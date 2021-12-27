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В Германии медсестру приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство четверых пациентов дома по уходу за инвалидами

В Германии медсестру приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство четверых пациентов дома по уходу за инвалидами (5 фото)

Автор:
27 декабря 2021 21:28
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Германия   криминал   новости   приговор   суд   убийство   
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52-летнюю подсудимую по имени Инес Андреа Р. признали виновной в четырех убийствах и трех покушениях. В апреле она убила четверых обитателей дома по уходу за инвалидами в Постдаме, где работала младшей медсестрой, и напала еще на троих.

Суд установил, что женщина сначала пыталась задушить двух пациентов, но не довела дело до конца: одного она посчитала мертвым, а со вторым не справилась. Затем она вытащила из сумки десятисантиметровый керамический нож и убила еще четверых пациентов. Жертвы, две женщины и двое мужчин в возрасте от 31 до 56 лет, были найдены мертвыми в своих комнатах, при этом полиция заявила, что они подверглись «чрезвычайному насилию». Также выяснилось, что женщина попыталась убить ножом пятого пациента, женщину 43 лет, но та выжила после экстренной операции.

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Областной суд потребовал, чтобы женщина оставалась на неопределенный срок в охраняемой психиатрической клинике. Подсудимой также будет запрещено работать в домах ухода за престарелыми и инвалидами.

Инес Андреа Р. задержали сразу после происшествия и поместили в больницу неотложной психиатрической помощи. В начале процесса в октябре она сказала суду, что была одиноким ребенком, «пряталась дома», имела плохие отношения с матерью и «не знала, как выстраивать дружеские отношения». «Я чувствовала глубокую печаль и боялась жизни, даже когда была пятилетним ребенком», — сказала она. Женщина также добавила, что «всегда хотела быть медсестрой». У подсудимой есть муж и двое сыновей, один из которых является инвалидом.

В тот день Инес Андреа Р. работала допоздна и совершила нападение, когда ее коллеги были заняты другими обязанностями.

После заключительных аргументов на прошлой неделе обвиняемая раскаялась в содеянном, заявив, что все еще не может поверить в то, что совершила убийства. «Мне очень жаль, — сказала она суду.

Дом по уходу за инвалидами Sonelda-von-Saldern-Haus, которым управляет служба социального обеспечения лютеранской церкви, специализируется на помощи людям с физическими и умственными недостатками, включая слепых, глухих и пациентов с тяжелой формой аутизма. В доме проживает около 65 человек, и работает более 80 человек.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Германия   криминал   новости   приговор   суд   убийство   
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9k
Alex Djeff 3 часа назад
"по уходу за инвалидами в Постдаме"
Где? Может Потсдаме?
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11
Капитан ФСБ 6 минут назад
Синемы пересмотрела,но там всё по-продуманней,а в реале тетка решила особо не заморачиваться.дескать и так сойдёт,чуть что,мол помогала отмучаться
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Александр 2 часа назад
Чет немецкие суды, мало чем от наших отличаются! Баба 4-х положила и еще на 3-х покушалась! И ей 15-кку дали, а наш "духа" завалил ОДНОГО и ему ПЖ! Так, что не плачте в наших судах, господа подсудимые, в Рейхе такой же беспредел!
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52k
alertol 3 часа назад
Ничо так кукуху снесло у тёти... (нормальный человек на такое не способен...)
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