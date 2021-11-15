Королевская семья Британии может подать в суд на создателей "Короны"

Несколько дней спустя после интервью в "Шоу Опры Уинфри" Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором говорилось, что «воспоминания могут отличаться», ставшее ответом на обвинения.

Однако совсем скоро последовал новый скандал, связанный с фильмом "Спенсер" Пабло Ларраина. Критики описали его как «фильм ужасов», в котором королевская семья изображается «садитами и монстрами».

Действие фильма разворачивается в течение трех дней в Сандрингеме в Рождество 1991 года. В нем показаны отношения покойной принцессы с ее любимыми сыновьями, ее манера общения с прессой и постоянная борьба со своими родственниками. Исполнительница роли Дианы Кристен Стюарт была номинирована на «Оскар», но некоторые рецензенты раскритиковали фильм за то, что она описала пребывание Дианы в Сандрингеме как «настоящее королевское Рождество из ада».