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Что девушки написали бывшему, который выставил в соцсети фото со свадьбы

Что девушки написали бывшему, который выставил в соцсети фото со свадьбы

Автор:
14 мая 2024 13:58
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   злобные комментарии   комментарии   комментаторы жгут   свадьба   фото   
2953
15

Девушки любят шутить, особенно на тему бывших. В соцсетях блогер решила узнать, какой бы комментарий бывшие оставили на странице парня, который женился. Красотки так разошлись, что оставили почти 800 вариантов злобных сообщений.

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А вы бы что-нибудь написали бывшему или бывшей?

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Метки: Прикол   злобные комментарии   комментарии   комментаторы жгут   свадьба   фото   
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10  комментариев
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30k
Serg2001 2 часа назад
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11k
soar 48 минут назад
Зато у бывшего не возникает никаких сомнений в правильности решения по поводу бывшей.
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47k
Игорь Час назад
Не понимаю двух вещей:
1. Зачем выставлять свою личную жизнь в открытый публичный доступ?

2. Зачем поддерживать какой-то контакт с бывшей/бывшим, если нет общих детей? Развелись/расстались, всё. Конец всяким связям.

Вот народ пошёл: сначала создадут себе проблемы, а потом их "доблестно" решают.
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283
Ден 2 часа назад
Как же хорошо,что ОНИ бывшие.
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Умных женщин не бывает?
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17k
Kostick 2 часа назад
в этом вся жабская сучность) что имеем - не храним, потерявши - гадим.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1677 постов (1629 в горячем)

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