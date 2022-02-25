35 информативных карт, которые могут изменить ваш взгляд на вещи

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Общая карта ядерных взрывов, прогремевших за всю историю

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Карта Вальдземюллера, открывшая миру слово "Америка", 1509 г