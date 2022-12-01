FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3894 поста • 1846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Комменты жгут: тот момент, когда пользователи соцсетей решили пошутить

Комменты жгут: тот момент, когда пользователи соцсетей решили пошутить

Автор:
01 декабря 2022 12:55
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   комментарии   смешно   смешные картинки   смешные комментарии   фото   
6358
16

Смешные картинки из соцсетей становятся только лучше, когда пользователи добавляют щепотку своего юмора. В этой подборке немного мемов и новостей, приправленных мнением из соцсетей.

×
×

А вы часто оставляете комментарии?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Прикол   комментарии   смешно   смешные картинки   смешные комментарии   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
CruelAsm 2 часа назад
Комментарий к фото
Надо было ответить "Здравствуйте, Гадина".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Leonid 14 минут назад
Комментарий к фото
Ну, если только с тОрзанки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
577
partners74 Полчаса назад
а есть видео где кто-нибудь прыгает С парашюта??? ну и финал прыжка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
turyst Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Copycat 38 минут назад
это же та долбанутая по фамилии Степанова?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Leonid 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev Час назад
Комментарий к фото
в гостях хорошо а дома пукнуть можно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39171



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чёрный юмор на Фишках, или когда обычные шутки не заходят
Чёрный юмор на Фишках, или когда обычные шутки не заходят
«Их надо загнать в максимально жёсткие рамки»: иноагентов могут лишить российского гражданства
«Их надо загнать в максимально жёсткие рамки»: иноагентов могут лишить российского...
Набирающие популярность в сообществах
В Шотландии футболистам запретят бить по мячу головой накануне и на следующий день после матча
В Шотландии футболистам запретят бить по мячу головой накануне и на следующий день...
Toyota Land Cruiser бросает вызов новому Range Rover в дуэли на бездорожье
Toyota Land Cruiser бросает вызов новому Range Rover в дуэли на бездорожье
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Внутренняя сила пельменя

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#автомобили#автомир#новости#Ynews#позитив#Китай#познавательно
#Юмор#история#животные#забавно#дтп#Приколы#в мире#Разное#СССР#собака
#интересно#факты#картинки#люди#Еда#Прошлое#кино#подборка#улыбнуло#Россия
Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! Комменты отжигают: веселые пользовательские перлы Комменты отжигают: веселые пользовательские перлы 20 мемов, которые поймет каждый, кто живет от зарплаты до зарплаты 20 мемов, которые поймет каждый, кто живет от зарплаты до зарплаты "Начать откладывать или купить пожрать?": мемы про зарплату "Начать откладывать или купить пожрать?": мемы про зарплату Комменты - огонь: тот момент, когда все самое остроумное и смешное под постом Комменты - огонь: тот момент, когда все самое остроумное и смешное под постом Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях

На что жалуетесь?

Вернуться