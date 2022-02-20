Корону - королеве! Елизавета II заразилась коронавирусной инфекцией

Заразившаяся COVID-19 королева Великобритании переносит заболевание в легкой форме. У нее наблюдаются симптомы, похожие на простудные.
Информацию передали сразу несколько СМИ Великобритании со ссылкой на Букингемский дворец.
На этой неделе Елизавета II продолжит выполнять легкие обязанности. Как заявили британские СМИ, королева виделась с принцем Чарльзом за два дня до его положительного теста. Сам 73-летний принц переносит болезнь во второй раз. До этого он болел в марте 2020 года.
Другие члены королевской семьи также заразились COVID-19. 14 февраля стало известно, что супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, сдала положительный тест.
В феврале 2021 года принц Чарльз и его жена привились от коронавируса.
Сама 95-летняя королева уже трижды сделала прививку от коронавируса. Первый раз она вакцинировалась в январе 2021 года.
Ранее источник The New York Times сообщил, что 95-летняя королева жалуется на проблемы с ногами и не может ходить даже с палочкой. Врачи считают, что речь идет о возрастных изменениях, из-за которых возникла скованность в движениях. Источник уточнил, что 16 февраля, когда в Виндзорском замке спросили, как она себя чувствует, Елизавета II ответила: «Ну, как видите, я не могу двигаться».
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Это так, домыслы...
Брежнев спрашивает у Суслова :
- Михал Андреевич,как ты себя чувствуешь ?
- Я себя чувствую хорошо, Леонид Ильич.
- Не можешь ты себя хорошо чувствовать.
- Почему, Леонид Ильич ?
- Потому что тебе 82 года. Не может человек в 82 года хорошо себя чувствовать.
Так и с Её Величеством : как она может себя чувствовать в 95 лет , хоть бы и без короновирусной инфекции ?!