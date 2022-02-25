35 информативных карт, которые могут изменить ваш взгляд на вещи

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Reddit-сообщество MapPorn — ценный источник картографической информации самого разного толка. Здесь можно найти любые, самые необычные карты — географические, исторические, политические, социологические и так далее. Они расширяют кругозор, давая возможность взглянуть на мир с непривычного ракурса.
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5. Зеленым цветом окрашены американские штаты, в которых атеистам запрещено занимать государственные должности
14. Процент жителей европейских государств, готовых сражаться за свою страну
Самый высокий показатель у Финляндии, самый низкий у Нидерландов.
22. Красным цветом отмечены штаты США, в которых гомосексуальность была вне закона, с 1962 по 2012 год
24. Пиратство в 21 веке. Желтый - средний риск, оранжевый - высокий, красный - очень высокий
Район Сомали (полуостров Африканский рог) - 30% атак пиратов, Гвинейский залив - 43% атак, Малаккский пролив - 19% атак.
26. Год упразднения монархии в странах Европы. Красным цветом отмечены страны, в которых монархия все еще существует
27. Процент людей, считающих, что культура их страны значительно превосходит культуры других стран
Самый высокий показатель в Греции, самый низкий в Испании.
28. Страны, в которых есть минимум одна работающая система метрополитена
Зеленый цвет - есть метро, минимум одна система. Желтый - метро строится. Черный - нет метро
33. Красным цветом отмечены страны, у которых национальный гимн - только музыка, без текста
34. Медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине
Желтый цвет - минимум одно золото, серый - минимум одно серебро, коричневый - минимум одна бронза.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну объективно, понимать надо "сражаться за государство" и "сражаться за Родину", очень разные понятия.
Слово "страна" в опросе была взята нейтрально, что бы совместить и тех и тех.
Почему и проход за день был на местах укреплений по 6-10 км.
А остальная "необстрелянная" армия да - драпанула.
Если на Россию нападут, будет очень похожая картина - олигархи попрыгают в частные самолёты и улетят с чемоданами денег в безопасные страны, правительство выступит с обращением к нации - "Мол, мы сильные и никого не боимся", и тоже приготовят чемоданы и самолёты.
А обычный Вася, чей дед дрался с фашистами за Родину и советский строй, тоже довольно быстро поймёт, что погибать ему ради защиты виллы Соловьёва и часов Пескова - не шибко охота, и дезертирует. и правильно сделает. Сражаться можно за идею, защищая свою страну в которой ты себя чувствуешь человеком, а для защиты материальных активов - нужны наёмники, которые за бабло будут защищать твой образ жизни и капиталы.
Ну и националисты - пускай идёт воюют и доказывают друг другу, что именно их Украина\Россия - великая держава, а все остальные грязь и плесень , недостойные к существованию. Таких дурачков - никому не жалко, а кто поумнее- так вообще использует их в собственных корыстных целях.
По факту - славяне, убивают друг дружку, на потеху Западу, защищая свой олигархат. Грустно всё это.