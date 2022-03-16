"Меняю туфли на гречку": как россияне пытаются сбагрить ненужные вещи

Объявления на "Авито" всегда были отражением реальной действительности. Еще недавно мы удивлялись барыгам, пытавшимся продать айфон за 700 тысяч рублей, а сегодня наблюдаем, как россияне пытаются разжиться сахаром. Это "белое золото" в последние недели настолько популярно, что появление его на прилавках вызывает неслыханный ажиотаж.





Кто похитрее, пытается сбыть таким образом ненужные вещи, которые занимают много места и утилизировать их себе дороже. К примеру, женщина из Омска отдает старый шкаф за килограмм сахара.



