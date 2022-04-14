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Мелко похулиганил. Магнитогорец, расстрелявший чужое авто на перекрёстке, получил «административку».
Только спустя две недели после резонансной истории стало известно, что именно произошло 31 марта на светофоре около фитнес-центра «Ягуар».
Только спустя две недели после резонансной истории стало известно, что именно произошло 31 марта на светофоре около фитнес-центра «Ягуар».
Первая информация
Напомним, о вопиющем дорожном инциденте стало известно из соцсетей. В одной из групп появился пост, в котором жительница Магнитогорска Мария Гладышева рассказала, что 31 марта примерно в 17:15 на пересечении улиц Советской Армии и Галиуллина водитель автомобиля SsangYong открыл стрельбу по автомобилю «Лада Приора». За рулем отечественного авто находились дочь Марии, а также ее подруга.
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В результате обстрела было разбито заднее стекло «Приоры», а отважный стрелок, которому на вид было около 40 лет, трусливо уехал. Естественно, что на водителя, схватившегося за пистолет (или что там у него было) на оживленном перекрестке, было написано заявление в полицию. Также потерпевшая сторона предоставила информацию о марке автомобиля, его номере. Кроме того, девушки дали описание и самого водителя, и женщины, которая сидела рядом с ним.
Расследование резонансного случая сразу взял под личный контроль новый руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков. Было заявлено, что злоумышленник «будет привлечен к ответственности по всей строгости закона». И сомнений в этом не было, ведь не может без должного наказания остаться человек, который решил поиграть в ковбоя в центре большого города с населением более 400 тысяч человек.
Расследование резонансного случая сразу взял под личный контроль новый руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков. Было заявлено, что злоумышленник «будет привлечен к ответственности по всей строгости закона». И сомнений в этом не было, ведь не может без должного наказания остаться человек, который решил поиграть в ковбоя в центре большого города с населением более 400 тысяч человек.
Нашли – и тишина...
Уже на следующий день, 1 апреля, появилась информация, что того самого водителя автомобиля SsangYong все-таки задержали. В пресс-службе городской полиции заверили, что проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Также правоохранители обратились к возможным очевидцам инцидента, произошедшего 31 марта, с просьбой откликнуться.
Правда, больше никакой информации по поводу этого резонансного случая так и не появилось. Только на днях все та же мама потерпевшей, к удивлению многих горожан, выложила в соцсетях очередной пост. Оказалось, что в информационном вакууме по поводу этой истории были не только горожане, следившие за развитием событий, но и непосредственно пострадавшая сторона.
«Как стало известно 1 апреля, мужчину задержали. Но в полицию никого не вызвали, хотя нашлись свидетели, которые видели, что мужчина стрелял по машине несколько раз. Сотрудники полиции не затребовали видеосъемку, не была проведена экспертиза, какое оружие было применено, в каком состоянии был мужчина. Полиция даже не выезжала на место происшествия. Прошли два выходных, и в понедельник, 4 апреля, дело было закрыто», – рассказала горожанка.
Все две недели потерпевшие были в полном неведении, как продвигается расследование. А тут на тебе – дело закрыто! По словам Марии, они пытались записаться на прием к начальнику отдела полиции «Правобережный», чтобы наконец-то получить ответы на свои вопросы. Тем более что было даже непонятно, на кого заявлять гражданский иск по поводу порчи имущества. Не за свой же счет, в конце концов, вставлять стекло, тем более что обойдется это в круглую сумму.
Но в отделе полиции, по словам Марии Гладышевой, так и не смогли ответить ни на один вопрос, к начальнику ОП «Правобережный» их даже не подпустили. На запрос от адвоката потерпевшей стороны, который был написан еще 4 апреля, правоохранители тоже не отвечали. Лишь один из полицейских сболтнул, что тому самому стрелку уже давно вынесли приговор и отправили под административный арест на 8 суток.
Правда, больше никакой информации по поводу этого резонансного случая так и не появилось. Только на днях все та же мама потерпевшей, к удивлению многих горожан, выложила в соцсетях очередной пост. Оказалось, что в информационном вакууме по поводу этой истории были не только горожане, следившие за развитием событий, но и непосредственно пострадавшая сторона.
«Как стало известно 1 апреля, мужчину задержали. Но в полицию никого не вызвали, хотя нашлись свидетели, которые видели, что мужчина стрелял по машине несколько раз. Сотрудники полиции не затребовали видеосъемку, не была проведена экспертиза, какое оружие было применено, в каком состоянии был мужчина. Полиция даже не выезжала на место происшествия. Прошли два выходных, и в понедельник, 4 апреля, дело было закрыто», – рассказала горожанка.
Все две недели потерпевшие были в полном неведении, как продвигается расследование. А тут на тебе – дело закрыто! По словам Марии, они пытались записаться на прием к начальнику отдела полиции «Правобережный», чтобы наконец-то получить ответы на свои вопросы. Тем более что было даже непонятно, на кого заявлять гражданский иск по поводу порчи имущества. Не за свой же счет, в конце концов, вставлять стекло, тем более что обойдется это в круглую сумму.
Но в отделе полиции, по словам Марии Гладышевой, так и не смогли ответить ни на один вопрос, к начальнику ОП «Правобережный» их даже не подпустили. На запрос от адвоката потерпевшей стороны, который был написан еще 4 апреля, правоохранители тоже не отвечали. Лишь один из полицейских сболтнул, что тому самому стрелку уже давно вынесли приговор и отправили под административный арест на 8 суток.
8 суток за стрельбу – это строго?
Редакция «Верстов.Инфо» постаралась получить у полиции подтверждение или опровержение информации, появившейся в соцсетях. Впрочем, комментарий пресс-службы УМВД России по Магнитогорску был максимально сух.
