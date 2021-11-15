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Королевская семья Британии может подать в суд на создателей "Короны"

Королевская семья Британии может подать в суд на создателей "Короны" (9 фото)

Автор:
15 ноября 2021 12:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   Виндзоры   корона   новости   сериал   суд   тяжба   
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Друзья королевской семьи Великобритании провели встречу с юристами по поводу судебных перспектив дела против создателей сериала "Корона". Юристы сообщили, что у семьи и ее друзей есть основания подать иск против Netflix. Сообщение об этом появилось накануне показа серий, посвященных гибели принцессы Дианы и другим щекотливым вопросам.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   Виндзоры   корона   новости   сериал   суд   тяжба   
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2  комментария
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1k
Провокатор 2 часа назад
О, как! Как про других снимать всякую хрень, типа "похорон Сталина", так это норм. А как про них, так сразу "Ниииизззяяяяя!"
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3k
RomaXz 2 часа назад
То есть, какие-то "друзья семьи", спросили у юристов, возможно ли подать иск на сериал. А королевская семья тут при чем ?
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