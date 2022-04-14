Мелко похулиганил. Магнитогорец, расстрелявший чужое авто на перекрёстке, получил «административку».

Уже на следующий день, 1 апреля, появилась информация, что того самого водителя автомобиля SsangYong все-таки задержали. В пресс-службе городской полиции заверили, что проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Также правоохранители обратились к возможным очевидцам инцидента, произошедшего 31 марта, с просьбой откликнуться.



Правда, больше никакой информации по поводу этого резонансного случая так и не появилось. Только на днях все та же мама потерпевшей, к удивлению многих горожан, выложила в соцсетях очередной пост. Оказалось, что в информационном вакууме по поводу этой истории были не только горожане, следившие за развитием событий, но и непосредственно пострадавшая сторона.

«Как стало известно 1 апреля, мужчину задержали. Но в полицию никого не вызвали, хотя нашлись свидетели, которые видели, что мужчина стрелял по машине несколько раз. Сотрудники полиции не затребовали видеосъемку, не была проведена экспертиза, какое оружие было применено, в каком состоянии был мужчина. Полиция даже не выезжала на место происшествия. Прошли два выходных, и в понедельник, 4 апреля, дело было закрыто», – рассказала горожанка.



Все две недели потерпевшие были в полном неведении, как продвигается расследование. А тут на тебе – дело закрыто! По словам Марии, они пытались записаться на прием к начальнику отдела полиции «Правобережный», чтобы наконец-то получить ответы на свои вопросы. Тем более что было даже непонятно, на кого заявлять гражданский иск по поводу порчи имущества. Не за свой же счет, в конце концов, вставлять стекло, тем более что обойдется это в круглую сумму.



Но в отделе полиции, по словам Марии Гладышевой, так и не смогли ответить ни на один вопрос, к начальнику ОП «Правобережный» их даже не подпустили. На запрос от адвоката потерпевшей стороны, который был написан еще 4 апреля, правоохранители тоже не отвечали. Лишь один из полицейских сболтнул, что тому самому стрелку уже давно вынесли приговор и отправили под административный арест на 8 суток.