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Комменты - огонь: тот момент, когда все самое остроумное и смешное под постом

Комменты - огонь: тот момент, когда все самое остроумное и смешное под постом (18 фото)

Автор:
14 апреля 2022 06:36
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   комментарии   комменты огонь   прикол   смешные комментарии   фото   
3064
18

Пользователи регулярно оставляют комментарии под статьями, порой соревнуясь таким образом в оригинальности и остроумии. На ваш суд предлагаем 17 картинок, основное чтиво которых разворачивается в комментариях.

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Метки: забавно   комментарии   комменты огонь   прикол   смешные комментарии   фото   
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16  комментариев
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20k
Очевидное-Невероятное 46 минут назад
Цыпленок таПака! Нет никакого таБака, он не курит, его жарят на сковородке.
Тапака - турецкая сковородка. с тяжелой крышкой.
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3k
Andy 20 минут назад
Везде обманывают - бульонные кубики никакие не кубики , а паралелепипидики ! :)
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31k
ACU900 Полчаса назад
Конечно тут ошибка.
Ведь правильно не "Астоновка", а "Нур-султоновка"...
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4k
sedoisever Час назад
А прыгать "с парашюта" разве опасно?
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43k
Максим Т. Час назад
Ну хоть пыль с картинок сдули
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10k
Виталий Касандров Час назад
Насчет Магнитогорска -таки немного опоздали лет 100 назад там была гора Магнитная но в процессе работы сталелитейного комбината была ликвидирована.
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112
Илья Виталий Касандров Час назад
Никто никуда не опоздал. Просто люди живут памятью... Память, это такая штука... Я вот, никак не привыкну называть Ленинград Сактн..Санктк..., короче, Петегруб, новым названием. Я из Латвии, но для меня всё это - Родина, моя страна. Таким был и таким умру. Это нормально и таких миллионы. Факт? Факт!
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