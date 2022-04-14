"Это безобразие!": Петросян раскритиковал экспертов из программы Соловьева за огульное обвинение юмористов

Евгений Ваганович недоволен, что, говоря о юмористах России, смешали в кучу тех, кто уехал из страны, чтобы переждать тяжелые времен, и тех, кто остался. Так дело не пойдет.
Евгений Петросян высказал претензии к экспертам программы Владимира Соловьева, которые пренебрежительно отзываются о "каких-то там юмористах". Между тем, сам он ничем не заслужил подобного отношения. Петросян не уехал, как другие, в теплые края, а готов, по его словам, внести посильный вклад в поддержку боевого духа российских воинов.
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Говоря об экспертах, Евгений Ваганович, имеет в виду декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова, который некогда действительно говорил о своем отношении к уехавшей братии. Впрочем, покинувших страну не так и много и, похоже, переживать из-за их отъезда вряд ли кто будет.
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1.Ст 27 Конституции РФ,Ч2. (2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.)-УЖЕ ОТМЕНЕНА?
2.УК РФ Статья 275. (Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну)ВСЕ ЕЩЕ ТАК ТРАКТУЕТСЯ? Почему сливные бачки и некоторые высокопоставленные чиновники хз, как пришедшие к власти, так огульно вешают эти ярлыки на всех подряд? Может имеет смысл проверить их на профпригодность? Или законы уже переписаны? Я не говорю о "патриотах" на фишках, с тем же лексиконом. Их кретинизм не наказуем априори.
Статья 59
1. Защита Отечества является ДОЛГОМ и ОБЯЗАННОСТЬЮ гражданина Российской Федерации.
И рыжего спецпредставителя главкома, хранителя с допуском ОВ вернуть и посадить не забудьте. За нарушение ст.59.