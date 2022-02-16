"А вы знали?": 10 полезных картинок, которые помогут лучше понять наш организм

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Наш организм - удивительный. Он умеет восстанавливаться, бороться с микробами, если нужно, то даже кровь останавливать при порезе. Порой ему нужна помощь и поддержка, чтобы адекватно функционировать. И не всегда для этого нужно прибегать к медицинским средствам.
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