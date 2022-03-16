"Меняю туфли на гречку": как россияне пытаются сбагрить ненужные вещи

Устав искать дешевые продукты в магазинах, некоторые россияне решили заглянуть на площадку популярных объявлений. Теперь закупившие в промышленных масштабах сахар и гречку смогут запросто обменять их на одежду, обувь и даже животных.
Объявления на "Авито" всегда были отражением реальной действительности. Еще недавно мы удивлялись барыгам, пытавшимся продать айфон за 700 тысяч рублей, а сегодня наблюдаем, как россияне пытаются разжиться сахаром. Это "белое золото" в последние недели настолько популярно, что появление его на прилавках вызывает неслыханный ажиотаж.
Кто похитрее, пытается сбыть таким образом ненужные вещи, которые занимают много места и утилизировать их себе дороже. К примеру, женщина из Омска отдает старый шкаф за килограмм сахара.
Другой продавец из Сочи меняет на сахар почти новое пальто. Правда, просит за вещь уже не один, а пять килограммов сахара-песка.
Если вам не нужны вещи и мебель, но есть лишний сахар, его можно обменять на щенка. Продавец Елена из Астрахани с непосредственностью объясняет, что ей не с чем пить чай.
Житель Смоленска готов поменять на сахар и гречку целый монитор для компьютера!
Правда, количество продуктов, которое его устроит, он не указал.
Похоже, гречка у россиян котируется не меньше, чем сахар, т.к. в объявлениях для обмена она фигурирует довольно часто.
К примеру, жительница Уфы предлагает свои туфли за 2 килограмма крупы. Женщина указывает, что обувь стоила 6000 рублей, она в хорошем состоянии.
В этом объявлении предлагают кожаную сумку. Для обмена перечислены продукты: гречка, макароны или рис. У этого же продавца можно приобрести кошелек - за геркулес или растительное масло.
После посещения фаст-фуда выбрасывали стаканчики из-под кофе и пренебрегали салфетками? Зря! Оказывается, теперь это относится к "коллекционным вещам" и вполне может быть предметом для обмены. Опять-таки на пресловутый сахар. Пустые банки из-под чая тоже можно обменивать - вдруг кто не знал.
Интересно, воспользуются ли этими заманчивыми предложениями те, кто успел урвать лишнего сахара, как считаете, уважаемые фишкяне?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Очень спорное утверждение...