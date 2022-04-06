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15 бытовых хитростей, которые облегчают нашу жизнь

15 бытовых хитростей, которые облегчают нашу жизнь (16 фото)

Автор:
06 апреля 2022 22:45
Метки: Reddit   интересно   лайфхаки   полезно   фишки   хитрости   
1110
16

В интернете люди ежедневно делятся своими хитростями, которые должны делать жизнь лучше. Какие-то советы кажутся глупыми, другие - полезными. В этой подборке собраны самые актуальные фишки на сегодня из сообщества "Лайфхаки" сайта Reddit.

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А какие хитрости в последнее время открыли вам глаза на мир?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Reddit   интересно   лайфхаки   полезно   фишки   хитрости   
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6  комментариев
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23k
Ego sum qui sum 24 минуты назад
Скоро в Европе:
Использую навоз для отопления дома.
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1k
val 6 минут назад
фонарик с бутылкой -неплохо. не новое, но хорошо забытое старое. остальное - мда
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2k
lekha-fil 10 минут назад
ДЕГРАДАЦИЯ!
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