В Германии медсестру приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство четверых пациентов дома по уходу за инвалидами

52-летнюю подсудимую по имени Инес Андреа Р. признали виновной в четырех убийствах и трех покушениях. В апреле она убила четверых обитателей дома по уходу за инвалидами в Постдаме, где работала младшей медсестрой, и напала еще на троих.
Суд установил, что женщина сначала пыталась задушить двух пациентов, но не довела дело до конца: одного она посчитала мертвым, а со вторым не справилась. Затем она вытащила из сумки десятисантиметровый керамический нож и убила еще четверых пациентов. Жертвы, две женщины и двое мужчин в возрасте от 31 до 56 лет, были найдены мертвыми в своих комнатах, при этом полиция заявила, что они подверглись «чрезвычайному насилию». Также выяснилось, что женщина попыталась убить ножом пятого пациента, женщину 43 лет, но та выжила после экстренной операции.
Областной суд потребовал, чтобы женщина оставалась на неопределенный срок в охраняемой психиатрической клинике. Подсудимой также будет запрещено работать в домах ухода за престарелыми и инвалидами.
Инес Андреа Р. задержали сразу после происшествия и поместили в больницу неотложной психиатрической помощи. В начале процесса в октябре она сказала суду, что была одиноким ребенком, «пряталась дома», имела плохие отношения с матерью и «не знала, как выстраивать дружеские отношения». «Я чувствовала глубокую печаль и боялась жизни, даже когда была пятилетним ребенком», — сказала она. Женщина также добавила, что «всегда хотела быть медсестрой». У подсудимой есть муж и двое сыновей, один из которых является инвалидом.
В тот день Инес Андреа Р. работала допоздна и совершила нападение, когда ее коллеги были заняты другими обязанностями.
После заключительных аргументов на прошлой неделе обвиняемая раскаялась в содеянном, заявив, что все еще не может поверить в то, что совершила убийства. «Мне очень жаль, — сказала она суду.
Дом по уходу за инвалидами Sonelda-von-Saldern-Haus, которым управляет служба социального обеспечения лютеранской церкви, специализируется на помощи людям с физическими и умственными недостатками, включая слепых, глухих и пациентов с тяжелой формой аутизма. В доме проживает около 65 человек, и работает более 80 человек.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Где? Может Потсдаме?