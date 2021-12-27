В Германии медсестру приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство четверых пациентов дома по уходу за инвалидами

Областной суд потребовал, чтобы женщина оставалась на неопределенный срок в охраняемой психиатрической клинике. Подсудимой также будет запрещено работать в домах ухода за престарелыми и инвалидами.

Инес Андреа Р. задержали сразу после происшествия и поместили в больницу неотложной психиатрической помощи. В начале процесса в октябре она сказала суду, что была одиноким ребенком, «пряталась дома», имела плохие отношения с матерью и «не знала, как выстраивать дружеские отношения». «Я чувствовала глубокую печаль и боялась жизни, даже когда была пятилетним ребенком», — сказала она. Женщина также добавила, что «всегда хотела быть медсестрой». У подсудимой есть муж и двое сыновей, один из которых является инвалидом.