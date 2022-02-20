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Корону - королеве! Елизавета II заразилась коронавирусной инфекцией

Корону - королеве! Елизавета II заразилась коронавирусной инфекцией (2 фото)

Автор:
20 февраля 2022 20:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   Елизавета II   болезнь   королева   коронавирус   
1655
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Заразившаяся COVID-19 королева Великобритании переносит заболевание в легкой форме. У нее наблюдаются симптомы, похожие на простудные.

Информацию передали сразу несколько СМИ Великобритании со ссылкой на Букингемский дворец.

На этой неделе Елизавета II продолжит выполнять легкие обязанности. Как заявили британские СМИ, королева виделась с принцем Чарльзом за два дня до его положительного теста. Сам 73-летний принц переносит болезнь во второй раз. До этого он болел в марте 2020 года.

Другие члены королевской семьи также заразились COVID-19. 14 февраля стало известно, что супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, сдала положительный тест.

В феврале 2021 года принц Чарльз и его жена привились от коронавируса.

Сама 95-летняя королева уже трижды сделала прививку от коронавируса. Первый раз она вакцинировалась в январе 2021 года.


Ранее источник The New York Times сообщил, что 95-летняя королева жалуется на проблемы с ногами и не может ходить даже с палочкой. Врачи считают, что речь идет о возрастных изменениях, из-за которых возникла скованность в движениях. Источник уточнил, что 16 февраля, когда в Виндзорском замке спросили, как она себя чувствует, Елизавета II ответила: «Ну, как видите, я не могу двигаться».

Источник:

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Метки: Великобритания   Елизавета II   болезнь   королева   коронавирус   
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5k
Delovaya Kolbasa 2 часа назад
Смешно читать , что "будет выполнять легкие обязанности".... Какие у нее обязанности? Ручкой помахать или лицом посветить на каком нибудь мероприятии?
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335
zz 12 минут назад
Если бабка не сдохнет-значит бога нет и коранавируса нет. Всё вымысел британских(так они себя считают) учёных. Думаю британским учёным быть легко, образование не обязательно, достаточно только буйной фантазии.
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261
333 16 минут назад
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10k
kaboza Полчаса назад
Походу бабке болячку озвучить не могли, а тут на каронумакарону все спишуть...
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9k
? ? ? Час назад
ей уже лет триста прогулы на кладбище выписывают..
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7k
Летучий Мыш Час назад
Иногда я начинаю сомневаться, кто круче, Чак Норрис или Елизавета
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8k
Mauritanien Час назад
Сдохнет эта тварь когда ни будь?
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86k
Дмитрий Час назад
Старая шаболда и вся её семейка прокляты . На их руках море крови и страданий людей по всему миру.
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8k
Аргуша Час назад
Собаке собачья смерть!
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3k
Умница-красавица Час назад
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54k
doker 2 часа назад
А заплатили бы этим биотеррористам, "скоко просють", бабка бы не заболела. Жадные.

Это так, домыслы...
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2k
Хрюн 2 часа назад
Теперь бабушка сможет получить куаркод и ходить в фитнесклубы и непродовольственные магазины.
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2k
Дмитрий Круглов 2 часа назад
Елизавета II всего в три раза легче переносит болезнь, а наш Жириновский в восемь раз легче!
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−129
Племянник Путина 2 часа назад
не сдохнет ведь.... а жаль
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13k
Алекс 3 часа назад
Не буду злословить, но и здоровья желать то же не стану.
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17k
SpoiltNail 3 часа назад
Не дождетесь
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3k
александр 3 часа назад
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1k
vijilante 3 часа назад
В сериале "Брежнев" был такой эпизод :
Брежнев спрашивает у Суслова :
- Михал Андреевич,как ты себя чувствуешь ?
- Я себя чувствую хорошо, Леонид Ильич.
- Не можешь ты себя хорошо чувствовать.
- Почему, Леонид Ильич ?
- Потому что тебе 82 года. Не может человек в 82 года хорошо себя чувствовать.
Так и с Её Величеством : как она может себя чувствовать в 95 лет , хоть бы и без короновирусной инфекции ?!
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−8
Инна Дмитриева 3 часа назад
Пора старой вафельнице табуреткой поделиться,внукам скоро на кладбище прогулы ставить станут.
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2k
MC 3 часа назад
Может сатана уже призывает эту ведьму?
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911
Hallo FreeSpace 3 часа назад
В таком возрасте это не просто будет .
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