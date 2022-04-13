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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (20 фото)

Автор:
13 апреля 2022 10:03
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2892
20
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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23  комментария
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Бизнес-проект для нариков. Возьмите на таможне списанную собаку и сможете забрать все закладки в районе.
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6k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 47 минут назад
Достаточно лишь добавить одну хромосому и Вы способы на все
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7k
Vалѣнтиныч 50 минут назад
А точно 89 градусов? Мне кажется 88 градусов 57 минут ...
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15k
Сергей 57 минут назад
На стуле с палкой?
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15k
Сергей Час назад
Ха, у меня товарищ в метро к поручню прилип и остановку свою пролюбил пока отдирал. А потом ещё к полу маршрутки. Вообщем матерился, как боцман, когда эту историю про покупку магнита и его трансфера домой, рассказывал.
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106
Николай Тимофеев Час назад
Не хочу просыпаться с ноги. С любой.
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20k
Serg2001 Час назад
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20k
Serg2001 Час назад
В чем тут соль? Кто бы объяснил...
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256
Вадим Час назад
Привет от перфекциониста.
Это 87,5 градусов.
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44k
dima423 Час назад
Ну если жена за это хорошую должность получила, то еще и в плюсе остался))
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44k
dima423 Час назад
это сбежавшие айтишники)
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
А зачем он из Москвы уехал?
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Я бы сказал - 87,5
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Спроси у чужой девушки, она разрешит.
-
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13k
Kucher 2 часа назад
А биссектриса и вовсе 44,5 - просто ужас.
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27k
Vazari 2 часа назад
Ох, как жизненно. Взял в руки неодимовый магнит. К нему намертво прилипла 5 рублевка, лежащая у меня в кармане. При этом прихватила лоскут кожи с ноги и порвала джинсы, когда я от боли дернул рукой...
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