недоразвитым папуасам, будь готов к тому, что могут вообще схавать.
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8
Юрий Гришков Час назад
Украинская диаспора такое же Г и быдло, как и страна. Из комиков делают политиков из клоунов президентов..
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28k
EvilHomer Час назад
А почему ган.....оы думают, что комик обязан отвечать на политические вопросы?
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67k
Доктор Джонс 2 часа назад
Это единственное, в чём я поддержу хохлов...
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Комментарий удален. Причина: флуд
7k
42k
Андрей 2 часа назад
В Казахии к нему тоже будут вопросы.
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Владимир Андрей Полчаса назад
Ну во первых не в Казахии, а Казахстане. Во вторых, у нас к нему вопросов не будет. Он артист, а не политик. и он по факту всё сказал этому уроду с флагом.
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