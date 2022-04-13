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Офисную бумагу формата А4 начали производить в Добруше

Офисную бумагу формата А4 начали производить в Добруше (4 фото)

Автор:
13 апреля 2022 13:09
Метки: беларусь   бумага   экономика   
589
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Офисную бумагу формата А4 Copy X Standart начала производить Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» (филиал ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»). Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует пресс-служба концерна «Беллесбумпром».

Фабрика имеет современное автоматизированное оборудование и может производить различную продукцию, например, бумагу-основу для обоев, бумагу для гофрирования, офсетную бумагу. В целом, как рассказали в «Беллесбумпроме», мощность модернизированной бумагоделательной машины позволяет производить около 27 тыс. т различной бумаги в год.

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Производственная программа определяется спросом и желанием заказчиков. В основном заказы поступают на бумагу для гофрирования, — отметили в концерне.

Сейчас вырос спрос на офсетную бумагу, из которой производится бумага для принтеров в готовом формате А4. С учетом этого фабрика оперативно настроила соответствующее оборудование и приступила к выпуску данной продукции. За сутки здесь производится 2,5 тыс. пачек бумаги по 500 листов. Исходное сырье — сульфатная беленая целлюлоза Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.

Бумага свободно реализуется всем желающим, добавили в «Беллесбумпроме».

Источник:

АНТИФИШКИ
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24k
Ваня 4 часа назад
хорошая новость...
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293
Просто прохожий 11 минут назад
Западные подонки(кажется фины) вроде не поставляли какой то отбеливатель. Смешно, этот продукт сделают и в России(просто мелочь и работали с финами только ради кооперации, а так они нахер не нужны) и в Белоруссии, а вот свою прибыль потеряли навсегда. Ну и меня удивляет почему бумага должна быть белоснежная, почему не тонированная, ну по крайней мере 90% может быть и не белой.
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9k
Hunson Abadeer 39 минут назад
ждем поставок !!!
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801
Николай Пасеко 2 часа назад
Бумага свободно реализуется всем желающим, добавили в «Беллесбумпроме».

На предприятии корреспонденту OL подтвердили, что такая бумага действительно появилась. Стоимость пачки в 500 листов всего 10 рублей 38 копеек с НДС. Но продают ее пока только госорганизациям. ( около 3$)

Вот вам и всем желающим. И учитывая ценник на бумагу А4 доходящую в магазинах до 20$ за пачку - даже хотелось бы побыстрее увидеть какой ценник выставят для населения.
На сайте цен нет. Посмотрим, на цену, когда Бумага доберётся до магазинов и сравним с ценой для госорганизаций.
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6k
Борис Карабанов 4 часа назад
Если учесть тот факт, что именно Светлогорское ЗАО "Интернешнл Пейпер" и Коряжмский филиал АО "Группа "Илим" производили любимую в офисах "Светокопию", то ситуация становится ещё интереснее и темнее.
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