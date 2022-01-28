12 фактов о финансах британской королевской семьи

В прошлом в собственности монаха действительно находилось много недвижимости. Но еще в 1760 году король Георг III передал эти владения британскому правительству. Избыточный доход от имений поступает в казну, а монархам запрещено продавать имущество.

Эта совокупность земель и владений называется «Собственность Короны», и ею управляет независимая организация. В Собственность Короны входят мясные фермы, каменные шахты и Большой Виндзорский парк. В целом она оценивается примерно в 7,3 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 766 миллиардов рублей).

В обмен на передачу контроля над землей монарх получил цивильный лист (фиксированный ежегодный платеж) и субсидии. Согласно веб-сайту королевской семьи, цивильный лист использовался для выплаты заработной платы персоналу и оплаты официальных мероприятий, таких как приемы в саду и официальные развлечения во время государственных визитов. Субсидии покрывали расходы на официальные мероприятия, проводимые королевской семьей, а также на содержание королевских резиденций.