12 фактов о финансах британской королевской семьи

На фоне скандала с участием принца Эндрю и расставания принца Гарри и Меган Маркл с британской королевской семьей (и королевским кошельком) общественность как никогда интересует то, как королевской семье удается платить за свой роскошный образ жизни. Но все гораздо сложнее, чем кажется, и королева на самом деле не так богата, как все думают.
В прошлом в собственности монаха действительно находилось много недвижимости. Но еще в 1760 году король Георг III передал эти владения британскому правительству. Избыточный доход от имений поступает в казну, а монархам запрещено продавать имущество.
Эта совокупность земель и владений называется «Собственность Короны», и ею управляет независимая организация. В Собственность Короны входят мясные фермы, каменные шахты и Большой Виндзорский парк. В целом она оценивается примерно в 7,3 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 766 миллиардов рублей).
В обмен на передачу контроля над землей монарх получил цивильный лист (фиксированный ежегодный платеж) и субсидии. Согласно веб-сайту королевской семьи, цивильный лист использовался для выплаты заработной платы персоналу и оплаты официальных мероприятий, таких как приемы в саду и официальные развлечения во время государственных визитов. Субсидии покрывали расходы на официальные мероприятия, проводимые королевской семьей, а также на содержание королевских резиденций.
С 2011 года королева получает за Собственность Короны единовременный платеж, известный как Суверенный грант. В 2019 году этот платеж составил 105 миллионов долларов (8,2 миллиарда рублей).
Традиционно грант составляет 15% от дохода Собственности Короны, но в 2016 году его повысили до 25%, чтобы отремонтировать Букингемский дворец. Грант вернется к 15% в 2027 году, когда работы должны быть завершены.
Грант — это не зарплата, правительство не платит королеве за то, чтобы она была королевой. Деньги фактически используются для покрытия всех расходов, связанных с работой королевой, включая заработную плату персонала, содержание имущества, командировочные расходы и оплату коммунальных услуг.
Помимо временного увеличения Суверенного гранта, содержание дворцов также помогает оплачивать продажа входных билетов для публичного доступа в королевские дворцы. А в 2012 году Казначейство выделило еще 1 миллион фунтов стерлингов (примерно 105 миллионов рублей), чтобы оплатить празднование Бриллиантового юбилея королевы.
Помимо Собственности Короны, у королевы Елизаветы также есть несколько частных владений. Самые известные из них — Сандрингем и Балморал, доставшиеся ей в наследство от отца. Кроме того, она владеет ценной коллекцией марок и произведений искусства. Она также владеет герцогством Ланкастерским. Доход от этого поместья исторически известен как «личная казна». В совокупности эти поместья приносят Ее Величеству еще 25 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей). Королева часто использует личную казну для оплаты расходов, понесенных другими членами королевской семьи.
Не все, что находится во владении королевы, на самом деле принадлежит ей. К этому относятся королевские резиденции, предметы искусства и сокровища из Королевской коллекции, а также драгоценности Короны.
Герцогство Корнуолл, как говорится на королевском веб-сайте, является «одним из крупнейших и старейших поместий в Британии. Он включает в себя около 54 521 гектар в 23 графствах, в основном на юго-западе Англии. Герцогство было создано в 1337 году Эдуардом III для его сына и наследника, принца Эдуарда, и его основная функция заключалась в том, чтобы обеспечивать его и будущих принцев Уэльских доходом от своих активов».
Принц Чарльз получает от герцогства Корнуолл, включая сельскохозяйственную, коммерческую и жилую недвижимость, около 28 миллионов долларов (примерно 2,2 млрд рублей) в год. Обычно он передает часть заработка своим сыновьям, принцам Уильяму и Гарри, а часть своей жене, герцогине Корнуольской. По данным The Wall Street Journal, в 2019 году Чарльз выплатил своим сыновьям в общей сложности 6,5 миллиона долларов (примерно 505 миллионов рублей). До того, как Гарри порвал с королевской семьей и стал финансово независимым, 95% его дохода поступало от поместья отца, а оставшиеся 5% — от Суверенного Гранта.
