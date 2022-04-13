Офисную бумагу формата А4 начали производить в Добруше

Офисную бумагу формата А4 Copy X Standart начала производить Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» (филиал ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»). Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует пресс-служба концерна «Беллесбумпром».
Фабрика имеет современное автоматизированное оборудование и может производить различную продукцию, например, бумагу-основу для обоев, бумагу для гофрирования, офсетную бумагу. В целом, как рассказали в «Беллесбумпроме», мощность модернизированной бумагоделательной машины позволяет производить около 27 тыс. т различной бумаги в год.
— Производственная программа определяется спросом и желанием заказчиков. В основном заказы поступают на бумагу для гофрирования, — отметили в концерне.
Сейчас вырос спрос на офсетную бумагу, из которой производится бумага для принтеров в готовом формате А4. С учетом этого фабрика оперативно настроила соответствующее оборудование и приступила к выпуску данной продукции. За сутки здесь производится 2,5 тыс. пачек бумаги по 500 листов. Исходное сырье — сульфатная беленая целлюлоза Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
Бумага свободно реализуется всем желающим, добавили в «Беллесбумпроме».
Источник:
АНТИФИШКИ
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На предприятии корреспонденту OL подтвердили, что такая бумага действительно появилась. Стоимость пачки в 500 листов всего 10 рублей 38 копеек с НДС. Но продают ее пока только госорганизациям. ( около 3$)
Вот вам и всем желающим. И учитывая ценник на бумагу А4 доходящую в магазинах до 20$ за пачку - даже хотелось бы побыстрее увидеть какой ценник выставят для населения.
На сайте цен нет. Посмотрим, на цену, когда Бумага доберётся до магазинов и сравним с ценой для госорганизаций.
Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, Заводская улица, 17
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Тут разговор о белорусском Светлогорске