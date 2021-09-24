В Кении слоненок попал в ловушку браконьеров, не в силах выбраться

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В одном из заповедников Кении маленький слоненок попал в ловушку браконьеров. Бедняга бился и отчаянно пытался выбраться из тугой веревки, которая обвила его заднюю ногу. Несмотря на то, что местные организации пытаются всеми силами бороться с браконьерами, к сожалению, те продолжают лишать жизни невинных слонов.
Этого слоненка обнаружили в районе реки Тана в заповеднике Ндера, Кения, и сразу сообщили спасателям. Бедняга попал в веревочную ловушку, установленную браконьерами, и всеми силами пытался выбраться. В это время мать слоненка стояла в отдалении, и беспомощно наблюдала за своим малышом.
Команда ветеринаров из организации Sheldrick Wildlife Trust вылетела на вертолете, чтобы помочь животному. Специалисты использовали дротик, наполненный анестетиком, чтобы на время усыпить слоненка, перерезали веревку на его ноге, и опрыскали повреждения антисептиком синего цвета.
После того, как команда успешно освободила слоненка, он проснулся и радостно убежал в заросли, к своей матери. Команда была рада освободить малыша, но к сожалению, такие случаи здесь не редкость. Несмотря на то, что заповедники в Кении стараются защищать от браконьеров, организации не могут уследить за всеми, и многие животные попадают в беду.
Организация Sheldrick Wildlife Trust каждый год спасает местных слонов от рук браконьеров. За последние годы им удалось добиться значимых результатов - популяция слонов в Кении вновь начала расти. Сейчас в стране насчитывается 36 280 слонов, что на 12 процентов больше, чем в 2014 году, когда браконьерская активность была самой высокой.
Но защитники животных на этом не останавливаются. Ведь во всей Африке осталось всего около 400 000 диких слонов. Эксперты подсчитали, что в течение следующего десятилетия эти животные могут вымереть из-за незаконного браконьерства и других факторов. Поэтому работа по сохранению популяций активно продолжается. Больше всего результатов пока что принесло ужесточение наказаний за браконьерство.
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