Корону - королеве! Елизавета II заразилась коронавирусной инфекцией

Информацию передали сразу несколько СМИ Великобритании со ссылкой на Букингемский дворец.

На этой неделе Елизавета II продолжит выполнять легкие обязанности. Как заявили британские СМИ, королева виделась с принцем Чарльзом за два дня до его положительного теста. Сам 73-летний принц переносит болезнь во второй раз. До этого он болел в марте 2020 года.

Другие члены королевской семьи также заразились COVID-19. 14 февраля стало известно, что супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, сдала положительный тест.

В феврале 2021 года принц Чарльз и его жена привились от коронавируса.

Сама 95-летняя королева уже трижды сделала прививку от коронавируса. Первый раз она вакцинировалась в январе 2021 года.