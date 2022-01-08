Капитальные промашки с дизайном

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Вам предстоит ремонт, и вы заранее боитесь? Правильно боитесь! Посмотрите для начала на самые отвязные косяки строителей и дизайнеров, чтобы знать, на что обратить особое внимание.
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Вид с балкона отеля на бассейн как бы нам екает, что в жизни не всегда получаешь то, что хочется
Источник: — переведено специально для fishki.net
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