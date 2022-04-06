15 бытовых хитростей, которые облегчают нашу жизнь

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В интернете люди ежедневно делятся своими хитростями, которые должны делать жизнь лучше. Какие-то советы кажутся глупыми, другие - полезными. В этой подборке собраны самые актуальные фишки на сегодня из сообщества "Лайфхаки" сайта Reddit.
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Во время сбоев электричества вместо свечей включи фонарики и рассеивали свет с помощью бутылок
А какие хитрости в последнее время открыли вам глаза на мир?
Источник:
АНТИФИШКИ
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