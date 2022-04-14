Нас не догонят: 20 полицейских, которым нет дела до вас, им надо срочно поесть

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Во многих странах мира борются с ожирением, в том числе в рядах военных и полицейских. Шутка ли воевать или догонять преступника с таким пузом. Но не всегда борьба с толщиной успешна и такие товарищи еще встречаются среди служивых.
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Борьба с лишним весом идет по всем фронтам. Например в Великобритании полицейских будут штрафовать и увольнять за лишний вес. Согласно исследованию, среди полицейских-мужчин более половины имеют лишний вес, более 20% страдают ожирением, и у одного процента ожирение носит "болезненный" характер. Таким образом, три четверти лондонских полицейских-мужчин можно назвать "толстяками".
Полицейские департаменты по всей стране используют различные стимулы, в том числе денежные бонусы или дополнительные дни отпуска, чтобы сотрудники поддерживали себя в форме.
Но, к примеру, сотрудники полиции Нью-Йорка являются самыми толстыми в США, чем подрывают безопасность как своих коллег, так и всего города - у некоторых полицейских вес избыточен настолько, что они даже не могут нормально пристегиваться в патрульных машинах, а чтобы поместиться, им нужно сильно отодвигать сиденье.
А вот МВД России вынесло предупреждение всем полицейским с излишней полнотой о том, что нужно худеть, а то они будут уволены. Такое решение принято для сокращения раздутых штатов (количество полицейских сократят на 1/5), для улучшения имиджа полиции и повышения профессионального уровня сотрудников. Для того, чтобы регулярно чистить ряды сотрудников МВД от порочащих гордое звание полицейского, придумали ежегодный итоговые испытания. Основная задача таких проверок - выявление "некачественных" кадров. Пригодность сотрудников к дальнейшей службе проверяется в четвёртом квартале года. Оценивают каждого по 4 основным направлениям: правовая подготовка; служебная; огневая; физическая. Если хотя бы по одному из четырех направлений сотрудник покажет неудовлетворительный результат, делается вывод о его непригодности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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