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"Это безобразие!": Петросян раскритиковал экспертов из программы Соловьева за огульное обвинение юмористов

"Это безобразие!": Петросян раскритиковал экспертов из программы Соловьева за огульное обвинение юмористов (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2022 15:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Соловьев   видео   концерты   обвинение   петросян   шоу бизнес   юмористы   
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Евгений Ваганович недоволен, что, говоря о юмористах России, смешали в кучу тех, кто уехал из страны, чтобы переждать тяжелые времен, и тех, кто остался. Так дело не пойдет.

Евгений Петросян высказал претензии к экспертам программы Владимира Соловьева, которые пренебрежительно отзываются о "каких-то там юмористах". Между тем, сам он ничем не заслужил подобного отношения. Петросян не уехал, как другие, в теплые края, а готов, по его словам, внести посильный вклад в поддержку боевого духа российских воинов.


Говоря об экспертах, Евгений Ваганович, имеет в виду декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова, который некогда действительно говорил о своем отношении к уехавшей братии. Впрочем, покинувших страну не так и много и, похоже, переживать из-за их отъезда вряд ли кто будет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Соловьев   видео   концерты   обвинение   петросян   шоу бизнес   юмористы   
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30  комментариев
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1k
Ksenia2 2 часа назад
При всем уважении, Ваганыч давно прокис, и я не уверена, что его шуткам еще хотя бы кто-то улыбается.
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14k
Вася 21 минуту назад
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7k
Trenzel2003 24 минуты назад
Чья б вагина мычала, да только не этого вышедшего в тираж комика.
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216
Кристофер Робин 39 минут назад
Эм, у меня похоже случился когнитивный диссонанс, я не знаю кого из-них поддержать... Поэтому пуская идут в жо.. пу оба.
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50
хитрый особист 57 минут назад
Престарелый мудак и клоун возмущен словами престарелого клоуна и мудака! Интрига однако!
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23k
Сибиряк Час назад
Ссылка youtu.be
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787k
Result Час назад
Петросян решил, что это лучшее время для реванша? Ну, как бы да, хотя нет.
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27k
Vazari 2 часа назад
Кто-нибудь может мне внятно объяснить несколько вещей?
1.Ст 27 Конституции РФ,Ч2. (2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.)-УЖЕ ОТМЕНЕНА?
2.УК РФ Статья 275. (Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну)ВСЕ ЕЩЕ ТАК ТРАКТУЕТСЯ? Почему сливные бачки и некоторые высокопоставленные чиновники хз, как пришедшие к власти, так огульно вешают эти ярлыки на всех подряд? Может имеет смысл проверить их на профпригодность? Или законы уже переписаны? Я не говорю о "патриотах" на фишках, с тем же лексиконом. Их кретинизм не наказуем априори.
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113
чахлик невмерущий Vazari Час назад
Да кто ж его знает что там отменено , а что заменено...

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чахлик невмерущий Юрий 15 минут назад
В данный момент Отечество нужно защищать от собственных шизофреников...А об этом в конституции молчок..
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4k
Горожанин 2 часа назад
Петросян против Соловьева - это вообще круто!... Мне кажется, почему СССР смог создать великую культуру (исключаю годы перестройки) - потому что власть тогда не предоставляла свои высшие общественные площадки, таким людям, как Петросян и Соловьев.
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чахлик невмерущий 2 часа назад
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