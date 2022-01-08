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Капитальные промашки с дизайном

Капитальные промашки с дизайном (30 фото)

Автор:
08 января 2022 12:52
Сообщество : Юмор
Метки: Горе дизайнеры   Юмор   дизайн   забавно   не срослось   неудача   ремонт   смешно   
927
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Вам предстоит ремонт, и вы заранее боитесь? Правильно боитесь! Посмотрите для начала на самые отвязные косяки строителей и дизайнеров, чтобы знать, на что обратить особое внимание.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Горе дизайнеры   Юмор   дизайн   забавно   не срослось   неудача   ремонт   смешно   
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sedoisever Час назад
Подписи не отстают по "шедевральности".
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Taras Kozalupko 6 минут назад
Больше похоже на то, что архитектора не доплатили

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197
Александр 57 минут назад
есть конечно откровенные ляпы, есть креативные моменты, Но причём тут мебельный магазин(№16) и вполне удобная (№19),хоть и очень крутая, лестница? Кстати, из за отсутствия лишнего места, я себе такую же сварганил на даче и все очень довольны!
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