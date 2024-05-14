Что девушки написали бывшему, который выставил в соцсети фото со свадьбы

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Девушки любят шутить, особенно на тему бывших. В соцсетях блогер решила узнать, какой бы комментарий бывшие оставили на странице парня, который женился. Красотки так разошлись, что оставили почти 800 вариантов злобных сообщений.
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А вы бы что-нибудь написали бывшему или бывшей?
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1. Зачем выставлять свою личную жизнь в открытый публичный доступ?
2. Зачем поддерживать какой-то контакт с бывшей/бывшим, если нет общих детей? Развелись/расстались, всё. Конец всяким связям.
Вот народ пошёл: сначала создадут себе проблемы, а потом их "доблестно" решают.
P.S. А тебя что, мужик родил? Или ты свою маму дурой считаешь?