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35 информативных карт, которые могут изменить ваш взгляд на вещи

35 информативных карт, которые могут изменить ваш взгляд на вещи (36 фото)

Автор:
25 февраля 2022 08:35
Сообщество : Уголок картографа
Метки: географические карты   интересно   картографическая подборка   картографический пост   картография   карты   необычная картография   полезно   
1582
36
Reddit-сообщество MapPorn — ценный источник картографической информации самого разного толка. Здесь можно найти любые, самые необычные карты — географические, исторические, политические, социологические и так далее. Они расширяют кругозор, давая возможность взглянуть на мир с непривычного ракурса.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: географические карты   интересно   картографическая подборка   картографический пост   картография   карты   необычная картография   полезно   
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10  комментариев
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Иван 55 минут назад
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net 14 минут назад
странно, у китайцев 1799 год земля нарисована без америки. всяко о ней уже все знали.
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Мечислав 17 минут назад
Подпись под топографической картой уже не актуальна...
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SinigamiRuuk 37 минут назад
Тут прям политстёб над Украиной.
Ну объективно, понимать надо "сражаться за государство" и "сражаться за Родину", очень разные понятия.
Слово "страна" в опросе была взята нейтрально, что бы совместить и тех и тех.
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SinigamiRuuk 39 минут назад
А теперь смещаем карту и видим что Армяне теперь тупо везде!
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