В Кении слоненок попал в ловушку браконьеров, не в силах выбраться

После того, как команда успешно освободила слоненка, он проснулся и радостно убежал в заросли, к своей матери. Команда была рада освободить малыша, но к сожалению, такие случаи здесь не редкость. Несмотря на то, что заповедники в Кении стараются защищать от браконьеров, организации не могут уследить за всеми, и многие животные попадают в беду.