Королевская семья Британии может подать в суд на создателей "Короны"

476
9
Друзья королевской семьи Великобритании провели встречу с юристами по поводу судебных перспектив дела против создателей сериала "Корона". Юристы сообщили, что у семьи и ее друзей есть основания подать иск против Netflix. Сообщение об этом появилось накануне показа серий, посвященных гибели принцессы Дианы и другим щекотливым вопросам.
У королевской семьи Виндзоров могли быть основания подать в суд на Netflix из-за их изображения в «Короне». Так сообщили близкие друзья семьи, обратившиеся за юридической консультацией по этому вопросу. Оставшиеся анонимными люди из близкого к королевскому семейству круга, обеспокоенные тем, как они сами будут изображены в предстоящем пятом сезоне, обратились в юридические фирмы Farrer & Co и Harbottle & Lewis. По мнению юристов, у Виндзоров могут быть законные основания подать в суд на создателей "Короны". Как сообщает пресса, семья была оповещена о результатах консультаций и приняла их к сведению.
×
×
«Полученные рекомендации касаются и королевской семьи, - сообщил анонимный источник. - Хотя это не прямой юридический совет, данный Королеве и ее семье, они были проинформированы об этом совете».
В разрекламированном пятом сезоне «Короны» будут затронуты многие неоднозначные темы, такие как развод принца Чарльза и принцессы Дианы, последствия смерти Дианы и весь эпизод, посвященный интервью Мартина Башира с Дианой в 1995 году. По мнению прессы, следующий сезон может быть «разрушительным» для королевской семьи, тем более, что многие зрители считают сериал документальным, а не драматическим.
В разрекламированном пятом сезоне «Короны» будут затронуты многие неоднозначные темы, такие как развод принца Чарльза и принцессы Дианы, последствия смерти Дианы и весь эпизод, посвященный интервью Мартина Башира с Дианой в 1995 году. По мнению прессы, следующий сезон может быть «разрушительным» для королевской семьи, тем более, что многие зрители считают сериал документальным, а не драматическим.
Чтобы никто не считал сериал документальным, правительство Великобритании уже просило авторов шоу включить заявление об отказе от ответственности в титры, но пока этого сделано не было. Между тем, королевская семья уже не в первый раз рассматривает такой шаг, как судебное преследование в защиту своей репутации.
Ранее в этом году, в августе, королева, как сообщается, давала чиновникам указание спланировать иск против герцога и герцогини Сассекских после их громкого интервью, данного Опре Уинфри. Источники сообщают, что рассерженная королева просила дворцовых чиновников проконсультироваться с экспертами по клевете после «неоднократных нападок» на королевскую семью из Америки. Особый гнев королевы, говорят, вызвало заявление семейства о том, что еще до рождения их сына Арчи дворцовые чиновники выражали обеспокоенность цветом его кожи.
Несколько дней спустя после интервью в "Шоу Опры Уинфри" Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором говорилось, что «воспоминания могут отличаться», ставшее ответом на обвинения.
Однако совсем скоро последовал новый скандал, связанный с фильмом "Спенсер" Пабло Ларраина. Критики описали его как «фильм ужасов», в котором королевская семья изображается «садитами и монстрами».
Действие фильма разворачивается в течение трех дней в Сандрингеме в Рождество 1991 года. В нем показаны отношения покойной принцессы с ее любимыми сыновьями, ее манера общения с прессой и постоянная борьба со своими родственниками. Исполнительница роли Дианы Кристен Стюарт была номинирована на «Оскар», но некоторые рецензенты раскритиковали фильм за то, что она описала пребывание Дианы в Сандрингеме как «настоящее королевское Рождество из ада».
Однако совсем скоро последовал новый скандал, связанный с фильмом "Спенсер" Пабло Ларраина. Критики описали его как «фильм ужасов», в котором королевская семья изображается «садитами и монстрами».
Действие фильма разворачивается в течение трех дней в Сандрингеме в Рождество 1991 года. В нем показаны отношения покойной принцессы с ее любимыми сыновьями, ее манера общения с прессой и постоянная борьба со своими родственниками. Исполнительница роли Дианы Кристен Стюарт была номинирована на «Оскар», но некоторые рецензенты раскритиковали фильм за то, что она описала пребывание Дианы в Сандрингеме как «настоящее королевское Рождество из ада».
Питер Брэдшоу , критик газеты, Guardian добавил, что фильм был «мог быть снят редактором таблоидов, поскольку «заметно преувеличивает проблемы Дианы». Другие назвали фильм «жестоким», заявив, что фильм лишает покойную принцессу «уважения и достоинства». Комментаторы предупредили, что сыновья Дианы, принцы Гарри и Уильям, будут расстроены сценами в фильме, которые показывают, как она плачет перед Уильямом, когда она борется со своим расстройством пищевого поведения и самоповреждениями.
Печальные сцены в фильме показывают, как Диана, погибшая в автокатастрофе в Париже в 1997 году, мечтает о том, чтобы броситься с лестницы и подавиться жемчужным ожерельем, подаренным ей мужем принцем Чарльзом. В других частях фильма подробно описывается ее булимия и ее галлюцинации по поводу собственной смерти. Королевские эксперты раскритиковали такое изображение покойной принцессы. Кроме того, они недавно потребовали, чтобы принц Гарри разорвал свою сделку с Netflix на 112 миллионов фунтов стерлингов и выступил против изображения принцессы Дианы в сериале "Корона".
Королевский биограф Анджела Левин раскритиковала герцога Сассекского за то, что тот не «нашел в себе сил поднять голос» против скандального изображения его матери в сериале. Это произошло после того, как подруга принцессы Дианы Джемайма Хан отказалась от поддержки «Короны» из-за ее «неуважительного» сценария. Левин, автор книги «Гарри: биография принца», сказал в интервью: «Гарри хранил полное молчание о Netflix. Он должен был разорвать сделку и встать на защиту своей матери. Что важнее? Деньги или защита своей мамы? Удивительно, что он не может сделать выбор».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Парижане судятся с мэрией за Нотр-Дам
- На британских деньгах впервые появится портрет индийца
- Защитники застыдили принца Уильяма, взявшего сына на охоту
- Британское телевидение учит школьников различать 100 полов
- Мигранты штурмуют Британию
12
Понравилось12
Новости партнёров