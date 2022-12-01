Комменты жгут: тот момент, когда пользователи соцсетей решили пошутить

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Смешные картинки из соцсетей становятся только лучше, когда пользователи добавляют щепотку своего юмора. В этой подборке немного мемов и новостей, приправленных мнением из соцсетей.
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