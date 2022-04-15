<<Выступления Нурлана Сабурова в США сорвали местные украинцы>>

На этот раз концерт Сабурова в Чикаго вовсе отменили. Этого добились украинские активисты. Старались усердно, в вопросе были задействованы два консула и представители Украинского национального конгресса, а также зрители.

«Концерт клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально «отложили на неопределенное время» (вероятно, чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Это благодаря давлению украинской диаспоры», — цитирует ликование одного из деятелей сайт «СтарХит».

Пока речь идёт об одном концерте. Впереди у комика ещё выступления.