«Сотрудниками полиции собраны все необходимые материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), которые направлены в суд», – сообщили в полиции.
Так получилось, что магнитогорец, стрелявший 31 марта в «Ладу Приору», 1 апреля уже был задержан, а 2 апреля Правобережный районный суд рассмотрел материалы дела и уже вынес решение – 8 суток административного ареста. Мягкое это наказание или нет за стрельбу в центре города, пусть каждый решает сам. Единственное, что молчание правоохранителей по поводу этой истории навело потерпевших на определенные не очень приятные мысли. Тем более что теперь каждый знает цену, которую придется заплатить за стрельбу в центре Магнитогорска, – 8 суток ареста.
«Сотрудниками полиции собраны все необходимые материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), которые направлены в суд», – сообщили в полиции.
Так получилось, что магнитогорец, стрелявший 31 марта в «Ладу Приору», 1 апреля уже был задержан, а 2 апреля Правобережный районный суд рассмотрел материалы дела и уже вынес решение – 8 суток административного ареста. Мягкое это наказание или нет за стрельбу в центре города, пусть каждый решает сам. Единственное, что молчание правоохранителей по поводу этой истории навело потерпевших на определенные не очень приятные мысли. Тем более что теперь каждый знает цену, которую придется заплатить за стрельбу в центре Магнитогорска, – 8 суток ареста.
Померещился средний палец
В разговоре с корреспондентом «Верстов.Инфо» Мария Гладышева рассказала, что после недавнего поста в соцсетях с ней сразу же связались представители ОП «Правобережный». Заявительниц пригласили на встречу с начальником отдела полиции, встреча состоялась сегодня, 14 апреля. Таким образом, спустя почти две недели потерпевшая сторона все-таки получила хоть какую-то информацию по инциденту, который произошел еще 31 марта.
По словам Гладышевой, перед ними извинились за то, что не предоставляли никакой информации о движении дела. Именно сегодня потерпевшая официально узнала о том, что мужчине, расстрелявшему ее автомобиль, уже назначили наказание, узнала, как его зовут и сколько ему лет. Стало известно, что побудило водителя автомобиля SsangYong открыть стрельбу по чужому автомобилю.
«Как я поняла, он заявил, что его подрезали на светофоре. Хотя дочь говорила, что она никого не подрезала, перестраивалась очень аккуратно. Потом ему показалось, что одна из девушек в машине показала ему средний палец. Как он мог это увидеть, тоже непонятно. С дочерью в машине была подруга, которая приехала из другого города, они давно не виделись. Может быть, они разговаривали между собой эмоционально, жестикулировали. Вот ему что-то и привиделось. Потом после того, как он, сидя в своей машине, стал ругаться и высказывать недовольство, якобы девочки над ним начали смеяться. Это его объяснение. Тогда он вытащил какое-то пневматическое оружие из окна машины и начал стрелять. Он сделал не менее трех выстрелов, стекло разбилось. Из чего он стрелял, я так и не поняла. Вроде какое-то пневматическое оружие», – рассказывает Мария Гладышева.
По ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ обидчивому стрелку грозило до 15 суток административного ареста. Впрочем, суд учел наличие у 40-летнего мужчины двоих несовершеннолетних детей и назначил ему только 8 суток ареста. Кстати, буквально накануне, 13 апреля, решение суда вступило в законную силу. Так что у потерпевших даже не было возможности подать апелляцию.
Мария отмечает, что после той истории водитель SsangYong мог связаться с ними, решить вопрос цивилизованно, хотя бы извиниться. Но теперь, судя по всему, придется через суд взыскивать с него компенсацию материального ущерба. Так что вполне возможно, что точка в этой истории еще не поставлена.
«Как я поняла, он заявил, что его подрезали на светофоре. Хотя дочь говорила, что она никого не подрезала, перестраивалась очень аккуратно. Потом ему показалось, что одна из девушек в машине показала ему средний палец. Как он мог это увидеть, тоже непонятно. С дочерью в машине была подруга, которая приехала из другого города, они давно не виделись. Может быть, они разговаривали между собой эмоционально, жестикулировали. Вот ему что-то и привиделось. Потом после того, как он, сидя в своей машине, стал ругаться и высказывать недовольство, якобы девочки над ним начали смеяться. Это его объяснение. Тогда он вытащил какое-то пневматическое оружие из окна машины и начал стрелять. Он сделал не менее трех выстрелов, стекло разбилось. Из чего он стрелял, я так и не поняла. Вроде какое-то пневматическое оружие», – рассказывает Мария Гладышева.
По ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ обидчивому стрелку грозило до 15 суток административного ареста. Впрочем, суд учел наличие у 40-летнего мужчины двоих несовершеннолетних детей и назначил ему только 8 суток ареста. Кстати, буквально накануне, 13 апреля, решение суда вступило в законную силу. Так что у потерпевших даже не было возможности подать апелляцию.
Мария отмечает, что после той истории водитель SsangYong мог связаться с ними, решить вопрос цивилизованно, хотя бы извиниться. Но теперь, судя по всему, придется через суд взыскивать с него компенсацию материального ущерба. Так что вполне возможно, что точка в этой истории еще не поставлена.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: магнитогорск стрельба хулиганство
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Заявление в полицию было, а в суд на возмещение материального и морального ущерба?
Когда подадут, тогда и рассмотрят гражданский иск, а по уголовному - хулиганство
Стекло по идее может возместить страховая, а потом взыскивать с виновника, но т.к. это не ДТП, то не при минимальной ОСАГО, на сколько понимаю...
Им вдвоем за рулем не тесновато было?