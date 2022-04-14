Нас не догонят: 20 полицейских, которым нет дела до вас, им надо срочно поесть

А вот МВД России вынесло предупреждение всем полицейским с излишней полнотой о том, что нужно худеть, а то они будут уволены. Такое решение принято для сокращения раздутых штатов (количество полицейских сократят на 1/5), для улучшения имиджа полиции и повышения профессионального уровня сотрудников. Для того, чтобы регулярно чистить ряды сотрудников МВД от порочащих гордое звание полицейского, придумали ежегодный итоговые испытания. Основная задача таких проверок - выявление "некачественных" кадров. Пригодность сотрудников к дальнейшей службе проверяется в четвёртом квартале года. Оценивают каждого по 4 основным направлениям: правовая подготовка; служебная; огневая; физическая. Если хотя бы по одному из четырех направлений сотрудник покажет неудовлетворительный результат, делается вывод о его непригодности.