Принц Чарльз не может продать герцогство, так как он всего лишь доверенное лицо, а не владелец. Герцогство должно быть передано в целости и сохранности следующему принцу Уэльскому. В случае продажи он также получит никаких денег — ему полагается лишь ежегодный доход.
Для принцев Уильяма и Гарри также были созданы целевые фонды. Королева-мать (их прабабушка) оставила им наследство на сумму около 18 миллионов долларов (примерно 1,4 миллиарда рублей), а их мать, принцесса Диана, оставила им 12 миллионов долларов (примерно 932 миллиона рублей).
Это правило о запрете внешнего трудоустройство распространяется на королеву, принца Чарльза и Камиллу, а также на принца Уильяма и его семью, поскольку всем им постоянно приходится выполнять королевские обязанности. Согласно Ranker, в 2019 году принц Чарльз провел 521 королевское мероприятие.
Тем не менее, по традиции все старшие члены королевской семьи в какой-то момент своей жизни служат в вооруженных силах. Принц Эндрю присоединился к Королевскому флоту в 1979 году и прослужил в нем двадцать два года. В марте 1971 года принц Чарльз начал учиться пилотировать самолет, а в сентябре 1971 года перешел на флот. В 1974 году он получил квалификацию пилота вертолета, а в феврале 1976 года на девять месяцев взял на себя командование HMS Bronington.
После окончания учебы в Университете Святого Андрея принц Уильям стал пилотом поисково-спасательной службы, а затем пилотом скорой помощи в Британских Королевских ВВС. Его годовой оклад составлял 70 000 долларов, пока в 2017 году он не занялся королевскими обязанностями на полную ставку. Гарри же был офицером в армии и некоторое время служил в Афганистане. Он получил за службу около 50 000 долларов.
В то время как Чарльза и Уильяма спонсирует Суверенный грант, королева тратит личные средства на поддержку остальных своих наследников — Королевской принцессы, герцога Йоркского, а также графа и графини Уэссекских.
До парламент выплачивал таким членам королевской семьи ежегодный доход, но его отменил Закон о суверенных грантах 2011 года (за исключением герцога Эдинбургского, который продолжает его получать).
У дочерей принца Эндрю, принцесс Беатрис и Евгении, есть и другая работа. Получив степень бакалавра истории, Беатрис начала работать в сфере финансов и консалтинга. Она также является меценатом различных некоммерческих организаций. Евгения работает в сфере искусства. Однако обе принцессы также получают деньги от отца.
Питер Филлипс — сын принцессы Анны, а Зара Филлипс — ее дочь. Однако, поскольку у принцессы Анны нет наследственного титула, их нет и у ее детей. По данным BBC, принцесса Анна «отклонила предложенные королевой титулы, которые позволили бы ее детям родиться пэрами». После окончания Эксетерского университета Питер устроился на работу в Jaguar Racing и в настоящее время является управляющим директором SEL UK. Зара Филлипс теперь Зара Тиндалл и построила карьеру в конном спорте. Она участвовала в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и выиграла серебряную медаль в командных соревнованиях на своей лошади High Kingdom.
Согласно королевскому веб-сайту: «В 1992 году королева вызвалась платить подоходный налог и налог на прирост капитала, а с 1993 года ее личный доход облагается налогом, как и любого другого налогоплательщика. Королева всегда облагалась налогом на добавленную стоимость и платила по местным ставкам на добровольной основе». Хотя герцогство освобождено от налогов, принц Чарльз добровольно платит с него подоходный налог по самой высокой ставке.
В 2016 году газета Sunday Times оценила состояние королевы в 340 миллионов фунтов стерлингов (35,4 миллиарда рублей). Это довольно скромная сумма, если сравнивать ее с состоянием других богатых людей Великобритании.
Как сообщил CNN в 2016 году, «состояние Лилиан Беттанкур, владелица 33% L'Oreal (LRLCF) и самая богатая женщина в мире, по данным Forbes, составляет 40 миллиардов долларов». Состояние богатейшего британца Джеральда Гросвенора, герцога Вестминстерского, оценивается в 12,9 миллиарда долларов. В прошлом году королева даже впервые выпала из списка 300 богатейших британцев.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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