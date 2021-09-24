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В Кении слоненок попал в ловушку браконьеров, не в силах выбраться

В Кении слоненок попал в ловушку браконьеров, не в силах выбраться (8 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 13:55
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   истории спасения   история спасения   слоны   фото   
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В одном из заповедников Кении маленький слоненок попал в ловушку браконьеров. Бедняга бился и отчаянно пытался выбраться из тугой веревки, которая обвила его заднюю ногу. Несмотря на то, что местные организации пытаются всеми силами бороться с браконьерами, к сожалению, те продолжают лишать жизни невинных слонов.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   истории спасения   история спасения   слоны   фото   
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2  комментария
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lexa 14 минут назад
"отчаянно пытался выбраться из тугой веревки, которая обвила его заднюю ногу."
передняя же нога
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774
Отец Пигидий 12 минут назад
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